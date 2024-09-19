https://ria.ru/20240919/senat-1973623118.html

Сенатор рассказала о запросе на женщин в политике

Сенатор рассказала о запросе на женщин в политике - РИА Новости, 19.09.2024

Сенатор рассказала о запросе на женщин в политике

В настоящее время существует большой запрос на женщин в политике, поскольку людям нужна защита, забота, эмпатия и сочувствие, считает зампред комитета Совфеда... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:36

2024-09-19T13:36

2024-09-19T13:36

общество

россия

совет федерации рф

евразийский женский форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. В настоящее время существует большой запрос на женщин в политике, поскольку людям нужна защита, забота, эмпатия и сочувствие, считает зампред комитета Совфеда по соцполитике Дарья Лантратова. "Во времена турбулентности людям больше всего нужна защита: забота, эмпатия и сочувствие. Кто как не женщина может ответить на этот запрос, ведь политика — это не только решение конкретных проблем или законодательная инициатива, это, прежде всего, общение с людьми", - сказала Лантратова на сессии "Международный опыт наставничества: традиционные подходы и современные тенденции" в рамках четвертого Евразийского женского форума. По ее словам, женщины - это то, что ассоциируется с миром и будущим, гармонизирующее начало в сегодняшних условиях жизни. "Неоднократно на площадке звучал тезис, что сегодня время женщин. И такая сложная, казалось бы, типично "мужская" сфера, как политика, не исключение. Если посмотреть цифры, то у нас число женщин в три раза превышает число мужчин в муниципальной власти. И мужчины отмечают, что женщины зачастую более исполнительные, упорные, ответственные, целеустремлённые. А такие качества нужны не только на муниципальном уровне, но и в федеральной власти", - отметила сенатор. Парламентарий также подчеркнула, что в России существует очень широкая палитра наставничества в самых разных направлениях. Лантратова считает, что оно станет мостом, который соединяет женщин разных стран, позволяя учиться, развивать навыки и вместе двигаться к прогрессу и обеспечению равенства возможностей для женщин. -0-

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общество, россия, совет федерации рф, евразийский женский форум