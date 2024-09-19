https://ria.ru/20240919/minprosveschenie-1973712939.html

В Минпросвещения рассказали о ситуации с детьми иностранцев в школах

В Минпросвещения рассказали о ситуации с детьми иностранцев в школах - РИА Новости, 19.09.2024

В Минпросвещения рассказали о ситуации с детьми иностранцев в школах

В некоторых российских школах наблюдается превышение соотношения детей иностранных граждан и местных школьников, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T19:20

2024-09-19T19:20

2024-09-19T19:20

общество

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В некоторых российских школах наблюдается превышение соотношения детей иностранных граждан и местных школьников, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "В некоторых школах наблюдается превышение предлагаемого соотношения детей иностранных граждан и местных школьников. В таких ситуациях важно принять дополнительные меры для эффективной адаптации учащихся", - говорится в сообщении. Уточняется, что необходимы учителя для проведения дополнительных занятий по русскому языку и психолого-педагогическому сопровождению ребят.

https://ria.ru/20240918/inostrantsy-1973312732.html

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2024

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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)