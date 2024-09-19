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В Подмосковье накрыли нарколабораторию, финансируемую Украиной - РИА Новости, 19.09.2024
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12:17 19.09.2024 (обновлено: 15:05 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/narkotiki-1973596876.html
В Подмосковье накрыли нарколабораторию, финансируемую Украиной
В Подмосковье накрыли нарколабораторию, финансируемую Украиной - РИА Новости, 19.09.2024
В Подмосковье накрыли нарколабораторию, финансируемую Украиной
В подмосковной деревне Алферово ликвидировали лабораторию по производству наркотиков, ее организатора спонсировали с Украины, сообщила пресс-служба ФТС. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:17
2024-09-19T15:05
происшествия
украина
россия
московская область (подмосковье)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В подмосковной деревне Алферово ликвидировали лабораторию по производству наркотиков, ее организатора спонсировали с Украины, сообщила пресс-служба ФТС."В подпольной лаборатории Московской области изъято 103 килограмма прекурсоров и химическое оборудование для изготовления синтетического наркотика", — говорится в пресс-релизе.Такого количества сырья хватило бы для производства более 80 килограммов метадона на сумму более 400 миллионов рублей по ценам черного рынка.Выйти на нарколабораторию удалось, отследив фуру, перевозившую запрещенные вещества из Казахстана в один из московских логистических центров. Получить груз должен был 34-летний россиянин, который ждал бочки с белым порошком в арендованном доме в деревне Алферово. Там его задержали сотрудники Московской таможни и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС.При обыске изъяты порошкообразные вещества, емкости с жидкостями, стеклянные колбы, пробирки, трубки.Получая финансирование с Украины, мужчина заказывал сырье через интернет, варил метадон и передавал готовый наркотик для распространения через закладки в парках Москвы и области. Уголовное дело возбудили по факту контрабанды прекурсоров, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Задержанному может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240722/belorussija-1961147687.html
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украина
россия
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происшествия, украина, россия, московская область (подмосковье), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Украина, Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Подмосковье накрыли нарколабораторию, финансируемую Украиной

В Подмосковье ликвидировали крупную нарколабораторию, связанную с Украиной

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭмблема Федеральной таможенной службы России
Эмблема Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В подмосковной деревне Алферово ликвидировали лабораторию по производству наркотиков, ее организатора спонсировали с Украины, сообщила пресс-служба ФТС.
"В подпольной лаборатории Московской области изъято 103 килограмма прекурсоров и химическое оборудование для изготовления синтетического наркотика", — говорится в пресс-релизе.
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Такого количества сырья хватило бы для производства более 80 килограммов метадона на сумму более 400 миллионов рублей по ценам черного рынка.
Выйти на нарколабораторию удалось, отследив фуру, перевозившую запрещенные вещества из Казахстана в один из московских логистических центров. Получить груз должен был 34-летний россиянин, который ждал бочки с белым порошком в арендованном доме в деревне Алферово. Там его задержали сотрудники Московской таможни и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС.
При обыске изъяты порошкообразные вещества, емкости с жидкостями, стеклянные колбы, пробирки, трубки.
Получая финансирование с Украины, мужчина заказывал сырье через интернет, варил метадон и передавал готовый наркотик для распространения через закладки в парках Москвы и области.
Уголовное дело возбудили по факту контрабанды прекурсоров, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Задержанному может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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