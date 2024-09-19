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Правительство расширило перечень продуктов лечебного питания для детей - РИА Новости, 19.09.2024
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15:32 19.09.2024 (обновлено: 15:55 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/pitanie-1973664190.html
Правительство расширило перечень продуктов лечебного питания для детей
Правительство расширило перечень продуктов лечебного питания для детей - РИА Новости, 19.09.2024
Правительство расширило перечень продуктов лечебного питания для детей
Правительство вновь расширило перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей с орфанными (редкими) заболеваниями, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:32
2024-09-19T15:55
общество
россия
михаил мишустин
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство вновь расширило перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей с орфанными (редкими) заболеваниями, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы расширим такой перечень еще на три - это сухие и жидкие смеси, которые требуются детям с редкими заболеваниями с нарушениями обмена веществ. Соответствующее постановление правительства подписано", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями. Они выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Их перечень формирует специальная комиссия Минздрава. Премьер напомнил, что в 2023 году правительство разрешило вносить в данный перечень изменения 2 раза в год в зависимости от появления новых специализированных продуктов. С января 2024 года перечень был увеличен на 8 позиций. В обновленном перечне теперь значится 114 наименований. В частности, в него добавилось лечебное питание для детей с муковисцидозом и фенилкетонурией "Рассчитываем, что принятое решение поможет родителям ребят с ограничениями по здоровью позаботиться о них", – добавил Мишустин.
https://ria.ru/20231124/zabolevaniya-1911546064.html
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общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, Детские вопросы
Правительство расширило перечень продуктов лечебного питания для детей

Правительство расширило перечень продуктов для детей с редкими заболеваниями

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство вновь расширило перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей с орфанными (редкими) заболеваниями, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы расширим такой перечень еще на три - это сухие и жидкие смеси, которые требуются детям с редкими заболеваниями с нарушениями обмена веществ. Соответствующее постановление правительства подписано", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
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Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями. Они выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Их перечень формирует специальная комиссия Минздрава.
Премьер напомнил, что в 2023 году правительство разрешило вносить в данный перечень изменения 2 раза в год в зависимости от появления новых специализированных продуктов. С января 2024 года перечень был увеличен на 8 позиций. В обновленном перечне теперь значится 114 наименований. В частности, в него добавилось лечебное питание для детей с муковисцидозом и фенилкетонурией
"Рассчитываем, что принятое решение поможет родителям ребят с ограничениями по здоровью позаботиться о них", – добавил Мишустин.
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