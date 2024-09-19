В Калининграде задержали группу, совершавшую заказные поджоги
В Калининграде задержали группу подозреваемых в серии заказных поджогов
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 19 сен — РИА Новости. Организованная группа, которая занималась поджогами машин и другого имущества по заказу конкурентов по бизнесу, задержана в Калининграде, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из уголовного розыска УМВД России по Калининградской области вместе с сотрудниками регионального Управления ФСБ России при участии Росгвардии задержали подозреваемых в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Предварительно установлено, что злоумышленники действовали в составе организованной группы и могут быть причастны к совершению иных резонансных преступлений. Они неоднократно получали от анонимных коммерсантов задания на поджоги транспортных средств и другого имущества конкурентов по бизнесу", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Волк привела несколько примеров заказных поджогов: в октябре 2023 года подозреваемые попытались сжечь автомобиль, припаркованный на одной из улиц поселка Новосельское Зеленоградского района.
В декабре 2023 года путём поджога был поврежден торговый павильон в Гурьевске, принадлежащий местному предпринимателю. Спустя месяц это строение сожжено дотла. Также уничтожен и принадлежащий этому же предпринимателю автомобиль "Тойота". Общий материальный ущерб составил 8,9 миллиона рублей.
При аналогичных обстоятельствах пострадали шашлычная на улице Заречной в Гурьевске и два автомобиля в садовом обществе "Мичуринец-1" в Калининграде.
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Кроме того, имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к поджогу автомобиля адвоката.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих местных жителей. Ещё один из предполагаемых соучастников задержан полицейскими Санкт-Петербурга по подозрению в краже. Следователем СУ (следственного управления) УМВД России по Калининградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ", - уточнила Волк.
В настоящее время устанавливаются все участники криминальной схемы, а также возможная причастность задержанных к совершению других преступлений.
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