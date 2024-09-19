https://ria.ru/20240919/lenoblast-1973707680.html

В Ленобласти роженицам компенсируют транспортные расходы до роддома

В Ленобласти роженицам компенсируют транспортные расходы до роддома - РИА Новости, 19.09.2024

В Ленобласти роженицам компенсируют транспортные расходы до роддома

Компенсацию транспортных расходов от места проживания до роддома смогут получить роженицы Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:38

2024-09-19T18:38

2024-09-19T18:38

ленинградская область

общество

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Компенсацию транспортных расходов от места проживания до роддома смогут получить роженицы Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "С сентября 2024 года ленинградские мамы могут получить единовременную компенсацию транспортных расходов от роддома до места проживания. Соответствующее постановление, подписанное Александром Дрозденко, вступило в силу", - сообщил говорится в сообщении. Отмечается, что выплата составит 3 тысячи рублей. Заявление на нее можно подать во всех филиалах МФЦ региона, но не позже 90 календарных дней с даты рождения ребёнка. Для получения компенсации необходимо, чтобы роженица проживала в Ленобласти и там же находился роддом, если роды проходили в том же районе, где живет женщина, то расстояние от роддома до места ее жительства должно быть больше 100 километров. Также среднедушевой доход семьи не должен превышать величину среднего дохода в Ленобласти на текущий год. Так, в 2024 году он составляет 42 450 рублей. Ранее сообщалось, что в регионе действуют 41 мера социальной поддержки семей с детьми, 35 из которых финансируются за счет средств областного бюджета. Предоставление мер социальной поддержки начинается с этапа беременности и идет до достижения возраста 23 лет. За 5 лет в Ленинградской области бюджет на меры поддержки семей с детьми вырос в 6 раз.

ленинградская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ленинградская область, александр дрозденко