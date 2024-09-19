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Украинский МИД обратился с дерзким требованием к Румынии, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973719476.html
Украинский МИД обратился с дерзким требованием к Румынии, пишут СМИ
Украинский МИД обратился с дерзким требованием к Румынии, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Украинский МИД обратился с дерзким требованием к Румынии, пишут СМИ
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига попросил Румынию сбивать дроны над Украиной, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:18
2024-09-19T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
румыния
россия
бухарест
йенс столтенберг
андрей сибига
нато
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига попросил Румынию сбивать дроны над Украиной, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung."После встречи со своим румынским коллегой Луминицой Одобеску в Бухаресте Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству Румынии", — говорится в материале.Отмечается, что с тех пор политики и военные Румынии спорят о том, нужны ли изменения в законодательстве, чтобы сбивать иностранных беспилотников в собственном воздушном пространстве страны.Ранее министерство обороны Румынии сообщало, что на территории страны находили обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Информация об этом была передана союзникам. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об отсутствии у альянса данных о преднамеренной атаке в контексте инцидента с БПЛА. Бухарест несколько раз передал российскому посольству ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства.В МИД заявили, что у властей Румынии нет доказательств того, что обнаруженные обломки принадлежат России. В дипведомстве добавили, что Москва рассматривает демарш Румынии как очередное проявление концепции хайли лайкли, когда аудиторию пытаются убедить в чем-то, не предоставляя фактов.Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973706079.html
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в мире, румыния, россия, бухарест, йенс столтенберг, андрей сибига, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Румыния, Россия, Бухарест, Йенс Столтенберг, Андрей Сибига, НАТО
Украинский МИД обратился с дерзким требованием к Румынии, пишут СМИ

FAZ: украинский МИД попросил Румынию сбивать БПЛА над Украиной

© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига попросил Румынию сбивать дроны над Украиной, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"После встречи со своим румынским коллегой Луминицой Одобеску в Бухаресте Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству Румынии", — говорится в материале.
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Отмечается, что с тех пор политики и военные Румынии спорят о том, нужны ли изменения в законодательстве, чтобы сбивать иностранных беспилотников в собственном воздушном пространстве страны.
Ранее министерство обороны Румынии сообщало, что на территории страны находили обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Информация об этом была передана союзникам. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об отсутствии у альянса данных о преднамеренной атаке в контексте инцидента с БПЛА. Бухарест несколько раз передал российскому посольству ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства.
В МИД заявили, что у властей Румынии нет доказательств того, что обнаруженные обломки принадлежат России. В дипведомстве добавили, что Москва рассматривает демарш Румынии как очередное проявление концепции хайли лайкли, когда аудиторию пытаются убедить в чем-то, не предоставляя фактов.
Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРумынияРоссияБухарестЙенс СтолтенбергАндрей СибигаНАТО
 
 
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