https://ria.ru/20240919/shiity-1973538363.html

Шиитские группировки Ирака заявили об ударе по цели в Хайфе

Шиитские группировки Ирака заявили об ударе по цели в Хайфе - РИА Новости, 19.09.2024

Шиитские группировки Ирака заявили об ударе по цели в Хайфе

Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что нанесли удар с помощью беспилотника по цели в Хайфе на севере... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T01:36

2024-09-19T01:36

2024-09-19T01:36

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ирак

израиль

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ДОХА, 19 сен - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что нанесли удар с помощью беспилотника по цели в Хайфе на севере Израиля. "Исламское сопротивление Ирака" нанесло удар по цели в Хайфе на наших оккупированных территориях с использованием беспилотника", - говорится в сообщении группировок в их Telegram-канале. Они отметили, что "продолжат операции по уничтожению целей противника нарастающими темпами".

https://ria.ru/20240919/khezbolla-1973538207.html

хайфа

ирак

израиль

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хайфа, ирак, израиль, в мире