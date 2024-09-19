https://ria.ru/20240919/tailand-1973715529.html

Таиланд введет цифровую систему иммиграционного контроля

Таиланд введет цифровую систему иммиграционного контроля - РИА Новости, 19.09.2024

Таиланд введет цифровую систему иммиграционного контроля

Таиланд планирует в ближайшее время в целях обеспечения безопасности в сфере туризма ввести в действие цифровую систему иммиграционного контроля, заявил в... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T19:36

2024-09-19T19:36

2024-09-19T19:42

туризм

таиланд

бангкок

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БАНГКОК, 19 сен – РИА Новости. Таиланд планирует в ближайшее время в целях обеспечения безопасности в сфере туризма ввести в действие цифровую систему иммиграционного контроля, заявил в четверг на брифинге в Бангкоке министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг. "В связи с тем, что мы стараемся привлечь в нашу страну все больше и больше иностранных туристов, правительству приходится готовиться к тому, чтобы принимать этот большой приток туристов с наибольшей эффективностью и обеспечивать безопасность (в сфере туризма – ред.) в интересах всех заинтересованных сторон", - сказал министр. "Говоря о въезжающих в страну иностранцах, должен отметить, что многие у нас (в стране – ред.) обеспокоены вопросами безопасности в связи с таким большим количеством иностранных граждан, въезжающих в качестве туристов, а также безопасностью самих туристов", - добавил он. "В качестве одного из механизмов решения этих вопросов МИД вместе с другими государственными организациями Таиланда готовит скорое введение в действие системы "электронного одобрения путешествия" в страну и по стране (Electronic Travel Authorization)", - продолжил министр. По его словам, новая система преследует две основные цели: первое – удобство для тех иностранцев, которые запрашивают разрешение на въезд в страну с визами или по безвизовым режимам: система становится практически электронным аналогом ранее использовавшейся бумажной иммиграционной карточки-анкеты, которую заполняли до 2022 года все въезжающие в Таиланд. "В электронной анкете, как раньше в бумажной, иностранец будет указывать дату прибытия, место проживания в Таиланде, цель поездки и дату выезда из страны, и эта информация будет сохраняться в системе", - пояснил Сангиемпхонг. "Вторая цель использования новой системы – создание для каждого въехавшего в страну иностранца электронного "удостоверения личности" в виде личного QR-кода, который будет использоваться, например, при заселении в гостиницу и в других обстоятельствах, когда необходима идентификация личности", - сказал он, добавив, что с помощью анализа данных об использовании личных QR-кодов власти смогут отслеживать, чем занимается в стране тот или иной иностранец, и "вычислять" подозрительных иностранных граждан, которые могут оказаться замешаны в нарушениях таиландского законодательства, для проведения в их отношении дальнейших проверок в соответствии с законом. Бумажные иммиграционные карточки-анкеты раньше приходилось заполнять всем прибывающим в страну, после чего от нее отрывали корешок для иммиграционной полицейской базы данных о находящихся в стране иностранцах, а остальная часть вкладывалась в паспорт путешественника и находилась в нем до последнего дня его пребывания в Таиланде. Бумажные анкеты были отменены для иностранных авиапассажиров, прибывающих в Таиланд, сразу после открытия страны для туризма после окончания пандемии коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20240716/tailand-1959919566.html

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таиланд, бангкок