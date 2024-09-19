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Глава ЕК пообещала помощь пострадавшим от наводнений странам ЕС - РИА Новости, 19.09.2024
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19:58 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/pomosch-1973717476.html
Глава ЕК пообещала помощь пострадавшим от наводнений странам ЕС
Глава ЕК пообещала помощь пострадавшим от наводнений странам ЕС - РИА Новости, 19.09.2024
Глава ЕК пообещала помощь пострадавшим от наводнений странам ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности выделить пострадавшим от наводнений странам ЕС до 10 миллиардов евро помощи на восстановление. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:58
2024-09-19T19:58
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности выделить пострадавшим от наводнений странам ЕС до 10 миллиардов евро помощи на восстановление. "Необходимы экстренные меры… Мы можем выделить до 10 млрд евро из фонда поддержки для пострадавших стран на экстренные меры по восстановлению", - сказала она на пресс-конференции в Польше. Циклон "Борис" в последние дни достиг Европы, принеся с собой огромное количество осадков. Дожди, выпавшие в Альпах, привели к подъему уровня воды в нескольких реках, в том числе в Дунае. Крупномасштабным наводнениям подверглись несколько стран Центральной Европы, в частности, Австрия, Чехия, Словакия, Польша. Жертвами наводнения в Польше стали не менее 20 человек, сообщило ранее Польское телевидение.
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в мире, польша, европа, альпы, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Польша, Европа, Альпы, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Глава ЕК пообещала помощь пострадавшим от наводнений странам ЕС

Глава ЕК: пострадавшим от наводнения странам ЕС могут выделить до 10 млрд евро

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности выделить пострадавшим от наводнений странам ЕС до 10 миллиардов евро помощи на восстановление.
"Необходимы экстренные меры… Мы можем выделить до 10 млрд евро из фонда поддержки для пострадавших стран на экстренные меры по восстановлению", - сказала она на пресс-конференции в Польше.
Циклон "Борис" в последние дни достиг Европы, принеся с собой огромное количество осадков. Дожди, выпавшие в Альпах, привели к подъему уровня воды в нескольких реках, в том числе в Дунае. Крупномасштабным наводнениям подверглись несколько стран Центральной Европы, в частности, Австрия, Чехия, Словакия, Польша. Жертвами наводнения в Польше стали не менее 20 человек, сообщило ранее Польское телевидение.
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18 сентября, 17:42
 
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