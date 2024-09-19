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Глава ЕК намерена обсудить с Зеленским вопросы энергетической безопасности
Глава ЕК намерена обсудить с Зеленским вопросы энергетической безопасности - РИА Новости, 19.09.2024
Глава ЕК намерена обсудить с Зеленским вопросы энергетической безопасности
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что направляется на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:42
2024-09-19T12:42
2024-09-19T12:42
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что направляется на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности. "После этой пресс-конференции я направляюсь в Киев, чтобы завтра лично обсудить эти вопросы с Зеленским", - сообщила глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе. Она ранее сообщила, что ЕК выделяет Киеву дополнительно 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из доходов от замороженных активов РФ, на реализацию вопросов энергетической безопасности к предстоящему отопительному сезону. Всего, по ее словам, ЕС выделил Украине с 2022 года 2 миллиарда евро на энергетическую безопасность.
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955879450.html
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Специальная военная операция на Украине, Брюссель, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Глава ЕК намерена обсудить с Зеленским вопросы энергетической безопасности
Фон дер Ляйен обсудит с Зеленским вопросы энергетической безопасности на Украине