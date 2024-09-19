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Путин приехал в "Специальный технологический центр" в Петербурге - РИА Новости, 19.09.2024
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14:26 19.09.2024 (обновлено: 15:12 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/putin-1973643583.html
Путин приехал в "Специальный технологический центр" в Петербурге
Путин приехал в "Специальный технологический центр" в Петербурге - РИА Новости, 19.09.2024
Путин приехал в "Специальный технологический центр" в Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на площадку ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ"), предприятия, специализирующегося на производстве беспилотных РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:26
2024-09-19T15:12
санкт-петербург
владимир путин
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ"), предприятия, специализирующегося на производстве беспилотных летательных аппаратов, комплексов радиоэлектронного воздействия, а также систем связи, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства осмотрит цех производства антенн и образцы беспилотных летательных аппаратов, кроме того, ему представят выставку образцов робототехнических комплексов.Предприятие является производителем беспилотных летательных аппаратов семейства "Орлан". С 2021 года ведется разработка малых космических аппаратов типа CubeSat и целевых нагрузок к ним, сформирован собственный центр управления полетами. Как отмечается в справочных материалах, в 2024-2025 годах планируется запуск более 10 спутников.Заказчиками предприятия являются федеральные и силовые структуры РФ, а разработки центра подтвердили свою эффективность не только во время испытаний на полигонах Минобороны РФ, но и в условиях реальных боевых действий, в том числе в зоне СВО, уточняется в материалах к посещению предприятия главой государства.О планах посетить одно из оборонных предприятий Путин рассказал накануне в ходе совещания по развитию ВС в условиях специальной военной операции. Глава государства также упомянул о предстоящем заседании Военно-промышленной комиссии.
https://ria.ru/20240918/putin-1973497278.html
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60
353
60
Путин осмотрел образцы беспилотников на предприятии в Петербурге
Путин осмотрел образцы беспилотников на предприятии в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Вместе с президентом в осмотре вооружений участвовали Мантуров, Белоусов, Орешкин и Дюмин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, владимир путин, безопасность
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Безопасность
Путин приехал в "Специальный технологический центр" в Петербурге

Путин приехал на площадку "СТЦ", где производят БПЛА и комплексы РЭБ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ"), предприятия, специализирующегося на производстве беспилотных летательных аппаратов, комплексов радиоэлектронного воздействия, а также систем связи, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства осмотрит цех производства антенн и образцы беспилотных летательных аппаратов, кроме того, ему представят выставку образцов робототехнических комплексов.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
Предприятие является производителем беспилотных летательных аппаратов семейства "Орлан". С 2021 года ведется разработка малых космических аппаратов типа CubeSat и целевых нагрузок к ним, сформирован собственный центр управления полетами. Как отмечается в справочных материалах, в 2024-2025 годах планируется запуск более 10 спутников.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Путин призвал создавать условия для открытия новых производств в регионах
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Заказчиками предприятия являются федеральные и силовые структуры РФ, а разработки центра подтвердили свою эффективность не только во время испытаний на полигонах Минобороны РФ, но и в условиях реальных боевых действий, в том числе в зоне СВО, уточняется в материалах к посещению предприятия главой государства.
О планах посетить одно из оборонных предприятий Путин рассказал накануне в ходе совещания по развитию ВС в условиях специальной военной операции. Глава государства также упомянул о предстоящем заседании Военно-промышленной комиссии.
Порядка 100 проектов в сфере производства БПЛА реализуются в подмосковном технопарке - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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14 августа, 13:45
 
Санкт-ПетербургВладимир ПутинБезопасность
 
 
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