https://ria.ru/20240919/stts-1973651932.html

Путину показали образцы беспилотников на оборонном предприятии в Петербурге

Путину показали образцы беспилотников на оборонном предприятии в Петербурге - РИА Новости, 19.09.2024

Путину показали образцы беспилотников на оборонном предприятии в Петербурге

Президент Владимир Путин осмотрел образцы беспилотных летательных аппаратов на площадке оборонного предприятия "Специальный технологический центр" (СТЦ),... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:59

2024-09-19T14:59

2024-09-19T16:20

безопасность

владимир путин

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел образцы беспилотных летательных аппаратов на площадке оборонного предприятия "Специальный технологический центр" (СТЦ), сообщил корреспондент РИА Новости.Глава государства посетил выставку образцов робототехнических комплексов. Президенту, в частности, продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотным летательным аппаратом, образец барражирующего боеприпаса.Также российскому лидеру показали образцы БПЛА "Орлан", применяющиеся в зоне СВО. Путину рассказали о технических особенностях летающего аппарата, отметив работу оборудования на электрических батареях.Кроме того, на площадке предприятия президенту продемонстрировали облучающие системы кассетного типа. Это сменные элементы для параболических антенн, которые используются для связи. У них в центре стоит корпус крепления облучателей, а меняя кассеты, можно переходить с одного диапазона или поддиапазона антенны на другой. На предприятии подчеркнули, что такая особенность — преимущество этой продукции, так как на мировом рынке для разных диапазонов обычно приходится покупать разные антенны.Кроме того, президенту показали элементы антенн, в том числе контррефлектор и запчасти для облучающих систем.Вместе с Путиным в осмотре образцов вооружения участвовали министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Алексей Дюмин. О планах посетить одно из оборонных предприятий президент рассказал накануне во время совещания по развитию Вооруженных сил в условиях спецоперации. Глава государства также упомянул о предстоящем заседании Военно-промышленной комиссии.Специальный технологический центр производит беспилотники семейства "Орлан". С 2021 года ведется разработка малых космических аппаратов типа CubeSat и целевых нагрузок к ним, сформирован собственный центр управления полетами. В 2024-2025 годах планируется запуск более десяти спутников.Заказчики предприятия — российские федеральные и силовые структуры, а разработки центра подтвердили свою эффективность не только во время испытаний на полигонах Минобороны, но и в условиях реальных боевых действий, в том числе в зоне СВО.

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санкт-петербург

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Путин осмотрел образцы беспилотников на предприятии в Петербурге Путин осмотрел образцы беспилотников на предприятии в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Вместе с президентом в осмотре вооружений участвовали Мантуров, Белоусов, Орешкин и Дюмин. 2024-09-19T14:59 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, владимир путин, санкт-петербург