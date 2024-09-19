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В Минпросвещения рассказали о ситуации с детьми иностранцев в школах - РИА Новости, 19.09.2024
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19:20 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/minprosveschenie-1973712939.html
В Минпросвещения рассказали о ситуации с детьми иностранцев в школах
В Минпросвещения рассказали о ситуации с детьми иностранцев в школах - РИА Новости, 19.09.2024
В Минпросвещения рассказали о ситуации с детьми иностранцев в школах
В некоторых российских школах наблюдается превышение соотношения детей иностранных граждан и местных школьников, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:20
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общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В некоторых российских школах наблюдается превышение соотношения детей иностранных граждан и местных школьников, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "В некоторых школах наблюдается превышение предлагаемого соотношения детей иностранных граждан и местных школьников. В таких ситуациях важно принять дополнительные меры для эффективной адаптации учащихся", - говорится в сообщении. Уточняется, что необходимы учителя для проведения дополнительных занятий по русскому языку и психолого-педагогическому сопровождению ребят.
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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
В Минпросвещения рассказали о ситуации с детьми иностранцев в школах

Минпросвещения: в некоторых школах детей иностранцев больше, чем местных

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В некоторых российских школах наблюдается превышение соотношения детей иностранных граждан и местных школьников, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"В некоторых школах наблюдается превышение предлагаемого соотношения детей иностранных граждан и местных школьников. В таких ситуациях важно принять дополнительные меры для эффективной адаптации учащихся", - говорится в сообщении.
Уточняется, что необходимы учителя для проведения дополнительных занятий по русскому языку и психолого-педагогическому сопровождению ребят.
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18 сентября, 06:30
 
ОбществоРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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