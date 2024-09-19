https://ria.ru/20240919/produktsiya-1973694106.html
Продукцию экспортеров продегустировали в бизнес-зоне Made in Russia на ЕЖФ
Продукцию экспортеров продегустировали в бизнес-зоне Made in Russia на ЕЖФ - РИА Новости, 19.09.2024
Продукцию экспортеров продегустировали в бизнес-зоне Made in Russia на ЕЖФ
На IV Евразийском женском форуме состоялась дегустация продукции под брендом Made in Russia, которая вызвала интерес у гостей и участников мероприятия, сообщает РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:27
2024-09-19T17:27
2024-09-19T17:27
экономика
россия
санкт-петербург
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
совет федерации рф
объединенные кондитеры
евразийский женский форум
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На IV Евразийском женском форуме состоялась дегустация продукции под брендом Made in Russia, которая вызвала интерес у гостей и участников мероприятия, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Презентация продукции отечественных экспортеров прошла в Деловом центре Евразийского женского форума - бизнес-зоне Made in Russia, которую Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) организовал впервые на ЕЖФ", - говорится в сообщении."Дегустация продукции под брендом Made in Russia на IV Евразийском женском форуме представляет собой уникальную платформу для наших экспортеров. Это шанс продемонстрировать качество и разнообразие российской продукции на международной арене, а также расширить горизонты бизнеса. РЭЦ видит свою задачу в том, чтобы оказывать всестороннюю поддержку российским экспортерам, создавая для них новые возможности и помогая им преодолевать барьеры на пути выхода на зарубежные рынки", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.На дегустации представлены кондитерские и снековые изделия в мини-форматах в индивидуальной упаковке, а также мороженое, напитки и др. Участники форума могут попробовать эскимо с уникальными вкусами "Белый бархат" и "Зефир" от компании "БРПИ". Холдинг "Объединенные кондитеры" предложил гостям шоколад "Аленка" и вафли NEO Botanika. Компания Macaronika, известный производитель десертов макарон (macaron), представила свои лакомства. Также гостям предлагается угоститься разнообразными видами кофе от компании Rise.Кроме того, в бизнес-зоне Made in Russia можно оценить полезные лакомства от UFood и лимонады от производителя "Воды Лагидзе". Кондитерская фабрика "Пурпур" предложила шоколадные конфеты без сахара, а компания "Фитнес Фуд" (бренды BOMBBAR и Chikalab) - полезные сладости без сахара и с высоким содержание белка. Кроме того, "КО "Любимый край" (печенье "Посиделкино") представило любимое многими овсяное печенье.В бизнес-зоне Made in Russia также организована специальная площадка для проведения b2b-встреч российских экспортеров с потенциальными зарубежными партнерами. Участники форума могут не только познакомиться с продукцией, но и установить деловые контакты, что является ключевым аспектом для успешного выхода на международные рынки.Евразийский женский форум проходит с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Это международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов, где обсуждаются актуальные вопросы международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, а также продвижения социальных благотворительных проектов.Организаторы форума - Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств.
https://ria.ru/20240919/rets-1973600445.html
https://ria.ru/20240919/obuchenie-1973594317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), совет федерации рф, объединенные кондитеры , евразийский женский форум
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), Совет Федерации РФ, Объединенные кондитеры , Евразийский женский форум
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На IV Евразийском женском форуме состоялась дегустация продукции под брендом Made in Russia, которая вызвала интерес у гостей и участников мероприятия, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Презентация продукции отечественных экспортеров прошла в Деловом центре Евразийского женского форума - бизнес-зоне Made in Russia, которую Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) организовал впервые на ЕЖФ", - говорится в сообщении.
"Дегустация продукции под брендом Made in Russia на IV Евразийском женском форуме представляет собой уникальную платформу для наших экспортеров. Это шанс продемонстрировать качество и разнообразие российской продукции на международной арене, а также расширить горизонты бизнеса. РЭЦ видит свою задачу в том, чтобы оказывать всестороннюю поддержку российским экспортерам, создавая для них новые возможности и помогая им преодолевать барьеры на пути выхода на зарубежные рынки", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
На дегустации представлены кондитерские и снековые изделия в мини-форматах в индивидуальной упаковке, а также мороженое, напитки и др. Участники форума могут попробовать эскимо с уникальными вкусами "Белый бархат" и "Зефир" от компании "БРПИ". Холдинг "Объединенные кондитеры
" предложил гостям шоколад "Аленка" и вафли NEO Botanika. Компания Macaronika, известный производитель десертов макарон (macaron), представила свои лакомства. Также гостям предлагается угоститься разнообразными видами кофе от компании Rise.
Кроме того, в бизнес-зоне Made in Russia можно оценить полезные лакомства от UFood и лимонады от производителя "Воды Лагидзе". Кондитерская фабрика "Пурпур" предложила шоколадные конфеты без сахара, а компания "Фитнес Фуд" (бренды BOMBBAR и Chikalab) - полезные сладости без сахара и с высоким содержание белка. Кроме того, "КО "Любимый край" (печенье "Посиделкино") представило любимое многими овсяное печенье.
В бизнес-зоне Made in Russia также организована специальная площадка для проведения b2b-встреч российских экспортеров с потенциальными зарубежными партнерами. Участники форума могут не только познакомиться с продукцией, но и установить деловые контакты, что является ключевым аспектом для успешного выхода на международные рынки.
Евразийский женский форум проходит с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге
. Это международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов, где обсуждаются актуальные вопросы международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, а также продвижения социальных благотворительных проектов.
Организаторы форума - Совет Федерации
Федерального собрания Российской Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств.