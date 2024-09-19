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Матвиенко назвала Гуцул неравнодушным человеком, любящим Гагаузию - РИА Новости, 19.09.2024
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15:00 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/matvienko-1973652195.html
Матвиенко назвала Гуцул неравнодушным человеком, любящим Гагаузию
Матвиенко назвала Гуцул неравнодушным человеком, любящим Гагаузию - РИА Новости, 19.09.2024
Матвиенко назвала Гуцул неравнодушным человеком, любящим Гагаузию
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул — неравнодушный человек, который любит возглавляемый регион и радеет за его развитие, заявила... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:00
2024-09-19T15:00
здоровье - общество
молдавия
валентина матвиенко
евгения гуцул
марина таубер
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул — неравнодушный человек, который любит возглавляемый регион и радеет за его развитие, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко встретилась с депутатом парламента Молдавии, вице-председателем оппозиционного блока "Победа" Мариной Таубер и Гуцул на полях IV Евразийского женского форума. "Вы знаете, для меня важно, что руководит (Гагаузией) человек неравнодушный, любящий свою республику, свой народ, и я вижу, как Евгения Александровна хочет здесь сделать жизнь республики лучше, чтобы людям, как она бьётся, несмотря на все препятствия", — сказала Матвиенко. "Просто удивительно, казалось бы, такие позитивные шаги, поддержка развития, поддержка социального благополучия граждан - и всюду ставятся препятствия, всюду ставятся барьеры", - резюмировала политик.
https://ria.ru/20240307/moldavia-1931814872.html
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Встреча Матвиенко, Гуцул и Таубер на полях Евразийского женского форума
Матвиенко на полях Евразийского женского форума встретилась с главой Гагаузии Евгенией Гуцул и молдавским депутатом Мариной Таубер. Спикер Совфеда поблагодарила их за приезд и назвала дикостью попытки Кишинева ограничить выезд для своих политиков.
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здоровье - общество, молдавия, валентина матвиенко, евгения гуцул, марина таубер, совет федерации рф
Здоровье - Общество, Молдавия, Валентина Матвиенко, Евгения Гуцул, Марина Таубер, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала Гуцул неравнодушным человеком, любящим Гагаузию

Матвиенко: Гуцул — неравнодушный человек, любящий свою республику и свой народ

© Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул — неравнодушный человек, который любит возглавляемый регион и радеет за его развитие, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко встретилась с депутатом парламента Молдавии, вице-председателем оппозиционного блока "Победа" Мариной Таубер и Гуцул на полях IV Евразийского женского форума.
«
"Вы знаете, для меня важно, что руководит (Гагаузией) человек неравнодушный, любящий свою республику, свой народ, и я вижу, как Евгения Александровна хочет здесь сделать жизнь республики лучше, чтобы людям, как она бьётся, несмотря на все препятствия", — сказала Матвиенко.
"Просто удивительно, казалось бы, такие позитивные шаги, поддержка развития, поддержка социального благополучия граждан - и всюду ставятся препятствия, всюду ставятся барьеры", - резюмировала политик.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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Здоровье - ОбществоМолдавияВалентина МатвиенкоЕвгения ГуцулМарина ТауберСовет Федерации РФ
 
 
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