Рейтинг@Mail.ru
Симоньян назвала Россию безопасной гаванью для нормальности - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 19.09.2024 (обновлено: 20:18 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/simonyan-1973707200.html
Симоньян назвала Россию безопасной гаванью для нормальности
Симоньян назвала Россию безопасной гаванью для нормальности - РИА Новости, 19.09.2024
Симоньян назвала Россию безопасной гаванью для нормальности
Россия может стать безопасной гаванью для "нормальности", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян во время... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:34
2024-09-19T20:18
россия
сша
санкт-петербург
маргарита симоньян
владимир путин
санкции сша против "россии сегодня" и rt
евразийский женский форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584313_404:547:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9e829e45db6dbc0507f87c995d2ebd4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Россия может стать безопасной гаванью для "нормальности", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян во время сессии "Взгляд на меняющийся мир" на полях IV Евразийского женского форума."Что мы можем предложить миру? Вот оно само в руки упало. Мы можем предложить миру стать, как они говорят, тем самым safe haven — безопасной гаванью для нормальности. Мы можем предложить людям нормальность", — подчеркнула она. По словам Симоньян, она лоббировала решение, принятое Владимиром Путиным, согласно которому Россия предпримет меры для того, чтобы в страну было проще приезжать людям, разделяющим традиционные ценности. Этому были посвящены ее письма, выступления в эфирах и целые программы. "В чем был секрет Советского Союза? При всех его минусах, но и огромных плюсах. Вот это красивая идея всеобщего равенства. От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Правда? Это красивая идея. И она очень отзывалась в душах людей. И поэтому был этот истерический маккартизм в Соединенных Штатах. Поэтому они нас так боялись. Они боялись, что мы убедим людей в том, что у нас лучше. Так вот, нам все эти годы новой России не хватало этой идеи", — подчеркнула медиаменеджер. Симоньян также заявила, что ранее подписанный указ Путина может помочь России с демографией. По ее словам, сейчас ситуация в этой сфере оставляет желать лучшего. Также она отметила стимулирующие меры поддержки россиян, такие как материнский капитал и декретный отпуск, которого нет, например, в США. В августе Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Он поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским. Иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским языком. Евразийский женский форум проходит с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Это международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов, где обсуждаются актуальные вопросы международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, а также продвижения социальных благотворительных проектов.
https://ria.ru/20240919/simonyan-1973706782.html
https://ria.ru/20240906/rossiya-1971051086.html
https://ria.ru/20240912/putin-1972380314.html
россия
сша
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584313_648:460:2765:2048_1920x0_80_0_0_8d42b85e5a9d483e76d3b8bfdc087e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, санкт-петербург, маргарита симоньян, владимир путин, санкции сша против "россии сегодня" и rt, евразийский женский форум
Россия, США, Санкт-Петербург, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Санкции США против "России сегодня" и RT, Евразийский женский форум
Симоньян назвала Россию безопасной гаванью для нормальности

Симоньян: Россия может стать безопасной гаванью для нормальности

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Россия может стать безопасной гаванью для "нормальности", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян во время сессии "Взгляд на меняющийся мир" на полях IV Евразийского женского форума.
«
"Что мы можем предложить миру? Вот оно само в руки упало. Мы можем предложить миру стать, как они говорят, тем самым safe haven — безопасной гаванью для нормальности. Мы можем предложить людям нормальность", — подчеркнула она.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Матвиенко назвала Симоньян талантливым человеком с крепким стержнем
Вчера, 18:31
По словам Симоньян, она лоббировала решение, принятое Владимиром Путиным, согласно которому Россия предпримет меры для того, чтобы в страну было проще приезжать людям, разделяющим традиционные ценности. Этому были посвящены ее письма, выступления в эфирах и целые программы.
«
"В чем был секрет Советского Союза? При всех его минусах, но и огромных плюсах. Вот это красивая идея всеобщего равенства. От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Правда? Это красивая идея. И она очень отзывалась в душах людей. И поэтому был этот истерический маккартизм в Соединенных Штатах. Поэтому они нас так боялись. Они боялись, что мы убедим людей в том, что у нас лучше. Так вот, нам все эти годы новой России не хватало этой идеи", — подчеркнула медиаменеджер.
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В ГД назвали Россию форпостом на пути сохранения традиционных ценностей
6 сентября, 14:17
Симоньян также заявила, что ранее подписанный указ Путина может помочь России с демографией. По ее словам, сейчас ситуация в этой сфере оставляет желать лучшего. Также она отметила стимулирующие меры поддержки россиян, такие как материнский капитал и декретный отпуск, которого нет, например, в США.
В августе Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Он поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским. Иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским языком.
Евразийский женский форум проходит с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Это международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов, где обсуждаются актуальные вопросы международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, а также продвижения социальных благотворительных проектов.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Путин рассказал о желающих уехать в Россию из-за чуждых ценностей на родине
12 сентября, 20:12
 
РоссияСШАСанкт-ПетербургМаргарита СимоньянВладимир ПутинСанкции США против "России сегодня" и RTЕвразийский женский форум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала