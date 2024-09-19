https://ria.ru/20240919/pomosch-1973717476.html

Глава ЕК пообещала помощь пострадавшим от наводнений странам ЕС

Глава ЕК пообещала помощь пострадавшим от наводнений странам ЕС - РИА Новости, 19.09.2024

Глава ЕК пообещала помощь пострадавшим от наводнений странам ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности выделить пострадавшим от наводнений странам ЕС до 10 миллиардов евро помощи на восстановление. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T19:58

2024-09-19T19:58

2024-09-19T19:58

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европа

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урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности выделить пострадавшим от наводнений странам ЕС до 10 миллиардов евро помощи на восстановление. "Необходимы экстренные меры… Мы можем выделить до 10 млрд евро из фонда поддержки для пострадавших стран на экстренные меры по восстановлению", - сказала она на пресс-конференции в Польше. Циклон "Борис" в последние дни достиг Европы, принеся с собой огромное количество осадков. Дожди, выпавшие в Альпах, привели к подъему уровня воды в нескольких реках, в том числе в Дунае. Крупномасштабным наводнениям подверглись несколько стран Центральной Европы, в частности, Австрия, Чехия, Словакия, Польша. Жертвами наводнения в Польше стали не менее 20 человек, сообщило ранее Польское телевидение.

https://ria.ru/20240918/marodery-1973477413.html

польша

европа

альпы

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в мире, польша, европа, альпы, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз