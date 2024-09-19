https://ria.ru/20240919/shiity-1973538363.html
Шиитские группировки Ирака заявили об ударе по цели в Хайфе
Шиитские группировки Ирака заявили об ударе по цели в Хайфе - РИА Новости, 19.09.2024
Шиитские группировки Ирака заявили об ударе по цели в Хайфе
Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что нанесли удар с помощью беспилотника по цели в Хайфе на севере... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T01:36
2024-09-19T01:36
2024-09-19T01:36
хайфа
ирак
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150041/38/1500413812_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_3a3ddf63a153a5ffa22342029c0ed617.jpg
ДОХА, 19 сен - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что нанесли удар с помощью беспилотника по цели в Хайфе на севере Израиля. "Исламское сопротивление Ирака" нанесло удар по цели в Хайфе на наших оккупированных территориях с использованием беспилотника", - говорится в сообщении группировок в их Telegram-канале. Они отметили, что "продолжат операции по уничтожению целей противника нарастающими темпами".
https://ria.ru/20240919/khezbolla-1973538207.html
хайфа
ирак
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150041/38/1500413812_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_9b8486ac72ecf0d07b8080fc35d23d4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хайфа, ирак, израиль, в мире
Хайфа, Ирак, Израиль, В мире
Шиитские группировки Ирака заявили об ударе по цели в Хайфе
Шиитские группировки Ирака заявили об ударе по цели в Хайфе с помощью БПЛА