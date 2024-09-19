https://ria.ru/20240919/ljajeny-1973605062.html

Глава ЕК намерена обсудить с Зеленским вопросы энергетической безопасности

Глава ЕК намерена обсудить с Зеленским вопросы энергетической безопасности - РИА Новости, 19.09.2024

Глава ЕК намерена обсудить с Зеленским вопросы энергетической безопасности

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что направляется на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:42

2024-09-19T12:42

2024-09-19T12:42

специальная военная операция на украине

брюссель

украина

киев

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что направляется на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности. "После этой пресс-конференции я направляюсь в Киев, чтобы завтра лично обсудить эти вопросы с Зеленским", - сообщила глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе. Она ранее сообщила, что ЕК выделяет Киеву дополнительно 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из доходов от замороженных активов РФ, на реализацию вопросов энергетической безопасности к предстоящему отопительному сезону. Всего, по ее словам, ЕС выделил Украине с 2022 года 2 миллиарда евро на энергетическую безопасность.

https://ria.ru/20240627/ukraina-1955879450.html

брюссель

украина

киев

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брюссель, украина, киев, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз