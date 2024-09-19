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"Скоро рухнет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
"Скоро рухнет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 19.09.2024
"Скоро рухнет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Вся украинская оборона в Южном Донбассе может пасть в скором времени, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:24
2024-09-19T18:24
2024-09-19T18:24
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вся украинская оборона в Южном Донбассе может пасть в скором времени, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Вот-вот падет весь Южный Донбасс, оборонительные позиции украинцев там очень скоро рухнут", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ находятся в критическом положении сразу на нескольких направлениях, включая Торецкое. Меркурис также полагает, что киевский режим скоро потеряет Часов Яр, а в Курской области их ждет настоящая катастрофа.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973689389.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Шойгу, Часов Яр, Курская область, Вооруженные силы Украины
"Скоро рухнет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Меркурис: вся оборона ВСУ в Южном Донбассе скоро рухнет