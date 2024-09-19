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Все российские школы и колледжи подключили к безопасному выходу в интернет - РИА Новости, 19.09.2024
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00:18 19.09.2024
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Все российские школы и колледжи подключили к безопасному выходу в интернет
Все российские школы и колледжи подключили к безопасному выходу в интернет - РИА Новости, 19.09.2024
Все российские школы и колледжи подключили к безопасному выходу в интернет
Все школы и колледжи России подключены к единой сети передачи данных, а также к безопасному выходу в интернет, сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T00:18
2024-09-19T00:18
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Все школы и колледжи России подключены к единой сети передачи данных, а также к безопасному выходу в интернет, сообщило Минцифры РФ. Счетная палата РФ проверила использование бюджетных средств в размере 13,5 миллиарда рублей для закупок услуг связи для образовательных организаций и избирательных комиссий в 2022-2023 годах и по итогам рекомендовала Минцифры повысить эффективность услуг связи для учреждений. Среди недостатков Счетная палата выделила скорость доступа к интернету, работу контентной фильтрации нежелательных ресурсов, а также указала на нерешенные технические проблемы, на устаревшую информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и отметила нехватку в школах квалифицированных штатных IT-специалистов. "Обеспечение образовательных организаций качественными услугами связи — один из приоритетов для Минцифры. Все школы и колледжи уже подключены к единой сети передачи данных и безопасному выходу в интернет. Информация о новых подключениях поступает от регионов в соответствии с их потребностями", - говорится в сообщении. Чтобы обеспечить образовательные организации эффективным доступом в интернет, отслеживается нагрузка на каналы связи, и когда она достигает 80% от пропускной способности, скорость интернета оперативно увеличивается. Кроме того, система блокирует сайты, внесённые в реестры запрещённой информации Роскомнадзора и списки Минобрнауки. Минцифры оказывает услуги для всех школ и колледжей по единому тарифу и единому технологическому подходу. Также через подрядчиков министерство оказывает техническую поддержку, проводит консультации по настройке сетей. Директор каждого общеобразовательного учреждения имеет электронный личный кабинет, через который он может взаимодействовать по вопросам услуг связи, а в регионах есть сервис-менеджеры для решения вопросов напрямую со школой, уточняет министерство. "В рамках федеральных контрактов закупаются услуги связи, перечень которых установлен поручениями правительства. В докладе Счётной палаты речь идет об услугах не из этого перечня, поэтому они входят уже в муниципальные и региональные контракты. Например, услуги для предоставления местной телефонной связи, IP-телефонии, для административно-хозяйственных нужд и так далее", - добавили в Минцифры.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Общество
Все российские школы и колледжи подключили к безопасному выходу в интернет

Минцифры: все школы и колледжи в РФ подключили к безопасному выходу в интернет

© iStock.com / izusekУченицы работают за ноутбуком во время занятий
Ученицы работают за ноутбуком во время занятий - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© iStock.com / izusek
Ученицы работают за ноутбуком во время занятий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Все школы и колледжи России подключены к единой сети передачи данных, а также к безопасному выходу в интернет, сообщило Минцифры РФ.
Счетная палата РФ проверила использование бюджетных средств в размере 13,5 миллиарда рублей для закупок услуг связи для образовательных организаций и избирательных комиссий в 2022-2023 годах и по итогам рекомендовала Минцифры повысить эффективность услуг связи для учреждений. Среди недостатков Счетная палата выделила скорость доступа к интернету, работу контентной фильтрации нежелательных ресурсов, а также указала на нерешенные технические проблемы, на устаревшую информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и отметила нехватку в школах квалифицированных штатных IT-специалистов.
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"Обеспечение образовательных организаций качественными услугами связи — один из приоритетов для Минцифры. Все школы и колледжи уже подключены к единой сети передачи данных и безопасному выходу в интернет. Информация о новых подключениях поступает от регионов в соответствии с их потребностями", - говорится в сообщении.
Чтобы обеспечить образовательные организации эффективным доступом в интернет, отслеживается нагрузка на каналы связи, и когда она достигает 80% от пропускной способности, скорость интернета оперативно увеличивается. Кроме того, система блокирует сайты, внесённые в реестры запрещённой информации Роскомнадзора и списки Минобрнауки.
Минцифры оказывает услуги для всех школ и колледжей по единому тарифу и единому технологическому подходу. Также через подрядчиков министерство оказывает техническую поддержку, проводит консультации по настройке сетей. Директор каждого общеобразовательного учреждения имеет электронный личный кабинет, через который он может взаимодействовать по вопросам услуг связи, а в регионах есть сервис-менеджеры для решения вопросов напрямую со школой, уточняет министерство.
"В рамках федеральных контрактов закупаются услуги связи, перечень которых установлен поручениями правительства. В докладе Счётной палаты речь идет об услугах не из этого перечня, поэтому они входят уже в муниципальные и региональные контракты. Например, услуги для предоставления местной телефонной связи, IP-телефонии, для административно-хозяйственных нужд и так далее", - добавили в Минцифры.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияОбщество
 
 
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