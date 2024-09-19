ВМС США опубликовали план подготовки к войне с Китаем
ВМС США опубликовали план подготовки к возможному конфликту с Китаем к 2027 году
© Фото : U.S. NavyЭсминец ВМС США Gravely
© Фото : U.S. Navy
Эсминец ВМС США Gravely. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Военно-морские силы (ВМС) США опубликовали план подготовки к ведению возможных военных действий против Китая к 2027 году, флот России в нем также указан как угроза, следует из документа.
«
"План навигации для американского военного флота — это мое всеобъемлющее стратегическое руководство по повышению готовности нашего флота, в котором приоритет отдается повышению уровня готовности к потенциальному конфликту с КНР к 2027 году, а также усилению долгосрочного преимущества ВМС в боевых действиях", — заявила начальник военно-морских операций США Лиза Франкетти.
Китай обратился с жестким требованием к США
13 сентября, 10:46
В документе утверждается, что он направлен на якобы планы Китая провести вторжение на Тайвань к 2027 году.
Коротко в нем упоминается и Россия, флот которой "несмотря на потери в Черном море, сохраняет боевую мощь на Крайнем Севере и в Атлантике, Средиземноморье, Балтике и северной части Тихого океана".
«
"Кремль также располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом", — отметили американские военные.
Как сообщал ранее телеканал NBC, председатель КНР Си Цзиньпин во время ноябрьского саммита АТЭС в 2023 году заявил президенту США Джо Байдену, что Китай стремится к воссоединению с Тайванем мирным путем, а не силовым. Телеканал уточнит, что китайские чиновники в преддверии встречи попросили хозяина Белого дома заявить о поддержке целей Пекина по "мирному объединению с Тайванем", а также о том, что Штаты не признают независимость острова. Но Вашингтон отклонил эту просьбу.
В США забили тревогу из-за хода России и Китая
14 августа, 06:21