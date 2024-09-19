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Шиитские группировки Ирака заявили об ударе по цели в Хайфе - РИА Новости, 19.09.2024
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01:36 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/shiity-1973538363.html
Шиитские группировки Ирака заявили об ударе по цели в Хайфе
Шиитские группировки Ирака заявили об ударе по цели в Хайфе - РИА Новости, 19.09.2024
Шиитские группировки Ирака заявили об ударе по цели в Хайфе
Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что нанесли удар с помощью беспилотника по цели в Хайфе на севере... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T01:36
2024-09-19T01:36
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ДОХА, 19 сен - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что нанесли удар с помощью беспилотника по цели в Хайфе на севере Израиля. "Исламское сопротивление Ирака" нанесло удар по цели в Хайфе на наших оккупированных территориях с использованием беспилотника", - говорится в сообщении группировок в их Telegram-канале. Они отметили, что "продолжат операции по уничтожению целей противника нарастающими темпами".
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хайфа, ирак, израиль, в мире
Хайфа, Ирак, Израиль, В мире
Шиитские группировки Ирака заявили об ударе по цели в Хайфе

Шиитские группировки Ирака заявили об ударе по цели в Хайфе с помощью БПЛА

© AP Photo / Hani MohammedБойцы-шииты
Бойцы-шииты - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-шииты. Архивное фото
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ДОХА, 19 сен - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что нанесли удар с помощью беспилотника по цели в Хайфе на севере Израиля.
"Исламское сопротивление Ирака" нанесло удар по цели в Хайфе на наших оккупированных территориях с использованием беспилотника", - говорится в сообщении группировок в их Telegram-канале.
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ на приграничных территориях
01:35
Они отметили, что "продолжат операции по уничтожению целей противника нарастающими темпами".
 
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