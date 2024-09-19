https://ria.ru/20240919/nato-1973716248.html

НАТО до последнего пыталась сохранить диалог с Россией, заявил Столтенберг

НАТО до последнего пыталась сохранить диалог с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 19.09.2024

НАТО до последнего пыталась сохранить диалог с Россией, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс якобы "до последнего" пытался сохранить диалог с РФ, и переложил на Москву ответственность за разрушение... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T19:42

2024-09-19T19:42

2024-09-19T19:42

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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс якобы "до последнего" пытался сохранить диалог с РФ, и переложил на Москву ответственность за разрушение диалога. "Ответственность за разрушение диалога Россия-НАТО, несет Россия, потому что мы действительно пытались. Мы пытались, в 90-х и даже достигли прогресса, подписав основополагающий акт Россия-НАТО, учредили Совет Россия-НАТО, осуществляли совместную деятельность. Также был достигнут прогресс в двусторонних отношениях РФ и США, в частности, по контролю за вооружениями", - сказал он, в интервью германским СМИ, которое транслировалось на сайте НАТО. По словам Столтенберга, он сам лично активно и успешно сотрудничал с РФ в качестве премьера Норвегии, в том числе по вопросам делимитации границ. "Было абсолютно правильно пытаться строить лучшие отношения с нашим соседом – Россией после "холодной" войны", - пояснил он. "Даже в январе 2022 года, когда мы уже знали о готовящемся полномасштабном вторжении… мы все равно созвали Совет Россия-НАТО, чтобы попытаться предотвратить войну", - заверил Столтенберг. При этом он признал, что в настоящее время "практически нет возможностей для содержательного диалога". "Тем не менее, как заявлял президент (Владимир) Зеленский, на определенном этапе должны быть переговоры с Россией", - добавил генсек НАТО. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В конце 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января 2022 года на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. США и НАТО 26 января 2022 года передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".

https://ria.ru/20240918/putin-1973272835.html

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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