https://ria.ru/20240919/matvienko-1973652195.html
Матвиенко назвала Гуцул неравнодушным человеком, любящим Гагаузию
Матвиенко назвала Гуцул неравнодушным человеком, любящим Гагаузию - РИА Новости, 19.09.2024
Матвиенко назвала Гуцул неравнодушным человеком, любящим Гагаузию
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул — неравнодушный человек, который любит возглавляемый регион и радеет за его развитие, заявила... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:00
2024-09-19T15:00
2024-09-19T15:00
здоровье - общество
молдавия
валентина матвиенко
евгения гуцул
марина таубер
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул — неравнодушный человек, который любит возглавляемый регион и радеет за его развитие, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко встретилась с депутатом парламента Молдавии, вице-председателем оппозиционного блока "Победа" Мариной Таубер и Гуцул на полях IV Евразийского женского форума. "Вы знаете, для меня важно, что руководит (Гагаузией) человек неравнодушный, любящий свою республику, свой народ, и я вижу, как Евгения Александровна хочет здесь сделать жизнь республики лучше, чтобы людям, как она бьётся, несмотря на все препятствия", — сказала Матвиенко. "Просто удивительно, казалось бы, такие позитивные шаги, поддержка развития, поддержка социального благополучия граждан - и всюду ставятся препятствия, всюду ставятся барьеры", - резюмировала политик.
https://ria.ru/20240307/moldavia-1931814872.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_26:0:2459:1825_1920x0_80_0_0_256c29f98723609da209355a5dced7f1.jpg
Встреча Матвиенко, Гуцул и Таубер на полях Евразийского женского форума
Матвиенко на полях Евразийского женского форума встретилась с главой Гагаузии Евгенией Гуцул и молдавским депутатом Мариной Таубер. Спикер Совфеда поблагодарила их за приезд и назвала дикостью попытки Кишинева ограничить выезд для своих политиков.
2024-09-19T15:00
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, молдавия, валентина матвиенко, евгения гуцул, марина таубер, совет федерации рф
Здоровье - Общество, Молдавия, Валентина Матвиенко, Евгения Гуцул, Марина Таубер, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала Гуцул неравнодушным человеком, любящим Гагаузию
Матвиенко: Гуцул — неравнодушный человек, любящий свою республику и свой народ