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В Петербурге водитель Volvo вылетел на тротуар и сбил курьера - РИА Новости, 19.09.2024
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15:42 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/peterburg-1973663772.html
В Петербурге водитель Volvo вылетел на тротуар и сбил курьера
В Петербурге водитель Volvo вылетел на тротуар и сбил курьера - РИА Новости, 19.09.2024
В Петербурге водитель Volvo вылетел на тротуар и сбил курьера
Водитель Volvo, с которым при повороте на Среднем проспекте Васильевского острова столкнулся другой автомобиль, от удара вылетел на тротуар, врезавшись в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:42
2024-09-19T15:42
происшествия
авто
васильевский остров
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Водитель Volvo, с которым при повороте на Среднем проспекте Васильевского острова столкнулся другой автомобиль, от удара вылетел на тротуар, врезавшись в витрину магазина и сбив курьера на мопеде, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, авария произошла около 13.20 мск у дома №21 на Среднем проспекте Васильевского острова. "Водитель "Киа Рио" при выполнении левого поворота совершил столкновение с встречным автомобилем "Вольво ХС 90", за рулем которого находился 59-летний мужчина. От удара "Вольво" вылетела на тротуар, врезавшись в витрину магазина и сбив находившегося поблизости 29-летнего курьера на мопеде", – говорится в сообщении. Пострадавший водитель мопеда госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20240919/dtp-1973569234.html
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происшествия, авто, васильевский остров, россия, санкт-петербург
Происшествия, Авто, Васильевский остров, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге водитель Volvo вылетел на тротуар и сбил курьера

В Петербурге водитель Volvo врезался в витрину магазина и сбил курьера на мопеде

© Фото : Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-ПетербургНа месте ДТП на Среднем проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге
На месте ДТП на Среднем проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
На месте ДТП на Среднем проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Водитель Volvo, с которым при повороте на Среднем проспекте Васильевского острова столкнулся другой автомобиль, от удара вылетел на тротуар, врезавшись в витрину магазина и сбив курьера на мопеде, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, авария произошла около 13.20 мск у дома №21 на Среднем проспекте Васильевского острова.
"Водитель "Киа Рио" при выполнении левого поворота совершил столкновение с встречным автомобилем "Вольво ХС 90", за рулем которого находился 59-летний мужчина. От удара "Вольво" вылетела на тротуар, врезавшись в витрину магазина и сбив находившегося поблизости 29-летнего курьера на мопеде", – говорится в сообщении.
Пострадавший водитель мопеда госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.
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