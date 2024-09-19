https://ria.ru/20240919/nauka-1973444093.html

В России создали шкалу "здоровья почв" при загрязнении свинцом

В России создали шкалу "здоровья почв" при загрязнении свинцом - РИА Новости, 19.09.2024

В России создали шкалу "здоровья почв" при загрязнении свинцом

Первую в России шкалу оценки почв разных климатических зон при загрязнении свинцом разработали ученые ЮФУ. Шкала основана на полученных исследователями вуза... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T07:00

2024-09-19T07:00

2024-09-19T07:00

наука

южный федеральный университет

россия

наука

университетская наука

почва

экология в россии

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Первую в России шкалу оценки почв разных климатических зон при загрязнении свинцом разработали ученые ЮФУ. Шкала основана на полученных исследователями вуза данных о том, что свинец при попадании в почву блокирует работу ферментов, которые играют ключевую роль в питании растений и поддержании биоразнообразия. Результаты опубликованы в Soil Systems.Свинец считается одним из наиболее распространенных загрязнителей окружающей среды, рассказали ученые Южного федерального университета (ЮФУ). В почву этот тяжелый металл попадает с выбросами предприятий металлургической и горнодобывающей промышленности, а также в результате сжигания угля на тепловых электростанциях и использования этилированного топлива ("свинцового бензина").По словам ученых, из-за загрязнения почв свинец накапливается в растениях, а затем попадает в организмы животных и человека через "отравленные" продукты питания.Ученые ЮФУ и Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии проанализировали влияние свинца на широкий спектр ферментов почвы – белков-катализаторов, которые участвуют в круговороте кислорода, углерода, азота, серы и фосфора. Это позволило получить более полную картину изменений, происходящих в почве под воздействием загрязнителей."Ферменты, ответственные за гидролиз (процесс разложения химического вещества под воздействием воды) и окислительно-восстановительные реакции, оказались наиболее чувствительными к загрязнению свинцом в циклах серы, фосфора и кислорода", – рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории "Здоровье почв" ЮФУ Татьяна Минникова.Сера, фосфор и кислород играют ключевую роль в питании растений и поддержании почвенного биоразнообразия. Снижение скорости их круговорота (за счет нарушения на одном из этапов) ограничивает доступ питательных веществ к растениям и ухудшает общее состояние почвы, объяснили в вузе.На основе полученных данных ученые впервые ранжировали ферментативную активность (способность ферментов ускорять химические реакции) почв разных климатических зон от очень высокой до очень низкой.Исследователи также установили, что наиболее устойчивы к свинцу почвы степей Ростовской области, Московской области и Каширского района Воронежской области, а наименее устойчивы – почвы сухих степей и полупустынь Калмыкии и Астраханской области, почвы степей Веневского района Тульской области, а также почвы широколиственных лесов и лесостепей городского округа Домодедово Московской области.На данном этапе ученые планируют расширить спектр исследуемых ферментов, участвующих в круговороте углерода, азота, фосфора, кислорода и серы.Исследование выполнено при финансовой поддержке программы "Приоритет 2030", Министерства науки и высшего образования РФ, а также лаборатории "Здоровье почвы" Южного федерального университета и проекта Министерства науки и высшего образования РФ по поддержке молодежной лаборатории в рамках межрегионального НОЦ Юга России.

https://ria.ru/20230720/nauka-1885101725.html

https://ria.ru/20240709/nauka-1958173209.html

https://ria.ru/20231030/nauka-1905176442.html

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южный федеральный университет, россия, наука, университетская наука, почва, экология в россии