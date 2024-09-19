https://ria.ru/20240919/ssha-1973677440.html

ВМС США опубликовали план подготовки к войне с Китаем

ВМС США опубликовали план подготовки к войне с Китаем - РИА Новости, 19.09.2024

ВМС США опубликовали план подготовки к войне с Китаем

Военно-морские силы (ВМС) США опубликовали план подготовки к ведению возможных военных действий против Китая к 2027 году, флот России в нем также указан как... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:39

2024-09-19T16:39

2024-09-19T17:03

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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Военно-морские силы (ВМС) США опубликовали план подготовки к ведению возможных военных действий против Китая к 2027 году, флот России в нем также указан как угроза, следует из документа. "План навигации для американского военного флота — это мое всеобъемлющее стратегическое руководство по повышению готовности нашего флота, в котором приоритет отдается повышению уровня готовности к потенциальному конфликту с КНР к 2027 году, а также усилению долгосрочного преимущества ВМС в боевых действиях", — заявила начальник военно-морских операций США Лиза Франкетти.В документе утверждается, что он направлен на якобы планы Китая провести вторжение на Тайвань к 2027 году. Коротко в нем упоминается и Россия, флот которой "несмотря на потери в Черном море, сохраняет боевую мощь на Крайнем Севере и в Атлантике, Средиземноморье, Балтике и северной части Тихого океана". "Кремль также располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом", — отметили американские военные. Как сообщал ранее телеканал NBC, председатель КНР Си Цзиньпин во время ноябрьского саммита АТЭС в 2023 году заявил президенту США Джо Байдену, что Китай стремится к воссоединению с Тайванем мирным путем, а не силовым. Телеканал уточнит, что китайские чиновники в преддверии встречи попросили хозяина Белого дома заявить о поддержке целей Пекина по "мирному объединению с Тайванем", а также о том, что Штаты не признают независимость острова. Но Вашингтон отклонил эту просьбу.

https://ria.ru/20240913/kitay-1972451806.html

https://ria.ru/20240814/ucheniya-1966070017.html

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в мире, китай, сша, россия, джо байден, лиза франкетти, си цзиньпин, nbc