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"Скоро рухнет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973706079.html
"Скоро рухнет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
"Скоро рухнет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 19.09.2024
"Скоро рухнет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Вся украинская оборона в Южном Донбассе может пасть в скором времени, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:24
2024-09-19T18:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей шойгу
часов яр
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вся украинская оборона в Южном Донбассе может пасть в скором времени, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Вот-вот падет весь Южный Донбасс, оборонительные позиции украинцев там очень скоро рухнут", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ находятся в критическом положении сразу на нескольких направлениях, включая Торецкое. Меркурис также полагает, что киевский режим скоро потеряет Часов Яр, а в Курской области их ждет настоящая катастрофа.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973689389.html
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в мире, украина, сергей шойгу, часов яр, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Шойгу, Часов Яр, Курская область, Вооруженные силы Украины
"Скоро рухнет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине

Меркурис: вся оборона ВСУ в Южном Донбассе скоро рухнет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации
Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вся украинская оборона в Южном Донбассе может пасть в скором времени, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Вот-вот падет весь Южный Донбасс, оборонительные позиции украинцев там очень скоро рухнут", — отметил он.
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По словам эксперта, ВСУ находятся в критическом положении сразу на нескольких направлениях, включая Торецкое. Меркурис также полагает, что киевский режим скоро потеряет Часов Яр, а в Курской области их ждет настоящая катастрофа.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ШойгуЧасов ЯрКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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