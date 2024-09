https://ria.ru/20240919/produktsiya-1973694106.html

Продукцию экспортеров продегустировали в бизнес-зоне Made in Russia на ЕЖФ

Продукцию экспортеров продегустировали в бизнес-зоне Made in Russia на ЕЖФ - РИА Новости, 19.09.2024

Продукцию экспортеров продегустировали в бизнес-зоне Made in Russia на ЕЖФ

На IV Евразийском женском форуме состоялась дегустация продукции под брендом Made in Russia, которая вызвала интерес у гостей и участников мероприятия, сообщает РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:27

2024-09-19T17:27

2024-09-19T17:27

экономика

россия

санкт-петербург

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

совет федерации рф

объединенные кондитеры

евразийский женский форум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973693551_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_aac3a95a3135d2a98c0d8de43594d3d7.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На IV Евразийском женском форуме состоялась дегустация продукции под брендом Made in Russia, которая вызвала интерес у гостей и участников мероприятия, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Презентация продукции отечественных экспортеров прошла в Деловом центре Евразийского женского форума - бизнес-зоне Made in Russia, которую Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) организовал впервые на ЕЖФ", - говорится в сообщении."Дегустация продукции под брендом Made in Russia на IV Евразийском женском форуме представляет собой уникальную платформу для наших экспортеров. Это шанс продемонстрировать качество и разнообразие российской продукции на международной арене, а также расширить горизонты бизнеса. РЭЦ видит свою задачу в том, чтобы оказывать всестороннюю поддержку российским экспортерам, создавая для них новые возможности и помогая им преодолевать барьеры на пути выхода на зарубежные рынки", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.На дегустации представлены кондитерские и снековые изделия в мини-форматах в индивидуальной упаковке, а также мороженое, напитки и др. Участники форума могут попробовать эскимо с уникальными вкусами "Белый бархат" и "Зефир" от компании "БРПИ". Холдинг "Объединенные кондитеры" предложил гостям шоколад "Аленка" и вафли NEO Botanika. Компания Macaronika, известный производитель десертов макарон (macaron), представила свои лакомства. Также гостям предлагается угоститься разнообразными видами кофе от компании Rise.Кроме того, в бизнес-зоне Made in Russia можно оценить полезные лакомства от UFood и лимонады от производителя "Воды Лагидзе". Кондитерская фабрика "Пурпур" предложила шоколадные конфеты без сахара, а компания "Фитнес Фуд" (бренды BOMBBAR и Chikalab) - полезные сладости без сахара и с высоким содержание белка. Кроме того, "КО "Любимый край" (печенье "Посиделкино") представило любимое многими овсяное печенье.В бизнес-зоне Made in Russia также организована специальная площадка для проведения b2b-встреч российских экспортеров с потенциальными зарубежными партнерами. Участники форума могут не только познакомиться с продукцией, но и установить деловые контакты, что является ключевым аспектом для успешного выхода на международные рынки.Евразийский женский форум проходит с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Это международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов, где обсуждаются актуальные вопросы международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, а также продвижения социальных благотворительных проектов.Организаторы форума - Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств.

https://ria.ru/20240919/rets-1973600445.html

https://ria.ru/20240919/obuchenie-1973594317.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, санкт-петербург, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), совет федерации рф, объединенные кондитеры , евразийский женский форум