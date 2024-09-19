https://ria.ru/20240919/zavalnyy-1973632822.html

Завальный: у машин на водороде больше перспектив, чем у электромобилей

Завальный: у машин на водороде больше перспектив, чем у электромобилей - РИА Новости, 19.09.2024

Завальный: у машин на водороде больше перспектив, чем у электромобилей

Использование газа как топлива для автомобилей даст синергетический эффект для смежных отраслей Союзного государства, заявил первый зампредседателя Комитета... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:43

2024-09-19T13:43

2024-09-19T13:43

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

брест

павел завальный

госдума рф

авто

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Использование газа как топлива для автомобилей даст синергетический эффект для смежных отраслей Союзного государства, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный на совместном заседании нескольких комиссий Парламентского собрания Союза Беларуси и России в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Как сообщает Sputnik.Беларусь, депутаты, промышленники и представители газовой отрасли собрались под Минском, чтобы обсудить перевод транспорта на газомоторное топливо. Депутат отметил, что один из плюсов в том, что при использовании такого топлива нет необходимости субсидировать цены на горючее. "Также есть задел для дальнейшего перехода на водород", – сказал Завальный. Он обратил внимание, что на основных видах электростанций, как атомных, так и тепловых, энергия на конечном этапе вырабатывается паровой турбиной. По этой причине КПД составляет от 20% до 30%. Если же напрямую сжигать в двигателе метан, КПД равен около 60%. Парламентарий упомянул новый проект БелАЗа по созданию самосвалов на водородном топливе – это перспектива. Здесь есть ряд преимуществ перед электричеством, в том числе из-за КПД. "Еще непонятно, что с батареей делать. Если взять углеродный след и честно его посчитать... Электромобиль и автомобиль на газомотоном топливе... Они равнозначны", – считает Завальный. Эту тему парламентарии Беларуси и России, представители газовой отрасли, научной, транспортной и других сфер обсуждают под Минском в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Там организовано совместное заседание комиссий Парламентского собрания Союза Беларуси и России по энергетике, транспорту, промышленности и торговле. В свою очередь, замминистра энергетики Беларуси Денис Мороз отметил, что в республике использование газа как топлива для транспорта практикуется еще с 1984 года. Тогда в БССР появилась первая газовая заправочная станция. Сейчас в стране таких 28 станций. В перспективе планируется охватить ими трассы Брест – Москва и Гомель – Санкт-Петербург, чтобы газ использовался в грузоперевозках. При этом есть перспективы и для такси. Данный сектор перевозок активно переходит на газ, что позволяет существенно снизить издержки, что отражается на конечной цене услуги. Мороз добавил, что в Беларуси пока нет своих производств сжиженного природного газа, но есть "проекты в проработке".

https://ria.ru/20240917/parlament-1973149804.html

https://ria.ru/20240917/belorussiya-1973217768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, брест, павел завальный, госдума рф, авто