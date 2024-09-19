https://ria.ru/20240919/putin-1973643583.html

Путин приехал в "Специальный технологический центр" в Петербурге

Путин приехал в "Специальный технологический центр" в Петербурге - РИА Новости, 19.09.2024

Путин приехал в "Специальный технологический центр" в Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ"), предприятия, специализирующегося на производстве беспилотных РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:26

2024-09-19T14:26

2024-09-19T15:12

санкт-петербург

владимир путин

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ"), предприятия, специализирующегося на производстве беспилотных летательных аппаратов, комплексов радиоэлектронного воздействия, а также систем связи, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства осмотрит цех производства антенн и образцы беспилотных летательных аппаратов, кроме того, ему представят выставку образцов робототехнических комплексов.Предприятие является производителем беспилотных летательных аппаратов семейства "Орлан". С 2021 года ведется разработка малых космических аппаратов типа CubeSat и целевых нагрузок к ним, сформирован собственный центр управления полетами. Как отмечается в справочных материалах, в 2024-2025 годах планируется запуск более 10 спутников.Заказчиками предприятия являются федеральные и силовые структуры РФ, а разработки центра подтвердили свою эффективность не только во время испытаний на полигонах Минобороны РФ, но и в условиях реальных боевых действий, в том числе в зоне СВО, уточняется в материалах к посещению предприятия главой государства.О планах посетить одно из оборонных предприятий Путин рассказал накануне в ходе совещания по развитию ВС в условиях специальной военной операции. Глава государства также упомянул о предстоящем заседании Военно-промышленной комиссии.

https://ria.ru/20240918/putin-1973497278.html

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санкт-петербург

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Путин осмотрел образцы беспилотников на предприятии в Петербурге Путин осмотрел образцы беспилотников на предприятии в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Вместе с президентом в осмотре вооружений участвовали Мантуров, Белоусов, Орешкин и Дюмин. 2024-09-19T14:26 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, владимир путин, безопасность