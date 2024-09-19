https://ria.ru/20240919/prilepin-1973637154.html

Писателя Прилепина хотели убить выстрелом в голову в Москве

Писателя Прилепина хотели убить выстрелом в голову в Москве - РИА Новости, 19.09.2024

Писателя Прилепина хотели убить выстрелом в голову в Москве

Писателя Захара Прилепина изначально планировали убить в Москве выстрелом в голову, следует из материалов дела, оглашенных адвокатом во Втором западном окружном РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:04

2024-09-19T14:04

2024-09-19T14:58

происшествия

москва

нижегородская область

захар прилепин

служба безопасности украины

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Писателя Захара Прилепина изначально планировали убить в Москве выстрелом в голову, следует из материалов дела, оглашенных адвокатом во Втором западном окружном военном суде. Как уточняется, Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве машины Прилепина, куратор приказал приехать в столицу из Нижегородской области, где тот находился в поисках дома писателя. "Ликвидировать Прилепина необходимо, по возможности, в городе Москва путем выстрела в затылок", — говорится в материалах. Железнодорожные билеты мужчина приобретал по своему украинскому паспорту. От сотрудника СБУ по фамилии Семенов Пермяков получил сообщение о том, что ему скоро поступят "подарки", под которыми подразумевались оружие и взрывчатка. Кроме того, обвиняемому также присылали сведения о датах проведения презентаций книг писателя. Тем не менее осуществить этот план злоумышленникам не удалось. "Пристрелить Прилепина не получится, потому что передвигался с охраной", — следует из показаний обвиняемого.Следствие также установило финансовую взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью военного корреспондента Владлена Татарского. Уточняется, что Пермяков получал деньги от лица, который спонсировал Дарью Трепову, устроившую теракт в Петербурге, жертвой которого стал военкор.Машину Прилепина взорвали 6 мая на трассе в Нижегородской области. Сам он получил ранения, его соратник Александр Шубин погиб.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

https://ria.ru/20240912/prilepin-1972297616.html

https://ria.ru/20240704/prilepin-1957354353.html

https://ria.ru/20240520/tatarskiy-1947161010.html

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происшествия, москва, нижегородская область, захар прилепин, служба безопасности украины