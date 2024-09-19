https://ria.ru/20240919/sledstvie-1973601497.html

Следствие выяснило, как связаны покушение на Прилепина и гибель Татарского

Следствие выяснило, как связаны покушение на Прилепина и гибель Татарского - РИА Новости, 19.09.2024

Следствие выяснило, как связаны покушение на Прилепина и гибель Татарского

Следствие установило финансовую взаимосвязь между покушением на писателя Захара Прилепина и гибелью военкора Владлена Татарского, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:27

2024-09-19T12:27

2024-09-19T12:37

происшествия

подрыв автомобиля захара прилепина

санкт-петербург

захар прилепин

владлен татарский

дарья трепова

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Следствие установило финансовую взаимосвязь между покушением на писателя Захара Прилепина и гибелью военкора Владлена Татарского, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.Согласно оглашенным в суде материалам, в ходе следствия были исследованы финансовые операции Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве машины Прилепина."Установлена общая финансовая связь с участниками теракта, совершенного 2 апреля 23 года в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит Владлен Татарский", - сказано в документах.Следствие выяснило, что Пермяков получал деньги от лица, который финансировал устроившую теракт в Петербурге Дарью Трепову, в том числе оплатил ее поездку на такси до кафе, в котором погиб Татарский.

https://ria.ru/20240919/prilepin-1973590689.html

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санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, подрыв автомобиля захара прилепина, санкт-петербург, захар прилепин, владлен татарский, дарья трепова