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Захарова надеется на утверждение списка стран, разделяющих ценности России - РИА Новости, 19.09.2024
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17:35 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/zakharova-1973693377.html
Захарова надеется на утверждение списка стран, разделяющих ценности России
Захарова надеется на утверждение списка стран, разделяющих ценности России - РИА Новости, 19.09.2024
Захарова надеется на утверждение списка стран, разделяющих ценности России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что перечень стран, чьи граждане разделяют традиционные ценности России, скоро будет... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:35
2024-09-19T17:35
россия
санкт-петербург
мария захарова
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что перечень стран, чьи граждане разделяют традиционные ценности России, скоро будет утвержден. "Я хочу обратить ваше внимание на указ президента, который был принят 19 августа текущего года "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". В ближайшее время, я надеюсь, будет утвержден и список соответствующих стран", — сказала Захарова в ходе сессии "на полях" четвертого Евразийского женского форума. В августе президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Он поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским. Иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским, говорится в указе президента, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. Евразийский женский форум проходит с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Это международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов, где обсуждаются актуальные вопросы международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, а также продвижения социальных благотворительных проектов.
https://ria.ru/20240912/putin-1972380314.html
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россия, санкт-петербург, мария захарова, владимир путин
Россия, Санкт-Петербург, Мария Захарова, Владимир Путин
Захарова надеется на утверждение списка стран, разделяющих ценности России

Захарова надеется, что список стран, разделяющих ценности России, скоро утвердят

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что перечень стран, чьи граждане разделяют традиционные ценности России, скоро будет утвержден.
"Я хочу обратить ваше внимание на указ президента, который был принят 19 августа текущего года "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". В ближайшее время, я надеюсь, будет утвержден и список соответствующих стран", — сказала Захарова в ходе сессии "на полях" четвертого Евразийского женского форума.
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В августе президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Он поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским. Иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским, говорится в указе президента, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
Евразийский женский форум проходит с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Это международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов, где обсуждаются актуальные вопросы международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, а также продвижения социальных благотворительных проектов.
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