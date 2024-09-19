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Рогов прокомментировал слова Зеленского о плане "победы" Украины - РИА Новости, 19.09.2024
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12:56 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/rogov-1973615100.html
Рогов прокомментировал слова Зеленского о плане "победы" Украины
Рогов прокомментировал слова Зеленского о плане "победы" Украины - РИА Новости, 19.09.2024
Рогов прокомментировал слова Зеленского о плане "победы" Украины
Заявление Владимира Зеленского о так называемом плане "победы" Украины заставляет вспомнить строчку из песни Владимира Высоцкого – "он то плакал, то смеялся, то РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:56
2024-09-19T12:56
в мире
россия
украина
курская область
владимир зеленский
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о так называемом плане "победы" Украины заставляет вспомнить строчку из песни Владимира Высоцкого – "он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж", считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Зеленский ранее в своём Telegram-канале заявил, что уже полностью подготовлен план "победы" Украины, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. В августе Зеленский заявлял, что план, помимо прочего, содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. "Зеленский то кричит о плане мира, то о плане победы, то еще о каком-то плане. Он ведет себя как герой известной песни Владимира Высоцкого - "он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж". Поведение Зеленского напоминает именно это", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, сначала Зеленский говорил о мире, но параллельно отдал приказ ВСУ напасть на Курскую область, теперь говорит о "победе", теряя при этом позиции в Донбассе. "Зеленский абсолютно не отвечает за свои слова", - сказал Рогов. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20240828/rogov-1969001267.html
https://ria.ru/20240827/plan-1968858075.html
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html
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в мире, россия, украина, курская область, владимир зеленский, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Курская область, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Рогов прокомментировал слова Зеленского о плане "победы" Украины

Рогов: слова Зеленского о плане "победы" напомнили строчку из песни Высоцкого

© AP Photo / Andrew MedichiniПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о так называемом плане "победы" Украины заставляет вспомнить строчку из песни Владимира Высоцкого – "он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж", считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Зеленский ранее в своём Telegram-канале заявил, что уже полностью подготовлен план "победы" Украины, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. В августе Зеленский заявлял, что план, помимо прочего, содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Рогов рассказал, с каким "планом" у него ассоциируется Зеленский
28 августа, 15:25
"Зеленский то кричит о плане мира, то о плане победы, то еще о каком-то плане. Он ведет себя как герой известной песни Владимира Высоцкого - "он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж". Поведение Зеленского напоминает именно это", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, сначала Зеленский говорил о мире, но параллельно отдал приказ ВСУ напасть на Курскую область, теперь говорит о "победе", теряя при этом позиции в Донбассе.
"Зеленский абсолютно не отвечает за свои слова", - сказал Рогов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Сенатор от Крыма прокомментировал "победный" план Зеленского по России
27 августа, 22:31
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "плане победы"
Вчера, 09:53
 
В миреРоссияУкраинаКурская областьВладимир ЗеленскийВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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