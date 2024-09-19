https://ria.ru/20240919/remont-1973691285.html

Программу ремонтов детсадов в Ивановской области увеличат в 1,5 раза

Программу ремонтов детсадов в Ивановской области увеличат в 1,5 раза - РИА Новости, 19.09.2024

Программу ремонтов детсадов в Ивановской области увеличат в 1,5 раза

В следующем году региональную программу ремонтов детсадов увеличат на территории Ивановской области в 1,5 раза от плановых показателей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:14

2024-09-19T17:14

2024-09-19T17:14

ивановская область

иваново

станислав воскресенский

ремонт

детские сады

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В следующем году региональную программу ремонтов детсадов увеличат на территории Ивановской области в 1,5 раза от плановых показателей, сообщает пресс-служба регионального правительства. В этом году из 79 детсадов, участвующих в региональной программе капитальных ремонтов, в 68 работы уже завершены. Промежуточные итоги реализации проекта, а также планы на будущий год губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обсудил с родителями воспитанников ивановского детского сада №17 в четверг. "Сейчас было большое совещание по областному бюджету на следующий год. Считаю, что дети – это святое, поэтому мы в следующем году еще увеличим программу ремонта детских садов от плановых показателей почти в 1,5 раза – более 400 миллионов рублей направим из бюджета на эти цели", - цитирует пресс-служба Воскресенского. Особое внимание при этом уделят дошкольным учреждениям областного центра. "Сейчас у нас в плане текущих крыш самые трудные сады, как ни странно, - в городе Иваново. Но естественно продолжим эту программу во всех наших муниципальных районах", - подчеркнул глава региона. Программа преображения дошкольных учреждений стартовала по инициативе главы региона в 2022 году. Основная цель – решить самые острые проблемы детских садов и создать безопасные условия для воспитанников. За два года в рамках проекта капитально отремонтировали более 150 детских садов. В этом году по инициативе губернатора ее продолжили, в список участников вошли 79 учреждений. В настоящий момент в 68 из них работы уже завершены, в том числе в 11 детских садах города Иваново.

https://ria.ru/20240911/kvantoriumy-1972168642.html

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иваново, станислав воскресенский, ремонт, детские сады