Глава ЕК пообещала помощь пострадавшим от наводнений странам ЕС
Глава ЕК: пострадавшим от наводнения странам ЕС могут выделить до 10 млрд евро
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности выделить пострадавшим от наводнений странам ЕС до 10 миллиардов евро помощи на восстановление.
"Необходимы экстренные меры… Мы можем выделить до 10 млрд евро из фонда поддержки для пострадавших стран на экстренные меры по восстановлению", - сказала она на пресс-конференции в Польше.
Циклон "Борис" в последние дни достиг Европы, принеся с собой огромное количество осадков. Дожди, выпавшие в Альпах, привели к подъему уровня воды в нескольких реках, в том числе в Дунае. Крупномасштабным наводнениям подверглись несколько стран Центральной Европы, в частности, Австрия, Чехия, Словакия, Польша. Жертвами наводнения в Польше стали не менее 20 человек, сообщило ранее Польское телевидение.
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