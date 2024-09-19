https://ria.ru/20240919/nato-1973615799.html
Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО
Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО - РИА Новости, 19.09.2024
Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО и предложил для этого вариант с опорой на положения Североатлантического... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:07
2024-09-19T13:07
2024-09-19T13:08
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО и предложил для этого вариант с опорой на положения Североатлантического договора. Ранее в РФ заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Нам нужно немедленно принять Украину в НАТО, подчеркиваю - немедленно. Есть способ это сделать. Мы можем пригласить Украину вступить в организацию еще до окончания войны. Потому что мы могли бы распространить гарантию безопасности по статье 5 на всю украинскую территорию, контролируемую Украиной в настоящее время", - пишет экс-премьер в статье для журнала Spectator. По его словам, это позволило бы защищать блоку большую часть Украины и одновременно поддерживать ее право на возвращение территорий. Утверждая это, политик ссылается на статью 6 договора, которая, по его словам, показывает, что страны могут быть членами альянса, даже если гарантия безопасности распространяется не на все их международно признанные территории. Кроме того, Джонсон призвал западные страны разрешить украинцам использовать оружие, которым они уже обладают, и подготовить кредитный пакет в масштабах лендлиза на сумму от полутриллиона до триллиона долларов. Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов после саммита альянса заявил РИА Новости, что НАТО продолжит использовать Украину как расходный материал в геополитическом противостоянии с РФ. При этом, по его словам, здравомыслящие силы в Европе понимают, чем чревато дальнейшее вовлечение НАТО в украинский конфликт, а тем более заигрывание с вопросом членства Киева в альянсе.
https://ria.ru/20240503/voyska-1943750651.html
https://ria.ru/20240721/ukraina-1961013795.html
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в мире, украина, россия, европа, борис джонсон, мария захарова, константин гаврилов, нато, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Борис Джонсон, Мария Захарова, Константин Гаврилов, НАТО, СВО
Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО
Экс-премьер Британии Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон
призвал немедленно принять Украину в НАТО и предложил для этого вариант с опорой на положения Североатлантического договора.
Ранее в РФ заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
.
"Нам нужно немедленно принять Украину в НАТО, подчеркиваю - немедленно. Есть способ это сделать. Мы можем пригласить Украину вступить в организацию еще до окончания войны. Потому что мы могли бы распространить гарантию безопасности по статье 5 на всю украинскую территорию, контролируемую Украиной в настоящее время", - пишет экс-премьер в статье для журнала Spectator.
По его словам, это позволило бы защищать блоку большую часть Украины и одновременно поддерживать ее право на возвращение территорий. Утверждая это, политик ссылается на статью 6 договора, которая, по его словам, показывает, что страны могут быть членами альянса, даже если гарантия безопасности распространяется не на все их международно признанные территории.
Кроме того, Джонсон призвал западные страны разрешить украинцам использовать оружие, которым они уже обладают, и подготовить кредитный пакет в масштабах лендлиза на сумму от полутриллиона до триллиона долларов.
Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
после саммита альянса заявил РИА Новости, что НАТО
продолжит использовать Украину как расходный материал в геополитическом противостоянии с РФ
. При этом, по его словам, здравомыслящие силы в Европе
понимают, чем чревато дальнейшее вовлечение НАТО в украинский конфликт, а тем более заигрывание с вопросом членства Киева
в альянсе.