https://ria.ru/20240919/simonyan-1973707200.html

Симоньян назвала Россию безопасной гаванью для нормальности

Симоньян назвала Россию безопасной гаванью для нормальности - РИА Новости, 19.09.2024

Симоньян назвала Россию безопасной гаванью для нормальности

Россия может стать безопасной гаванью для "нормальности", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян во время... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:34

2024-09-19T18:34

2024-09-19T20:18

россия

сша

санкт-петербург

маргарита симоньян

владимир путин

санкции сша против "россии сегодня" и rt

евразийский женский форум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584313_404:547:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9e829e45db6dbc0507f87c995d2ebd4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Россия может стать безопасной гаванью для "нормальности", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян во время сессии "Взгляд на меняющийся мир" на полях IV Евразийского женского форума."Что мы можем предложить миру? Вот оно само в руки упало. Мы можем предложить миру стать, как они говорят, тем самым safe haven — безопасной гаванью для нормальности. Мы можем предложить людям нормальность", — подчеркнула она. По словам Симоньян, она лоббировала решение, принятое Владимиром Путиным, согласно которому Россия предпримет меры для того, чтобы в страну было проще приезжать людям, разделяющим традиционные ценности. Этому были посвящены ее письма, выступления в эфирах и целые программы. "В чем был секрет Советского Союза? При всех его минусах, но и огромных плюсах. Вот это красивая идея всеобщего равенства. От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Правда? Это красивая идея. И она очень отзывалась в душах людей. И поэтому был этот истерический маккартизм в Соединенных Штатах. Поэтому они нас так боялись. Они боялись, что мы убедим людей в том, что у нас лучше. Так вот, нам все эти годы новой России не хватало этой идеи", — подчеркнула медиаменеджер. Симоньян также заявила, что ранее подписанный указ Путина может помочь России с демографией. По ее словам, сейчас ситуация в этой сфере оставляет желать лучшего. Также она отметила стимулирующие меры поддержки россиян, такие как материнский капитал и декретный отпуск, которого нет, например, в США. В августе Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Он поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским. Иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским языком. Евразийский женский форум проходит с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Это международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов, где обсуждаются актуальные вопросы международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, а также продвижения социальных благотворительных проектов.

https://ria.ru/20240919/simonyan-1973706782.html

https://ria.ru/20240906/rossiya-1971051086.html

https://ria.ru/20240912/putin-1972380314.html

россия

сша

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, санкт-петербург, маргарита симоньян, владимир путин, санкции сша против "россии сегодня" и rt, евразийский женский форум