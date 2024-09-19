https://ria.ru/20240919/ukraina-1973732751.html

"Последний вздох". В США высказались о ситуации на Украине

"Последний вздох". В США высказались о ситуации на Украине - РИА Новости, 19.09.2024

"Последний вздох". В США высказались о ситуации на Украине

Просьбы Владимира Зеленского о новых поставках оружия указывают на его отчаянное положение, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T23:17

2024-09-19T23:17

2024-09-19T23:17

специальная военная операция на украине

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донбасс

владимир зеленский

сергей шойгу

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Просьбы Владимира Зеленского о новых поставках оружия указывают на его отчаянное положение, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."У него не осталось никакой защиты. Единственное, что он может сделать, это умолять о предоставлении оружия. <…> Это, вероятно, его последний вздох", — отметил он.По словам полковника, тем самым Зеленский пытается создать иллюзию, что его режим еще жив. При этом Макгрегор добавил, что даже дальнобойное оружие не сможет изменить для ВСУ ситуацию."Он знает, что когда выборы (В США. — Прим. ред.) закончатся, больше ничего не будет, у нас просто нет ресурсов", — резюмировал отставной военный.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973706079.html

https://ria.ru/20240919/zelenskiy-1973655068.html

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в мире, сша, донбасс, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны сша