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Минпросвещения предлагает ввести языковую проверку для детей мигрантов - РИА Новости, 19.09.2024
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20:43 19.09.2024 (обновлено: 20:45 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/minprosveschenie-1973721436.html
Минпросвещения предлагает ввести языковую проверку для детей мигрантов
Минпросвещения предлагает ввести языковую проверку для детей мигрантов - РИА Новости, 19.09.2024
Минпросвещения предлагает ввести языковую проверку для детей мигрантов
Минпросвещения РФ прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:43
2024-09-19T20:45
общество
россия
мигранты
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов, сообщили в пресс-службе министерства. "В настоящее время Минпросвещения России прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов", - говорится в сообщении. Уточняется, что это позволит заблаговременно организовать дополнительные занятия для таких учеников. "Также в помощь педагогам в этом году внедрена программа психолого-педагогического сопровождения процессов обучения, социальной, языковой и культурной адаптации детей иностранных граждан", - заключили в министерстве.
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общество, россия, мигранты, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Мигранты, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Минпросвещения предлагает ввести языковую проверку для детей мигрантов

Минпросвещения прорабатывает инициативы о языковой диагностике детей мигрантов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУченица школы во время урока русского языка
Ученица школы во время урока русского языка - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ученица школы во время урока русского языка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов, сообщили в пресс-службе министерства.
«
"В настоящее время Минпросвещения России прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это позволит заблаговременно организовать дополнительные занятия для таких учеников.
"Также в помощь педагогам в этом году внедрена программа психолого-педагогического сопровождения процессов обучения, социальной, языковой и культурной адаптации детей иностранных граждан", - заключили в министерстве.
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