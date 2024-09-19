https://ria.ru/20240919/rogov-1973615100.html

Рогов прокомментировал слова Зеленского о плане "победы" Украины

Рогов прокомментировал слова Зеленского о плане "победы" Украины - РИА Новости, 19.09.2024

Рогов прокомментировал слова Зеленского о плане "победы" Украины

Заявление Владимира Зеленского о так называемом плане "победы" Украины заставляет вспомнить строчку из песни Владимира Высоцкого – "он то плакал, то смеялся, то РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:56

2024-09-19T12:56

2024-09-19T12:56

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о так называемом плане "победы" Украины заставляет вспомнить строчку из песни Владимира Высоцкого – "он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж", считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Зеленский ранее в своём Telegram-канале заявил, что уже полностью подготовлен план "победы" Украины, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. В августе Зеленский заявлял, что план, помимо прочего, содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. "Зеленский то кричит о плане мира, то о плане победы, то еще о каком-то плане. Он ведет себя как герой известной песни Владимира Высоцкого - "он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж". Поведение Зеленского напоминает именно это", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, сначала Зеленский говорил о мире, но параллельно отдал приказ ВСУ напасть на Курскую область, теперь говорит о "победе", теряя при этом позиции в Донбассе. "Зеленский абсолютно не отвечает за свои слова", - сказал Рогов. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20240828/rogov-1969001267.html

https://ria.ru/20240827/plan-1968858075.html

https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, курская область, владимир зеленский, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины