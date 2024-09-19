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Глава ЕК намерена обсудить с Зеленским вопросы энергетической безопасности - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ljajeny-1973605062.html
Глава ЕК намерена обсудить с Зеленским вопросы энергетической безопасности
Глава ЕК намерена обсудить с Зеленским вопросы энергетической безопасности - РИА Новости, 19.09.2024
Глава ЕК намерена обсудить с Зеленским вопросы энергетической безопасности
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что направляется на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:42
2024-09-19T12:42
специальная военная операция на украине
брюссель
украина
киев
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что направляется на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности. "После этой пресс-конференции я направляюсь в Киев, чтобы завтра лично обсудить эти вопросы с Зеленским", - сообщила глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе. Она ранее сообщила, что ЕК выделяет Киеву дополнительно 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из доходов от замороженных активов РФ, на реализацию вопросов энергетической безопасности к предстоящему отопительному сезону. Всего, по ее словам, ЕС выделил Украине с 2022 года 2 миллиарда евро на энергетическую безопасность.
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955879450.html
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брюссель, украина, киев, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Брюссель, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Глава ЕК намерена обсудить с Зеленским вопросы энергетической безопасности

Фон дер Ляйен обсудит с Зеленским вопросы энергетической безопасности на Украине

© AP Photo / Hannes P AlbertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Hannes P Albert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что направляется на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности.
"После этой пресс-конференции я направляюсь в Киев, чтобы завтра лично обсудить эти вопросы с Зеленским", - сообщила глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.
Она ранее сообщила, что ЕК выделяет Киеву дополнительно 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из доходов от замороженных активов РФ, на реализацию вопросов энергетической безопасности к предстоящему отопительному сезону. Всего, по ее словам, ЕС выделил Украине с 2022 года 2 миллиарда евро на энергетическую безопасность.
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе, 27 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
ЕС и Украина подписали соглашение в области безопасности
27 июня, 15:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБрюссельУкраинаКиевВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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