https://ria.ru/20240919/nato-1973692809.html

Генсек НАТО назвал траты на оборону в два процента ВВП недостаточными

Генсек НАТО назвал траты на оборону в два процента ВВП недостаточными - РИА Новости, 19.09.2024

Генсек НАТО назвал траты на оборону в два процента ВВП недостаточными

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что тратить 2% ВВП на оборону в странах альянса в нынешних условиях уже недостаточно, необходимо повышать инвестиции. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:30

2024-09-19T17:30

2024-09-19T17:30

в мире

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марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что тратить 2% ВВП на оборону в странах альянса в нынешних условиях уже недостаточно, необходимо повышать инвестиции. "Этого уже недостаточно для того, чтобы гарантировать нашу безопасность", - заявил генсек НАТО в интервью СМИ, которое транслировалось на сайте альянса. При этом, по его словам, "хорошая новость" заключается в том, что 23 из 32 государств-членов альянса достигли показателя трат на оборону в 2% от ВВП, о чем ранее договорились лидеры государств-членов альянса. "Мы должны быть готовы заплатить цену мира. Чем больше будет средств, тем сильнее будет наша оборона, эффективней система сдерживания, а безопасность будет на более высоком уровне", - заявил генсек НАТО. Он пояснил, что новые планы по наращиванию военной мощи НАТО требуют больше расходов. Столтенберг в последние дни своего десятилетнего нахождения на посту генсека НАТО выступает в западных СМИ с заявлениями, которые подводят итог его работы в Североатлантическом альянсе. Первого октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная передача дел новому генсеку альянса экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте.

https://ria.ru/20240919/nato-1973615799.html

https://ria.ru/20240911/nato-1972070573.html

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в мире, брюссель, нидерланды, йенс столтенберг, марк рютте, нато