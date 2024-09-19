https://ria.ru/20240919/marochko-1973552797.html

Марочко рассказал о расстреле "Азовом"* своих дезертиров и офицера

Марочко рассказал о расстреле "Азовом"* своих дезертиров и офицера - РИА Новости, 19.09.2024

Марочко рассказал о расстреле "Азовом"* своих дезертиров и офицера

Боевики националистического полка "Азов"* (признан в РФ террористической организацией) показательно расстреляли своих же военнослужащих, которые дезертировали с РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T07:40

2024-09-19T07:40

2024-09-19T07:40

специальная военная операция на украине

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Боевики националистического полка "Азов"* (признан в РФ террористической организацией) показательно расстреляли своих же военнослужащих, которые дезертировали с позиций в районе населенного пункта Невское в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. Ранее в сентябре он рассказывал, что на линии боевого соприкосновения под Купянском растет число украинских националистов из "Азова"*. "Во временно оккупированном населенном пункте ЛНР Невское националисты из "Азова"* провели перед строем показательную казнь. Было расстреляно пять военнослужащих 12-й бригады спецназначения "Азов"*, которые самовольно покинули позиции и попытались сбежать с передовой", - сообщил Марочко. Эксперт отметил, что таким способом украинское командование возобновило борьбу с повальным дезертирством ВСУ. Также Марочко уточнил, что среди казненных был один офицер, который ослушался приказа своего командования. Ранее Марочко сообщал РИА Новости, что ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, это связано с провалом восполнения потерь и напряженностью на фронте.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240917/spisok-1973250297.html

https://ria.ru/20240913/boeviki-1972436305.html

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андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика, в мире, россия