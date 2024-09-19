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Дуров не проявляет интереса к контактам с Россией, заявили во Франции
Дуров не проявляет интереса к контактам с Россией, заявили во Франции - РИА Новости, 19.09.2024
Дуров не проявляет интереса к контактам с Россией, заявили во Франции
Французская сторона утверждает, что основатель Telegram Павел Дуров не проявляет интереса к контактам с российскими представителями, также во Франции ответили... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:55
2024-09-19T11:55
2024-09-19T11:55
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Французская сторона утверждает, что основатель Telegram Павел Дуров не проявляет интереса к контактам с российскими представителями, также во Франции ответили отказом на неоднократные запросы о предоставлении материалов по делу, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков."Французы подходят к теме Дурова как к взаимоотношениям французского государства с его гражданином, потому что Дуров получил несколько лет назад французское гражданство. Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано и параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю
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россия, франция, павел дуров, telegram, алексей мешков, париж
Россия, Франция, Павел Дуров, Telegram, Алексей Мешков, Париж
Дуров не проявляет интереса к контактам с Россией, заявили во Франции
Посол: во Франции утверждают, что Дуров не заинтересован в контактах с Россией
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Французская сторона утверждает, что основатель Telegram Павел Дуров не проявляет интереса к контактам с российскими представителями, также во Франции ответили отказом на неоднократные запросы о предоставлении материалов по делу, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.
"Французы подходят к теме Дурова как к взаимоотношениям французского государства с его гражданином, потому что Дуров получил несколько лет назад французское гражданство. Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано и параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю