https://ria.ru/20240919/pitanie-1973664190.html

Правительство расширило перечень продуктов лечебного питания для детей

Правительство расширило перечень продуктов лечебного питания для детей - РИА Новости, 19.09.2024

Правительство расширило перечень продуктов лечебного питания для детей

Правительство вновь расширило перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей с орфанными (редкими) заболеваниями, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:32

2024-09-19T15:32

2024-09-19T15:55

общество

россия

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социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство вновь расширило перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей с орфанными (редкими) заболеваниями, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы расширим такой перечень еще на три - это сухие и жидкие смеси, которые требуются детям с редкими заболеваниями с нарушениями обмена веществ. Соответствующее постановление правительства подписано", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями. Они выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Их перечень формирует специальная комиссия Минздрава. Премьер напомнил, что в 2023 году правительство разрешило вносить в данный перечень изменения 2 раза в год в зависимости от появления новых специализированных продуктов. С января 2024 года перечень был увеличен на 8 позиций. В обновленном перечне теперь значится 114 наименований. В частности, в него добавилось лечебное питание для детей с муковисцидозом и фенилкетонурией "Рассчитываем, что принятое решение поможет родителям ребят с ограничениями по здоровью позаботиться о них", – добавил Мишустин.

https://ria.ru/20231124/zabolevaniya-1911546064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, детские вопросы