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Генсек НАТО назвал траты на оборону в два процента ВВП недостаточными - РИА Новости, 19.09.2024
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17:30 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/nato-1973692809.html
Генсек НАТО назвал траты на оборону в два процента ВВП недостаточными
Генсек НАТО назвал траты на оборону в два процента ВВП недостаточными - РИА Новости, 19.09.2024
Генсек НАТО назвал траты на оборону в два процента ВВП недостаточными
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что тратить 2% ВВП на оборону в странах альянса в нынешних условиях уже недостаточно, необходимо повышать инвестиции. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:30
2024-09-19T17:30
в мире
брюссель
нидерланды
йенс столтенберг
марк рютте
нато
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что тратить 2% ВВП на оборону в странах альянса в нынешних условиях уже недостаточно, необходимо повышать инвестиции. "Этого уже недостаточно для того, чтобы гарантировать нашу безопасность", - заявил генсек НАТО в интервью СМИ, которое транслировалось на сайте альянса. При этом, по его словам, "хорошая новость" заключается в том, что 23 из 32 государств-членов альянса достигли показателя трат на оборону в 2% от ВВП, о чем ранее договорились лидеры государств-членов альянса. "Мы должны быть готовы заплатить цену мира. Чем больше будет средств, тем сильнее будет наша оборона, эффективней система сдерживания, а безопасность будет на более высоком уровне", - заявил генсек НАТО. Он пояснил, что новые планы по наращиванию военной мощи НАТО требуют больше расходов. Столтенберг в последние дни своего десятилетнего нахождения на посту генсека НАТО выступает в западных СМИ с заявлениями, которые подводят итог его работы в Североатлантическом альянсе. Первого октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная передача дел новому генсеку альянса экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте.
https://ria.ru/20240919/nato-1973615799.html
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в мире, брюссель, нидерланды, йенс столтенберг, марк рютте, нато
В мире, Брюссель, Нидерланды, Йенс Столтенберг, Марк Рютте, НАТО
Генсек НАТО назвал траты на оборону в два процента ВВП недостаточными

Столтенберг: тратить два процента ВВП на оборону уже недостаточно

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что тратить 2% ВВП на оборону в странах альянса в нынешних условиях уже недостаточно, необходимо повышать инвестиции.
"Этого уже недостаточно для того, чтобы гарантировать нашу безопасность", - заявил генсек НАТО в интервью СМИ, которое транслировалось на сайте альянса.
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При этом, по его словам, "хорошая новость" заключается в том, что 23 из 32 государств-членов альянса достигли показателя трат на оборону в 2% от ВВП, о чем ранее договорились лидеры государств-членов альянса.
"Мы должны быть готовы заплатить цену мира. Чем больше будет средств, тем сильнее будет наша оборона, эффективней система сдерживания, а безопасность будет на более высоком уровне", - заявил генсек НАТО.
Он пояснил, что новые планы по наращиванию военной мощи НАТО требуют больше расходов.
Столтенберг в последние дни своего десятилетнего нахождения на посту генсека НАТО выступает в западных СМИ с заявлениями, которые подводят итог его работы в Североатлантическом альянсе. Первого октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная передача дел новому генсеку альянса экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте.
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