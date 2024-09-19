Писателя Прилепина хотели убить выстрелом в голову в Москве
Адвокат: Прилепина планировали убить выстрелом в затылок в Москве
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГражданин Украины Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Гражданин Украины Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Писателя Захара Прилепина изначально планировали убить в Москве выстрелом в голову, следует из материалов дела, оглашенных адвокатом во Втором западном окружном военном суде.
Как уточняется, Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве машины Прилепина, куратор приказал приехать в столицу из Нижегородской области, где тот находился в поисках дома писателя.
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"Ликвидировать Прилепина необходимо, по возможности, в городе Москва путем выстрела в затылок", — говорится в материалах.
Железнодорожные билеты мужчина приобретал по своему украинскому паспорту. От сотрудника СБУ по фамилии Семенов Пермяков получил сообщение о том, что ему скоро поступят "подарки", под которыми подразумевались оружие и взрывчатка. Кроме того, обвиняемому также присылали сведения о датах проведения презентаций книг писателя. Тем не менее осуществить этот план злоумышленникам не удалось.
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"Пристрелить Прилепина не получится, потому что передвигался с охраной", — следует из показаний обвиняемого.
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Следствие также установило финансовую взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью военного корреспондента Владлена Татарского. Уточняется, что Пермяков получал деньги от лица, который спонсировал Дарью Трепову, устроившую теракт в Петербурге, жертвой которого стал военкор.
Машину Прилепина взорвали 6 мая на трассе в Нижегородской области. Сам он получил ранения, его соратник Александр Шубин погиб.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.
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