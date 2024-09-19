https://ria.ru/20240919/matvienko-1973652195.html

Матвиенко назвала Гуцул неравнодушным человеком, любящим Гагаузию

Матвиенко назвала Гуцул неравнодушным человеком, любящим Гагаузию - РИА Новости, 19.09.2024

Матвиенко назвала Гуцул неравнодушным человеком, любящим Гагаузию

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул — неравнодушный человек, который любит возглавляемый регион и радеет за его развитие, заявила... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:00

2024-09-19T15:00

2024-09-19T15:00

здоровье - общество

молдавия

валентина матвиенко

евгения гуцул

марина таубер

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул — неравнодушный человек, который любит возглавляемый регион и радеет за его развитие, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко встретилась с депутатом парламента Молдавии, вице-председателем оппозиционного блока "Победа" Мариной Таубер и Гуцул на полях IV Евразийского женского форума. "Вы знаете, для меня важно, что руководит (Гагаузией) человек неравнодушный, любящий свою республику, свой народ, и я вижу, как Евгения Александровна хочет здесь сделать жизнь республики лучше, чтобы людям, как она бьётся, несмотря на все препятствия", — сказала Матвиенко. "Просто удивительно, казалось бы, такие позитивные шаги, поддержка развития, поддержка социального благополучия граждан - и всюду ставятся препятствия, всюду ставятся барьеры", - резюмировала политик.

https://ria.ru/20240307/moldavia-1931814872.html

молдавия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Матвиенко, Гуцул и Таубер на полях Евразийского женского форума Матвиенко на полях Евразийского женского форума встретилась с главой Гагаузии Евгенией Гуцул и молдавским депутатом Мариной Таубер. Спикер Совфеда поблагодарила их за приезд и назвала дикостью попытки Кишинева ограничить выезд для своих политиков. 2024-09-19T15:00 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, молдавия, валентина матвиенко, евгения гуцул, марина таубер, совет федерации рф