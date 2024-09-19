https://ria.ru/20240919/obuchenie-1973594317.html

Команды завершили первый модуль обучения программы "Экспорт регионов 2.0"

Команды завершили первый модуль обучения программы "Экспорт регионов 2.0" - РИА Новости, 19.09.2024

Команды завершили первый модуль обучения программы "Экспорт регионов 2.0"

Первый модуль обучения по программе Школы экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) "Экспорт регионов 2.0" для региональных управленческих команд... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:10

2024-09-19T12:10

2024-09-19T12:10

экономика

россия

алтайский край

волгоградская область

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Первый модуль обучения по программе Школы экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) "Экспорт регионов 2.0" для региональных управленческих команд субъектов Российской Федерации завершился 13 сентября, он реализуется в рамках Регионального экспортного стандарта 2.0, сообщает центр."В этом году в программе участвуют команды-"первопроходцы" – именно они прошли первый цикл обучения в 2021 году", - говорится в сообщении.Участники программы из 16 регионов России за период с 11 по 13 сентября прошли 9 образовательных блоков.В ходе обучения команды проработали все требующие внимания аспекты экспортной среды, в том числе: проанализировали состояние экспорта в современных условиях, выявили требующие актуализации существующие проекты, взвесили текущее положение государственной системы поддержки экспорта.Также участники изучили влияние внешней и внутренней среды на возможности российского экспорта, сформировали проект обновленной системы поддержки бизнеса, оценили уровень транспортного обеспечения экспорта и обсудили ситуацию в экспорте услуг и информационных технологий.Кроме того, представители региональных управленческих команд рассмотрели успешные кейсы из актуального опыта субъектов РФ в реализации международных торговых проектов и выполнили 12 практических работ.В завершение модуля участники обучения получили установку на межмодульный период и домашнее задание ко второму модулю."Для команд-участниц обучения этого года, прошедших в прошлый раз программу в 2021 году, до момента, когда регионы и бизнес столкнулись с беспрецедентным санкционным давлением и его последствиями, данный модуль особенно важен. Три года назад эти команды задали высочайший уровень проработки программ – это был настоящий бенчмарк для последующих потоков регионов-участников. Мы с коллегами из РЭЦ, Школы экспорта и всеми, кто вносит свой вклад в реализацию этой программы, небезосновательно рассчитываем, что участникам удастся не просто сохранить взятую высоту, но и задать новую планку развития экспорта регионов", – подчеркнула генеральный директор Группы РЭЦ Вероника Никишина.Программа "Экспорт регионов 2.0" реализуется Школой экспорта РЭЦ уже в течение трех лет и нацелена на вовлечение региональных органов исполнительной власти в процесс стратегического планирования и реализации региональной политики в области поддержки и развития экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации, а также на формирование системного подхода к реализации Регионального экспортного стандарта 2.0.В 2024 году в программе участвует 16 регионов РФ: Алтайский край, Волгоградская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Липецкая область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Пензенская область, Приморский край, Башкирия, Рязанская область, Смоленская область, Удмуртия и Челябинская область, а также Донецкая Народная Республика в качестве наблюдателя.

https://ria.ru/20240919/mongoliya-1973585561.html

https://ria.ru/20240918/prodvizhenie-1973408400.html

россия

алтайский край

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, алтайский край, волгоградская область, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)