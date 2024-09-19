https://ria.ru/20240919/putin-1973672385.html

Путин проводит заседание ВПК по вопросу развития беспилотных авиасистем

Путин проводит заседание ВПК по вопросу развития беспилотных авиасистем - РИА Новости, 19.09.2024

Путин проводит заседание ВПК по вопросу развития беспилотных авиасистем

Президент РФ Владимир Путин, который находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, проводит заседание Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:03

2024-09-19T16:03

2024-09-19T16:06

санкт-петербург

россия

владимир путин

денис мантуров

максим орешкин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, проводит заседание Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.Ранее в четверг глава государства осмотрел образцы беспилотных летательных аппаратов на площадке оборонного предприятия "Специальный технологический центр" ("СТЦ"). Президенту также продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотным летательным аппаратом, образец барражирущего боеприпаса.В совещании участвуют члены военно-промышленной комиссии - первый вице-премьер Денис Мантуров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Минпромторга Антон Алиханов, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров, председатель научно-технического совета комиссии - заместитель председателя коллегии ВПК Андрей Тюлин.Среди приглашенных участников - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, начальник управления президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, генеральный директор ООО "СТЦ" Роман Агафонников и другие.По видеосвязи в совещании участвуют глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор СВР Сергей Нарышкин и другие

https://ria.ru/20240919/chemezov-1973551169.html

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санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, владимир путин, денис мантуров, максим орешкин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)