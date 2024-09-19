https://ria.ru/20240919/stts-1973651932.html
Путину показали образцы беспилотников на оборонном предприятии в Петербурге
Путину показали образцы беспилотников на оборонном предприятии в Петербурге - РИА Новости, 19.09.2024
Путину показали образцы беспилотников на оборонном предприятии в Петербурге
Президент Владимир Путин осмотрел образцы беспилотных летательных аппаратов на площадке оборонного предприятия "Специальный технологический центр" (СТЦ),... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:59
2024-09-19T14:59
2024-09-19T16:20
безопасность
владимир путин
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел образцы беспилотных летательных аппаратов на площадке оборонного предприятия "Специальный технологический центр" (СТЦ), сообщил корреспондент РИА Новости.Глава государства посетил выставку образцов робототехнических комплексов. Президенту, в частности, продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотным летательным аппаратом, образец барражирующего боеприпаса.Также российскому лидеру показали образцы БПЛА "Орлан", применяющиеся в зоне СВО. Путину рассказали о технических особенностях летающего аппарата, отметив работу оборудования на электрических батареях.Кроме того, на площадке предприятия президенту продемонстрировали облучающие системы кассетного типа. Это сменные элементы для параболических антенн, которые используются для связи. У них в центре стоит корпус крепления облучателей, а меняя кассеты, можно переходить с одного диапазона или поддиапазона антенны на другой. На предприятии подчеркнули, что такая особенность — преимущество этой продукции, так как на мировом рынке для разных диапазонов обычно приходится покупать разные антенны.Кроме того, президенту показали элементы антенн, в том числе контррефлектор и запчасти для облучающих систем.Вместе с Путиным в осмотре образцов вооружения участвовали министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Алексей Дюмин. О планах посетить одно из оборонных предприятий президент рассказал накануне во время совещания по развитию Вооруженных сил в условиях спецоперации. Глава государства также упомянул о предстоящем заседании Военно-промышленной комиссии.Специальный технологический центр производит беспилотники семейства "Орлан". С 2021 года ведется разработка малых космических аппаратов типа CubeSat и целевых нагрузок к ним, сформирован собственный центр управления полетами. В 2024-2025 годах планируется запуск более десяти спутников.Заказчики предприятия — российские федеральные и силовые структуры, а разработки центра подтвердили свою эффективность не только во время испытаний на полигонах Минобороны, но и в условиях реальных боевых действий, в том числе в зоне СВО.
https://ria.ru/20240911/prosveschenie-1972039142.html
https://ria.ru/20240919/kulibin-1973441060.html
https://ria.ru/20240919/moduli-1973648407.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973653808_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_8a859c1c246030424c04ce9533bda632.jpg
Путин осмотрел образцы беспилотников на предприятии в Петербурге
Путин осмотрел образцы беспилотников на предприятии в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Вместе с президентом в осмотре вооружений участвовали Мантуров, Белоусов, Орешкин и Дюмин.
2024-09-19T14:59
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, санкт-петербург
Безопасность, Владимир Путин, Санкт-Петербург
Путину показали образцы беспилотников на оборонном предприятии в Петербурге
Путин осмотрел образцы беспилотников на площадке СТЦ в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел образцы беспилотных летательных аппаратов на площадке оборонного предприятия "Специальный технологический центр" (СТЦ), сообщил корреспондент РИА Новости.
Глава государства посетил выставку образцов робототехнических комплексов. Президенту, в частности, продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотным летательным аппаратом, образец барражирующего боеприпаса.
Также российскому лидеру показали образцы БПЛА "Орлан", применяющиеся в зоне СВО. Путину рассказали о технических особенностях летающего аппарата, отметив работу оборудования на электрических батареях.
Кроме того, на площадке предприятия президенту продемонстрировали облучающие системы кассетного типа. Это сменные элементы для параболических антенн, которые используются для связи. У них в центре стоит корпус крепления облучателей, а меняя кассеты, можно переходить с одного диапазона или поддиапазона антенны на другой. На предприятии подчеркнули, что такая особенность — преимущество этой продукции, так как на мировом рынке для разных диапазонов обычно приходится покупать разные антенны.
Кроме того, президенту показали элементы антенн, в том числе контррефлектор и запчасти для облучающих систем.
Вместе с Путиным в осмотре образцов вооружения участвовали министр обороны Андрей Белоусов
, первый вице-премьер Денис Мантуров
, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин
, помощник президента Алексей Дюмин
.
О планах посетить одно из оборонных предприятий президент рассказал накануне во время совещания по развитию Вооруженных сил в условиях спецоперации. Глава государства также упомянул о предстоящем заседании Военно-промышленной комиссии.
Специальный технологический центр производит беспилотники семейства "Орлан". С 2021 года ведется разработка малых космических аппаратов типа CubeSat и целевых нагрузок к ним, сформирован собственный центр управления полетами. В 2024-2025 годах планируется запуск более десяти спутников.
Заказчики предприятия — российские федеральные и силовые структуры, а разработки центра подтвердили свою эффективность не только во время испытаний на полигонах Минобороны, но и в условиях реальных боевых действий, в том числе в зоне СВО.