https://ria.ru/20240919/minprosveschenie-1973721436.html

Минпросвещения предлагает ввести языковую проверку для детей мигрантов

Минпросвещения предлагает ввести языковую проверку для детей мигрантов - РИА Новости, 19.09.2024

Минпросвещения предлагает ввести языковую проверку для детей мигрантов

Минпросвещения РФ прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T20:43

2024-09-19T20:43

2024-09-19T20:45

общество

россия

мигранты

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91322/23/913222350_0:0:2742:1543_1920x0_80_0_0_b263a12aa53b102b582ca616ca88e1f6.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов, сообщили в пресс-службе министерства. "В настоящее время Минпросвещения России прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов", - говорится в сообщении. Уточняется, что это позволит заблаговременно организовать дополнительные занятия для таких учеников. "Также в помощь педагогам в этом году внедрена программа психолого-педагогического сопровождения процессов обучения, социальной, языковой и культурной адаптации детей иностранных граждан", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20240919/minprosveschenie-1973712939.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, мигранты, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)