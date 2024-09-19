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МИД Словакии назвал участие России во втором саммите по Украине необходимым - РИА Новости, 19.09.2024
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02:49 19.09.2024 (обновлено: 02:50 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/sammit-1973541309.html
МИД Словакии назвал участие России во втором саммите по Украине необходимым
МИД Словакии назвал участие России во втором саммите по Украине необходимым - РИА Новости, 19.09.2024
МИД Словакии назвал участие России во втором саммите по Украине необходимым
Словакия приветствует желание Киева видеть представителей России на втором саммите по Украине, заявил глава МИД республики Юрай Бланар. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T02:49
2024-09-19T02:50
россия
украина
киев
андрей сибига
владимир зеленский
владимир путин
запорожская аэс
нато
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БРАТИСЛАВА, 19 сен - РИА Новости. Словакия приветствует желание Киева видеть представителей России на втором саммите по Украине, заявил глава МИД республики Юрай Бланар. "Мы согласились, и министр Сибига (глава МИД Украины Андрей Сибига - ред.) это подтвердил, с тем, что следующие переговоры о мире, которые должны состояться, уже должны быть с участием Российской Федерации. По моему мнению, это большой сдвиг, и Словакия это максимально приветствует", - сказал Бланар в ходе заявления для прессы по итогам встречи со своим украинским коллегой в Братиславе. По мнению главы МИД Словакии, конфликт на Украине не имеет военного решения. Бланар также напомнил, что представлял Словакию на саммите по Украине, который состоялся в июне в Швейцарии, и республика по-прежнему выступает за поиск мирного решения конфликта. В начале сентября Владимир Зеленский снова заявил, что хочет видеть представителей РФ на втором саммите по Украине, в то время как Москва неоднократно заявляла, что не планирует участие в таких мероприятиях. В конце июля Зеленский заявлял, что весь мир, а также и он сам хочет участия РФ в следующей конференции по урегулированию конфликта на Украине, иначе на ней не будет достигнуто никакого результата. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240911/sammit-1971961410.html
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969462961.html
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россия, украина, киев, андрей сибига, владимир зеленский, владимир путин, запорожская аэс, нато, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Киев, Андрей Сибига, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Запорожская АЭС, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
МИД Словакии назвал участие России во втором саммите по Украине необходимым

МИД Словакии: Россия должна быть представлена в новом саммите по Украине

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 19 сен - РИА Новости. Словакия приветствует желание Киева видеть представителей России на втором саммите по Украине, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
"Мы согласились, и министр Сибига (глава МИД Украины Андрей Сибига - ред.) это подтвердил, с тем, что следующие переговоры о мире, которые должны состояться, уже должны быть с участием Российской Федерации. По моему мнению, это большой сдвиг, и Словакия это максимально приветствует", - сказал Бланар в ходе заявления для прессы по итогам встречи со своим украинским коллегой в Братиславе.
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Швейцарии высказались об участии России в саммите по Украине
11 сентября, 02:03
По мнению главы МИД Словакии, конфликт на Украине не имеет военного решения. Бланар также напомнил, что представлял Словакию на саммите по Украине, который состоялся в июне в Швейцарии, и республика по-прежнему выступает за поиск мирного решения конфликта.
В начале сентября Владимир Зеленский снова заявил, что хочет видеть представителей РФ на втором саммите по Украине, в то время как Москва неоднократно заявляла, что не планирует участие в таких мероприятиях. В конце июля Зеленский заявлял, что весь мир, а также и он сам хочет участия РФ в следующей конференции по урегулированию конфликта на Украине, иначе на ней не будет достигнуто никакого результата.
В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Нарендра Моди и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Индия не согласилась провести саммит по Украине, сообщает Блумберг
30 августа, 13:32
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
СМИ: в Киеве заговорили о приглашении России на новый саммит по Украине
23 августа, 12:22
 
РоссияУкраинаКиевАндрей СибигаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЗапорожская АЭСНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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