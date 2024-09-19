Симоньян назвала Россию безопасной гаванью для нормальности
Симоньян: Россия может стать безопасной гаванью для нормальности
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Россия может стать безопасной гаванью для "нормальности", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян во время сессии "Взгляд на меняющийся мир" на полях IV Евразийского женского форума.
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"Что мы можем предложить миру? Вот оно само в руки упало. Мы можем предложить миру стать, как они говорят, тем самым safe haven — безопасной гаванью для нормальности. Мы можем предложить людям нормальность", — подчеркнула она.
По словам Симоньян, она лоббировала решение, принятое Владимиром Путиным, согласно которому Россия предпримет меры для того, чтобы в страну было проще приезжать людям, разделяющим традиционные ценности. Этому были посвящены ее письма, выступления в эфирах и целые программы.
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"В чем был секрет Советского Союза? При всех его минусах, но и огромных плюсах. Вот это красивая идея всеобщего равенства. От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Правда? Это красивая идея. И она очень отзывалась в душах людей. И поэтому был этот истерический маккартизм в Соединенных Штатах. Поэтому они нас так боялись. Они боялись, что мы убедим людей в том, что у нас лучше. Так вот, нам все эти годы новой России не хватало этой идеи", — подчеркнула медиаменеджер.
Симоньян также заявила, что ранее подписанный указ Путина может помочь России с демографией. По ее словам, сейчас ситуация в этой сфере оставляет желать лучшего. Также она отметила стимулирующие меры поддержки россиян, такие как материнский капитал и декретный отпуск, которого нет, например, в США.
В августе Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Он поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским. Иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским языком.
Евразийский женский форум проходит с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Это международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов, где обсуждаются актуальные вопросы международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, а также продвижения социальных благотворительных проектов.