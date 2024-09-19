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Путин проводит заседание ВПК по вопросу развития беспилотных авиасистем - РИА Новости, 19.09.2024
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16:03 19.09.2024 (обновлено: 16:06 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/putin-1973672385.html
Путин проводит заседание ВПК по вопросу развития беспилотных авиасистем
Путин проводит заседание ВПК по вопросу развития беспилотных авиасистем - РИА Новости, 19.09.2024
Путин проводит заседание ВПК по вопросу развития беспилотных авиасистем
Президент РФ Владимир Путин, который находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, проводит заседание Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:03
2024-09-19T16:06
санкт-петербург
россия
владимир путин
денис мантуров
максим орешкин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, проводит заседание Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.Ранее в четверг глава государства осмотрел образцы беспилотных летательных аппаратов на площадке оборонного предприятия "Специальный технологический центр" ("СТЦ"). Президенту также продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотным летательным аппаратом, образец барражирущего боеприпаса.В совещании участвуют члены военно-промышленной комиссии - первый вице-премьер Денис Мантуров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Минпромторга Антон Алиханов, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров, председатель научно-технического совета комиссии - заместитель председателя коллегии ВПК Андрей Тюлин.Среди приглашенных участников - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, начальник управления президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, генеральный директор ООО "СТЦ" Роман Агафонников и другие.По видеосвязи в совещании участвуют глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор СВР Сергей Нарышкин и другие
https://ria.ru/20240919/chemezov-1973551169.html
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санкт-петербург, россия, владимир путин, денис мантуров, максим орешкин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Максим Орешкин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин проводит заседание ВПК по вопросу развития беспилотных авиасистем

Путин проводит заседание ВПК по развитию беспилотных авиасистем спецназначения

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, проводит заседание Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.
Ранее в четверг глава государства осмотрел образцы беспилотных летательных аппаратов на площадке оборонного предприятия "Специальный технологический центр" ("СТЦ"). Президенту также продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотным летательным аппаратом, образец барражирущего боеприпаса.
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В совещании участвуют члены военно-промышленной комиссии - первый вице-премьер Денис Мантуров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Минпромторга Антон Алиханов, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров, председатель научно-технического совета комиссии - заместитель председателя коллегии ВПК Андрей Тюлин.
Среди приглашенных участников - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, начальник управления президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, генеральный директор ООО "СТЦ" Роман Агафонников и другие.
По видеосвязи в совещании участвуют глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор СВР Сергей Нарышкин и другие
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Санкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинДенис МантуровМаксим ОрешкинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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