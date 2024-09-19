https://ria.ru/20240919/minprosveschenie-1973721436.html
Минпросвещения предлагает ввести языковую проверку для детей мигрантов
Минпросвещения предлагает ввести языковую проверку для детей мигрантов - РИА Новости, 19.09.2024
Минпросвещения предлагает ввести языковую проверку для детей мигрантов
Минпросвещения РФ прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:43
2024-09-19T20:43
2024-09-19T20:45
общество
россия
мигранты
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов, сообщили в пресс-службе министерства. "В настоящее время Минпросвещения России прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов", - говорится в сообщении. Уточняется, что это позволит заблаговременно организовать дополнительные занятия для таких учеников. "Также в помощь педагогам в этом году внедрена программа психолого-педагогического сопровождения процессов обучения, социальной, языковой и культурной адаптации детей иностранных граждан", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20240919/minprosveschenie-1973712939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мигранты, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Мигранты, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Минпросвещения предлагает ввести языковую проверку для детей мигрантов
Минпросвещения прорабатывает инициативы о языковой диагностике детей мигрантов
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов, сообщили в пресс-службе министерства.
«
"В настоящее время Минпросвещения России прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это позволит заблаговременно организовать дополнительные занятия для таких учеников.
"Также в помощь педагогам в этом году внедрена программа психолого-педагогического сопровождения процессов обучения, социальной, языковой и культурной адаптации детей иностранных граждан", - заключили в министерстве.