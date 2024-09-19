https://ria.ru/20240919/peterburg-1973663772.html

В Петербурге водитель Volvo вылетел на тротуар и сбил курьера

В Петербурге водитель Volvo вылетел на тротуар и сбил курьера - РИА Новости, 19.09.2024

В Петербурге водитель Volvo вылетел на тротуар и сбил курьера

Водитель Volvo, с которым при повороте на Среднем проспекте Васильевского острова столкнулся другой автомобиль, от удара вылетел на тротуар, врезавшись в... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:42

2024-09-19T15:42

2024-09-19T15:42

происшествия

авто

васильевский остров

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Водитель Volvo, с которым при повороте на Среднем проспекте Васильевского острова столкнулся другой автомобиль, от удара вылетел на тротуар, врезавшись в витрину магазина и сбив курьера на мопеде, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, авария произошла около 13.20 мск у дома №21 на Среднем проспекте Васильевского острова. "Водитель "Киа Рио" при выполнении левого поворота совершил столкновение с встречным автомобилем "Вольво ХС 90", за рулем которого находился 59-летний мужчина. От удара "Вольво" вылетела на тротуар, врезавшись в витрину магазина и сбив находившегося поблизости 29-летнего курьера на мопеде", – говорится в сообщении. Пострадавший водитель мопеда госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20240919/dtp-1973569234.html

васильевский остров

россия

санкт-петербург

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происшествия, авто, васильевский остров, россия, санкт-петербург