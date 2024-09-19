https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973706079.html

"Скоро рухнет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине

"Скоро рухнет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 19.09.2024

"Скоро рухнет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине

Вся украинская оборона в Южном Донбассе может пасть в скором времени, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:24

2024-09-19T18:24

2024-09-19T18:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сергей шойгу

часов яр

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вся украинская оборона в Южном Донбассе может пасть в скором времени, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Вот-вот падет весь Южный Донбасс, оборонительные позиции украинцев там очень скоро рухнут", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ находятся в критическом положении сразу на нескольких направлениях, включая Торецкое. Меркурис также полагает, что киевский режим скоро потеряет Часов Яр, а в Курской области их ждет настоящая катастрофа.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20240919/ukraina-1973689389.html

https://ria.ru/20240919/zelenskiy-1973655068.html

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часов яр

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в мире, украина, сергей шойгу, часов яр, курская область, вооруженные силы украины