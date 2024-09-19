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В Ленобласти роженицам компенсируют транспортные расходы до роддома - РИА Новости, 19.09.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
18:38 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/lenoblast-1973707680.html
В Ленобласти роженицам компенсируют транспортные расходы до роддома
В Ленобласти роженицам компенсируют транспортные расходы до роддома - РИА Новости, 19.09.2024
В Ленобласти роженицам компенсируют транспортные расходы до роддома
Компенсацию транспортных расходов от места проживания до роддома смогут получить роженицы Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:38
2024-09-19T18:38
ленинградская область
общество
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Компенсацию транспортных расходов от места проживания до роддома смогут получить роженицы Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "С сентября 2024 года ленинградские мамы могут получить единовременную компенсацию транспортных расходов от роддома до места проживания. Соответствующее постановление, подписанное Александром Дрозденко, вступило в силу", - сообщил говорится в сообщении. Отмечается, что выплата составит 3 тысячи рублей. Заявление на нее можно подать во всех филиалах МФЦ региона, но не позже 90 календарных дней с даты рождения ребёнка. Для получения компенсации необходимо, чтобы роженица проживала в Ленобласти и там же находился роддом, если роды проходили в том же районе, где живет женщина, то расстояние от роддома до места ее жительства должно быть больше 100 километров. Также среднедушевой доход семьи не должен превышать величину среднего дохода в Ленобласти на текущий год. Так, в 2024 году он составляет 42 450 рублей. Ранее сообщалось, что в регионе действуют 41 мера социальной поддержки семей с детьми, 35 из которых финансируются за счет средств областного бюджета. Предоставление мер социальной поддержки начинается с этапа беременности и идет до достижения возраста 23 лет. За 5 лет в Ленинградской области бюджет на меры поддержки семей с детьми вырос в 6 раз.
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общество, ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Общество, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленобласти роженицам компенсируют транспортные расходы до роддома

Компенсацию транспортных расходов до роддома смогут получить роженицы Ленобласти

© iStock.com / gpointstudioБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© iStock.com / gpointstudio
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Компенсацию транспортных расходов от места проживания до роддома смогут получить роженицы Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С сентября 2024 года ленинградские мамы могут получить единовременную компенсацию транспортных расходов от роддома до места проживания. Соответствующее постановление, подписанное Александром Дрозденко, вступило в силу", - сообщил говорится в сообщении.
Отмечается, что выплата составит 3 тысячи рублей. Заявление на нее можно подать во всех филиалах МФЦ региона, но не позже 90 календарных дней с даты рождения ребёнка.
Для получения компенсации необходимо, чтобы роженица проживала в Ленобласти и там же находился роддом, если роды проходили в том же районе, где живет женщина, то расстояние от роддома до места ее жительства должно быть больше 100 километров. Также среднедушевой доход семьи не должен превышать величину среднего дохода в Ленобласти на текущий год. Так, в 2024 году он составляет 42 450 рублей.
Ранее сообщалось, что в регионе действуют 41 мера социальной поддержки семей с детьми, 35 из которых финансируются за счет средств областного бюджета. Предоставление мер социальной поддержки начинается с этапа беременности и идет до достижения возраста 23 лет. За 5 лет в Ленинградской области бюджет на меры поддержки семей с детьми вырос в 6 раз.
 
Ленинградская областьОбществоЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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