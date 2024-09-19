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Следствие выяснило, как связаны покушение на Прилепина и гибель Татарского - РИА Новости, 19.09.2024
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12:27 19.09.2024 (обновлено: 12:37 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/sledstvie-1973601497.html
Следствие выяснило, как связаны покушение на Прилепина и гибель Татарского
Следствие выяснило, как связаны покушение на Прилепина и гибель Татарского - РИА Новости, 19.09.2024
Следствие выяснило, как связаны покушение на Прилепина и гибель Татарского
Следствие установило финансовую взаимосвязь между покушением на писателя Захара Прилепина и гибелью военкора Владлена Татарского, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:27
2024-09-19T12:37
происшествия
подрыв автомобиля захара прилепина
санкт-петербург
захар прилепин
владлен татарский
дарья трепова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Следствие установило финансовую взаимосвязь между покушением на писателя Захара Прилепина и гибелью военкора Владлена Татарского, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.Согласно оглашенным в суде материалам, в ходе следствия были исследованы финансовые операции Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве машины Прилепина."Установлена общая финансовая связь с участниками теракта, совершенного 2 апреля 23 года в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит Владлен Татарский", - сказано в документах.Следствие выяснило, что Пермяков получал деньги от лица, который финансировал устроившую теракт в Петербурге Дарью Трепову, в том числе оплатил ее поездку на такси до кафе, в котором погиб Татарский.
https://ria.ru/20240919/prilepin-1973590689.html
https://ria.ru/20240913/sud-1972537383.html
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Дарья Буймова
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происшествия, подрыв автомобиля захара прилепина, санкт-петербург, захар прилепин, владлен татарский, дарья трепова
Происшествия, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Санкт-Петербург, Захар Прилепин, Владлен Татарский, Дарья Трепова
Следствие выяснило, как связаны покушение на Прилепина и гибель Татарского

Следствие установило связь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Следствие установило финансовую взаимосвязь между покушением на писателя Захара Прилепина и гибелью военкора Владлена Татарского, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.
Согласно оглашенным в суде материалам, в ходе следствия были исследованы финансовые операции Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве машины Прилепина.
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"Установлена общая финансовая связь с участниками теракта, совершенного 2 апреля 23 года в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит Владлен Татарский", - сказано в документах.
Следствие выяснило, что Пермяков получал деньги от лица, который финансировал устроившую теракт в Петербурге Дарью Трепову, в том числе оплатил ее поездку на такси до кафе, в котором погиб Татарский.
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ПроисшествияПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаСанкт-ПетербургЗахар ПрилепинВладлен ТатарскийДарья Трепова
 
 
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