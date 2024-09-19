https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973708379.html
Спецоперация, 19 сентября: российские войска освободили Георгиевку в ДНР
Спецоперация, 19 сентября: российские войска освободили Георгиевку в ДНР - РИА Новости, 19.09.2024
Спецоперация, 19 сентября: российские войска освободили Георгиевку в ДНР
Подразделения "Южной" группировки российских войск в результате активных действий освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:50
2024-09-19T18:50
2024-09-19T20:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир зеленский
апты алаудинов
мирьяна сполярич
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск в результате активных действий освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1940 человек, следует из сводки Минобороны России. Российское оборонное ведомство сообщило также о поражении главного центра специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ и критически важных объектов ее аэродромов. Курская областьРоссийские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. На курском направлении потери украинских войск за сутки составили более 300 человек и 14 единиц бронетехники, сообщило Минобороны. Кроме того, по данным министерства, российские военнослужащие отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье. Сотрудники МККК смогут посетить Курскую область, только если будет достигнуто соглашение о проведении такой операции между Россией и Украиной, сообщили РИА Новости в российском офисе организации. Там добавили, что глава организации Мирьяна Сполярич в минувший вторник в Москве обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ряд тем, включая и ситуацию в Курской области. Детали этой беседы не раскрыли, сославшись на ее конфиденциальный характер, но назвали эти переговоры интересными и содержательными. Поддержка Киева ЗападомДепутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России, следует из итогов голосования. Депутаты заявили, что "недостаточные поставки боеприпасов и оружия, а также ограничения на их использование угрожают подорвать принятые до сих пор усилия". В ЕП настаивают на поставках Украине большего количества боеприпасов, включая ракеты Taurus. Евродепутаты также призвали продолжить расширять санкции против России, ускорить выделение Киеву кредита на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, подготовить законодательную базу для полной конфискации российских суверенных активов. Примечательно, что в своей резолюции депутаты призвали активнее аккумулировать деньги на оружие для Киева через организацию добровольных сборов средств среди населения стран Евросоюза в условиях сокращения странами финансирования таких расходов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что направляется на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности. Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп в комментарии агентству Рейтер не исключил, что может встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Германия поставила Украине ещё 22 танка Leopard 1A5 в рамках совместного проекта с Данией и три зенитные самоходные установки Gepard, следует из обновленного списка поставленных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ. Кроме того, Украина получила от Германии 61 тысячу артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и тысячу патронов для стрелкового оружия.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973689389.html
https://ria.ru/20240919/smirnov-1973704918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Мы в тебя стрелять не будем. Мы же русские". Военнослужащий ВСУ о том, как попал в плен
Пленный военнослужащий ВСУ Виктор Павлушин, командир отделения 150-ой отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал о том, как попал на службу и на передовую:
«Гулял по городу, подошли сотрудники ТЦК, не стал от них убегать, вручили повестку и пошел в военкомат. Привезли на окраину Торецка, до позиций мы не дошли, накрыла нас артиллерия. Потом бегал ночь, прятался от дрона. Утром прятался, но дроны меня засекли. Я понял, что не выживу, хотел застрелиться, но потом принял решения выйти на улицу чтоб дроном убило».
Для военнослужащего ВСУ было шоком, что российские военнослужащие его не стали убивать и оказали помощь:
«Слышу, генератор работает. Крикнул: «Мужики, пристрелите меня, только не мучайте». А они в ответ: «Мы в тебя стрелять не будем. Мы же русские». Взяли документы посмотрели, ну так попал в плен».
2024-09-19T18:50
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россия, украина, киев, владимир зеленский, апты алаудинов, мирьяна сполярич, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Апты Алаудинов, Мирьяна Сполярич, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Евросоюз
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск в результате активных действий освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Потери украинских войск за сутки составили до 1940 человек, следует из сводки Минобороны России.
Российское оборонное ведомство сообщило также о поражении главного центра специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ
и критически важных объектов ее аэродромов.
Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области
, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
.
На курском направлении потери украинских войск за сутки составили более 300 человек и 14 единиц бронетехники, сообщило Минобороны.
Кроме того, по данным министерства, российские военнослужащие отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.
Сотрудники МККК
смогут посетить Курскую область, только если будет достигнуто соглашение о проведении такой операции между Россией и Украиной
, сообщили РИА Новости в российском офисе организации.
Там добавили, что глава организации Мирьяна Сполярич
в минувший вторник в Москве
обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
ряд тем, включая и ситуацию в Курской области. Детали этой беседы не раскрыли, сославшись на ее конфиденциальный характер, но назвали эти переговоры интересными и содержательными.
Депутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге
в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС
немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России, следует из итогов голосования.
Депутаты заявили, что "недостаточные поставки боеприпасов и оружия, а также ограничения на их использование угрожают подорвать принятые до сих пор усилия".
В ЕП настаивают на поставках Украине большего количества боеприпасов, включая ракеты Taurus.
Евродепутаты также призвали продолжить расширять санкции против России, ускорить выделение Киеву кредита на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, подготовить законодательную базу для полной конфискации российских суверенных активов.
Примечательно, что в своей резолюции депутаты призвали активнее аккумулировать деньги на оружие для Киева через организацию добровольных сборов средств среди населения стран Евросоюза в условиях сокращения странами финансирования таких расходов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила, что направляется на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским
вопросы энергетической безопасности.
Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп
в комментарии агентству Рейтер не исключил, что может встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе.
Германия
поставила Украине ещё 22 танка Leopard 1A5 в рамках совместного проекта с Данией
и три зенитные самоходные установки Gepard, следует из обновленного списка поставленных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ.
Кроме того, Украина получила от Германии 61 тысячу артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и тысячу патронов для стрелкового оружия.