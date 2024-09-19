https://ria.ru/20240919/senat-1973623118.html
Сенатор рассказала о запросе на женщин в политике
Сенатор рассказала о запросе на женщин в политике - РИА Новости, 19.09.2024
Сенатор рассказала о запросе на женщин в политике
В настоящее время существует большой запрос на женщин в политике, поскольку людям нужна защита, забота, эмпатия и сочувствие, считает зампред комитета Совфеда... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:36
2024-09-19T13:36
2024-09-19T13:36
общество
россия
совет федерации рф
евразийский женский форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852186134_0:155:3142:1922_1920x0_80_0_0_53cafee187c4fdbfddf0d5615a61c4e8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. В настоящее время существует большой запрос на женщин в политике, поскольку людям нужна защита, забота, эмпатия и сочувствие, считает зампред комитета Совфеда по соцполитике Дарья Лантратова. "Во времена турбулентности людям больше всего нужна защита: забота, эмпатия и сочувствие. Кто как не женщина может ответить на этот запрос, ведь политика — это не только решение конкретных проблем или законодательная инициатива, это, прежде всего, общение с людьми", - сказала Лантратова на сессии "Международный опыт наставничества: традиционные подходы и современные тенденции" в рамках четвертого Евразийского женского форума. По ее словам, женщины - это то, что ассоциируется с миром и будущим, гармонизирующее начало в сегодняшних условиях жизни. "Неоднократно на площадке звучал тезис, что сегодня время женщин. И такая сложная, казалось бы, типично "мужская" сфера, как политика, не исключение. Если посмотреть цифры, то у нас число женщин в три раза превышает число мужчин в муниципальной власти. И мужчины отмечают, что женщины зачастую более исполнительные, упорные, ответственные, целеустремлённые. А такие качества нужны не только на муниципальном уровне, но и в федеральной власти", - отметила сенатор. Парламентарий также подчеркнула, что в России существует очень широкая палитра наставничества в самых разных направлениях. Лантратова считает, что оно станет мостом, который соединяет женщин разных стран, позволяя учиться, развивать навыки и вместе двигаться к прогрессу и обеспечению равенства возможностей для женщин. -0-
https://ria.ru/20240918/putin-1973449506.html
https://ria.ru/20240918/putin-1973453203.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852186134_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_53bdd525a7b4b8aa973a2225db71fc43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, евразийский женский форум
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Евразийский женский форум
Сенатор рассказала о запросе на женщин в политике
Сенатор Лантратова: людям нужна защита, забота, эмпатия и сочувствие в политике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. В настоящее время существует большой запрос на женщин в политике, поскольку людям нужна защита, забота, эмпатия и сочувствие, считает зампред комитета Совфеда по соцполитике Дарья Лантратова.
"Во времена турбулентности людям больше всего нужна защита: забота, эмпатия и сочувствие. Кто как не женщина может ответить на этот запрос, ведь политика — это не только решение конкретных проблем или законодательная инициатива, это, прежде всего, общение с людьми", - сказала Лантратова на сессии "Международный опыт наставничества: традиционные подходы и современные тенденции" в рамках четвертого Евразийского женского форума.
По ее словам, женщины - это то, что ассоциируется с миром и будущим, гармонизирующее начало в сегодняшних условиях жизни.
"Неоднократно на площадке звучал тезис, что сегодня время женщин. И такая сложная, казалось бы, типично "мужская" сфера, как политика, не исключение. Если посмотреть цифры, то у нас число женщин в три раза превышает число мужчин в муниципальной власти. И мужчины отмечают, что женщины зачастую более исполнительные, упорные, ответственные, целеустремлённые. А такие качества нужны не только на муниципальном уровне, но и в федеральной власти", - отметила сенатор.
Парламентарий также подчеркнула, что в России
существует очень широкая палитра наставничества в самых разных направлениях. Лантратова считает, что оно станет мостом, который соединяет женщин разных стран, позволяя учиться, развивать навыки и вместе двигаться к прогрессу и обеспечению равенства возможностей для женщин. -0-