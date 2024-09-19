https://ria.ru/20240919/zavod-1973642864.html
"Газпром" построит под Минском завод по производству сжиженного газа
"Газпром" построит под Минском завод по производству сжиженного газа - РИА Новости, 19.09.2024
"Газпром" построит под Минском завод по производству сжиженного газа
Комплекс сжижения природного газа будет построен в Минской области за семь месяцев, сообщила генеральный директор компании "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш на РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:24
2024-09-19T14:24
2024-09-19T14:24
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
минская область
россия
газпром
минский автомобильный завод
кузбассразрезуголь
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Комплекс сжижения природного газа будет построен в Минской области за семь месяцев, сообщила генеральный директор компании "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш на заседании нескольких комиссий Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Как сообщает Sputnik.Беларусь, российский газовый гигант уже нашел площадку под производство СПГ в Минской области и намерен сдать предприятие в эксплуатацию в 2025 году. Срок сдачи предприятия в эксплуатацию – 2025 год. Бриш отметила, что пока в Беларуси не развито соответствующее законодательство, и построить завод по выпуску сжиженного природного газа (СПГ) сейчас практически невозможно. Однако было найдено решение. Площадкой для предприятия будет зона с особым правовым режимом – китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Завод построят "в привязке" к аналогичному предприятию в Волгоградской области. Мощность будущего комплекса – 3360 тонн СПГ, основные потребители топлива – техника МАЗ и БелАЗ. Также подписано соглашение о сотрудничестве с БелАЗом и компанией "Кузбассразрезуголь" (Кемеровская область РФ) о формировании газомоторного кластера карьерных самосвалов. "Для нас Беларусь важна еще тем, что можно стартануть в коридор "Север-Юг", – подчеркнула Бриш. Также в планах "Газпрома" использовать СПГ с предприятия в "Великом камне" для заправки транспорта на трассе М1 (Брест – Москва). Площадь участка для будущего завода в Беларуси – 3 гектара, в том числе это территория под парк хранения СПГ. Бриш сообщила, что у "Газпром гелий сервиса" есть несколько предложений для белорусской стороны. Например, это подписание меморандума о взаимодействии в области использования СПГ, создание единого центра компетенций и прикладных исследований в этой сфере, пилотный проект по созданию производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ. Структуры "Газпрома" выступают и за перевод части автобусного парка в стране на газ, чтобы обкатать технологии на технике МАЗ.
https://ria.ru/20240918/posol-1973524913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минская область, россия, газпром, минский автомобильный завод, кузбассразрезуголь
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Минская область, Россия, Газпром, Минский автомобильный завод, Кузбассразрезуголь
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Комплекс сжижения природного газа будет построен в Минской области за семь месяцев, сообщила генеральный директор компании "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш на заседании нескольких комиссий Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
Как сообщает Sputnik.Беларусь
, российский газовый гигант уже нашел площадку под производство СПГ в Минской области и намерен сдать предприятие в эксплуатацию в 2025 году.
Срок сдачи предприятия в эксплуатацию – 2025 год. Бриш отметила, что пока в Беларуси не развито соответствующее законодательство, и построить завод по выпуску сжиженного природного газа (СПГ) сейчас практически невозможно.
Однако было найдено решение. Площадкой для предприятия будет зона с особым правовым режимом – китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Завод построят "в привязке" к аналогичному предприятию в Волгоградской области
.
Мощность будущего комплекса – 3360 тонн СПГ, основные потребители топлива – техника МАЗ
и БелАЗ. Также подписано соглашение о сотрудничестве с БелАЗом и компанией "Кузбассразрезуголь
" (Кемеровская область
РФ) о формировании газомоторного кластера карьерных самосвалов.
"Для нас Беларусь важна еще тем, что можно стартануть в коридор "Север-Юг", – подчеркнула Бриш.
Также в планах "Газпрома" использовать СПГ с предприятия в "Великом камне" для заправки транспорта на трассе М1 (Брест
– Москва
).
Площадь участка для будущего завода в Беларуси – 3 гектара, в том числе это территория под парк хранения СПГ.
Бриш сообщила, что у "Газпром гелий сервиса" есть несколько предложений для белорусской стороны. Например, это подписание меморандума о взаимодействии в области использования СПГ, создание единого центра компетенций и прикладных исследований в этой сфере, пилотный проект по созданию производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ.
Структуры "Газпрома" выступают и за перевод части автобусного парка в стране на газ, чтобы обкатать технологии на технике МАЗ.