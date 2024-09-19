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В Калининграде задержали группу, совершавшую заказные поджоги - РИА Новости, 19.09.2024
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13:27 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/podzhog-1973627375.html
В Калининграде задержали группу, совершавшую заказные поджоги
В Калининграде задержали группу, совершавшую заказные поджоги - РИА Новости, 19.09.2024
В Калининграде задержали группу, совершавшую заказные поджоги
Организованная группа, которая занималась поджогами машин и другого имущества по заказу конкурентов по бизнесу, задержана в Калининграде, сообщила официальный... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:27
2024-09-19T13:27
происшествия
россия
калининград
калининградская область
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КАЛИНИНГРАД, 19 сен — РИА Новости. Организованная группа, которая занималась поджогами машин и другого имущества по заказу конкурентов по бизнесу, задержана в Калининграде, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из уголовного розыска УМВД России по Калининградской области вместе с сотрудниками регионального Управления ФСБ России при участии Росгвардии задержали подозреваемых в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Предварительно установлено, что злоумышленники действовали в составе организованной группы и могут быть причастны к совершению иных резонансных преступлений. Они неоднократно получали от анонимных коммерсантов задания на поджоги транспортных средств и другого имущества конкурентов по бизнесу", - написала Волк в своем Telegram-канале. Волк привела несколько примеров заказных поджогов: в октябре 2023 года подозреваемые попытались сжечь автомобиль, припаркованный на одной из улиц поселка Новосельское Зеленоградского района. В декабре 2023 года путём поджога был поврежден торговый павильон в Гурьевске, принадлежащий местному предпринимателю. Спустя месяц это строение сожжено дотла. Также уничтожен и принадлежащий этому же предпринимателю автомобиль "Тойота". Общий материальный ущерб составил 8,9 миллиона рублей. При аналогичных обстоятельствах пострадали шашлычная на улице Заречной в Гурьевске и два автомобиля в садовом обществе "Мичуринец-1" в Калининграде. Кроме того, имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к поджогу автомобиля адвоката. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих местных жителей. Ещё один из предполагаемых соучастников задержан полицейскими Санкт-Петербурга по подозрению в краже. Следователем СУ (следственного управления) УМВД России по Калининградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ", - уточнила Волк. В настоящее время устанавливаются все участники криминальной схемы, а также возможная причастность задержанных к совершению других преступлений.
https://ria.ru/20240325/arest-1935596196.html
https://ria.ru/20240829/prigovor-1969117932.html
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происшествия, россия, калининград, калининградская область, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Калининград, Калининградская область, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Калининграде задержали группу, совершавшую заказные поджоги

В Калининграде задержали группу подозреваемых в серии заказных поджогов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 19 сен — РИА Новости. Организованная группа, которая занималась поджогами машин и другого имущества по заказу конкурентов по бизнесу, задержана в Калининграде, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из уголовного розыска УМВД России по Калининградской области вместе с сотрудниками регионального Управления ФСБ России при участии Росгвардии задержали подозреваемых в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Предварительно установлено, что злоумышленники действовали в составе организованной группы и могут быть причастны к совершению иных резонансных преступлений. Они неоднократно получали от анонимных коммерсантов задания на поджоги транспортных средств и другого имущества конкурентов по бизнесу", - написала Волк в своем Telegram-канале.
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Волк привела несколько примеров заказных поджогов: в октябре 2023 года подозреваемые попытались сжечь автомобиль, припаркованный на одной из улиц поселка Новосельское Зеленоградского района.
В декабре 2023 года путём поджога был поврежден торговый павильон в Гурьевске, принадлежащий местному предпринимателю. Спустя месяц это строение сожжено дотла. Также уничтожен и принадлежащий этому же предпринимателю автомобиль "Тойота". Общий материальный ущерб составил 8,9 миллиона рублей.
При аналогичных обстоятельствах пострадали шашлычная на улице Заречной в Гурьевске и два автомобиля в садовом обществе "Мичуринец-1" в Калининграде.
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Кроме того, имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к поджогу автомобиля адвоката.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих местных жителей. Ещё один из предполагаемых соучастников задержан полицейскими Санкт-Петербурга по подозрению в краже. Следователем СУ (следственного управления) УМВД России по Калининградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ", - уточнила Волк.
В настоящее время устанавливаются все участники криминальной схемы, а также возможная причастность задержанных к совершению других преступлений.
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ПроисшествияРоссияКалининградКалининградская областьИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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