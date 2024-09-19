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"Последний вздох". В США высказались о ситуации на Украине - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973732751.html
"Последний вздох". В США высказались о ситуации на Украине
"Последний вздох". В США высказались о ситуации на Украине - РИА Новости, 19.09.2024
"Последний вздох". В США высказались о ситуации на Украине
Просьбы Владимира Зеленского о новых поставках оружия указывают на его отчаянное положение, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T23:17
2024-09-19T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
сша
донбасс
владимир зеленский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Просьбы Владимира Зеленского о новых поставках оружия указывают на его отчаянное положение, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."У него не осталось никакой защиты. Единственное, что он может сделать, это умолять о предоставлении оружия. &lt;…&gt; Это, вероятно, его последний вздох", — отметил он.По словам полковника, тем самым Зеленский пытается создать иллюзию, что его режим еще жив. При этом Макгрегор добавил, что даже дальнобойное оружие не сможет изменить для ВСУ ситуацию."Он знает, что когда выборы (В США. — Прим. ред.) закончатся, больше ничего не будет, у нас просто нет ресурсов", — резюмировал отставной военный.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973706079.html
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в мире, сша, донбасс, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Донбасс, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Последний вздох". В США высказались о ситуации на Украине

Макгрегор: просьбы Зеленского о новых поставках говорят о его тяжелом положении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-72 Б3М
Танк Т-72 Б3М - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Просьбы Владимира Зеленского о новых поставках оружия указывают на его отчаянное положение, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"У него не осталось никакой защиты. Единственное, что он может сделать, это умолять о предоставлении оружия. <…> Это, вероятно, его последний вздох", — отметил он.
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По словам полковника, тем самым Зеленский пытается создать иллюзию, что его режим еще жив. При этом Макгрегор добавил, что даже дальнобойное оружие не сможет изменить для ВСУ ситуацию.
"Он знает, что когда выборы (В США. — Прим. ред.) закончатся, больше ничего не будет, у нас просто нет ресурсов", — резюмировал отставной военный.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДонбассВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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