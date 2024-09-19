https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973708379.html

Спецоперация, 19 сентября: российские войска освободили Георгиевку в ДНР

Спецоперация, 19 сентября: российские войска освободили Георгиевку в ДНР - РИА Новости, 19.09.2024

Спецоперация, 19 сентября: российские войска освободили Георгиевку в ДНР

Подразделения "Южной" группировки российских войск в результате активных действий освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:50

2024-09-19T18:50

2024-09-19T20:55

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир зеленский

апты алаудинов

мирьяна сполярич

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск в результате активных действий освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1940 человек, следует из сводки Минобороны России. Российское оборонное ведомство сообщило также о поражении главного центра специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ и критически важных объектов ее аэродромов. Курская областьРоссийские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. На курском направлении потери украинских войск за сутки составили более 300 человек и 14 единиц бронетехники, сообщило Минобороны. Кроме того, по данным министерства, российские военнослужащие отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье. Сотрудники МККК смогут посетить Курскую область, только если будет достигнуто соглашение о проведении такой операции между Россией и Украиной, сообщили РИА Новости в российском офисе организации. Там добавили, что глава организации Мирьяна Сполярич в минувший вторник в Москве обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ряд тем, включая и ситуацию в Курской области. Детали этой беседы не раскрыли, сославшись на ее конфиденциальный характер, но назвали эти переговоры интересными и содержательными. Поддержка Киева ЗападомДепутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России, следует из итогов голосования. Депутаты заявили, что "недостаточные поставки боеприпасов и оружия, а также ограничения на их использование угрожают подорвать принятые до сих пор усилия". В ЕП настаивают на поставках Украине большего количества боеприпасов, включая ракеты Taurus. Евродепутаты также призвали продолжить расширять санкции против России, ускорить выделение Киеву кредита на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, подготовить законодательную базу для полной конфискации российских суверенных активов. Примечательно, что в своей резолюции депутаты призвали активнее аккумулировать деньги на оружие для Киева через организацию добровольных сборов средств среди населения стран Евросоюза в условиях сокращения странами финансирования таких расходов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что направляется на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности. Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп в комментарии агентству Рейтер не исключил, что может встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Германия поставила Украине ещё 22 танка Leopard 1A5 в рамках совместного проекта с Данией и три зенитные самоходные установки Gepard, следует из обновленного списка поставленных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ. Кроме того, Украина получила от Германии 61 тысячу артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и тысячу патронов для стрелкового оружия.

https://ria.ru/20240919/ukraina-1973689389.html

https://ria.ru/20240919/smirnov-1973704918.html

https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973706079.html

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"Мы в тебя стрелять не будем. Мы же русские". Военнослужащий ВСУ о том, как попал в плен Пленный военнослужащий ВСУ Виктор Павлушин, командир отделения 150-ой отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал о том, как попал на службу и на передовую: «Гулял по городу, подошли сотрудники ТЦК, не стал от них убегать, вручили повестку и пошел в военкомат. Привезли на окраину Торецка, до позиций мы не дошли, накрыла нас артиллерия. Потом бегал ночь, прятался от дрона. Утром прятался, но дроны меня засекли. Я понял, что не выживу, хотел застрелиться, но потом принял решения выйти на улицу чтоб дроном убило». Для военнослужащего ВСУ было шоком, что российские военнослужащие его не стали убивать и оказали помощь: «Слышу, генератор работает. Крикнул: «Мужики, пристрелите меня, только не мучайте». А они в ответ: «Мы в тебя стрелять не будем. Мы же русские». Взяли документы посмотрели, ну так попал в плен». 2024-09-19T18:50 true PT2M25S

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россия, украина, киев, владимир зеленский, апты алаудинов, мирьяна сполярич, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), евросоюз