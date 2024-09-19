https://ria.ru/20240919/lavrov-1973696830.html

Главы МИД России и КНДР обсудили сотрудничество

Главы МИД России и КНДР обсудили сотрудничество - РИА Новости, 19.09.2024

Главы МИД России и КНДР обсудили сотрудничество

Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи в ходе встречи 17 сентября обсудили сотрудничество двух стран на международной арене, сообщило РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:42

2024-09-19T17:42

2024-09-19T17:42

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи в ходе встречи 17 сентября обсудили сотрудничество двух стран на международной арене, сообщило агентство ЦТАК. "В ходе беседы (министры) провели полезный обмен мнениями по расширению и развитию двусторонних отношений во всех сферах, а также дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества на международной арене в духе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ", - говорится в сообщении. Как отметило агентство, беседа прошла в "товарищеской и теплой атмосфере". Ранее МИД РФ сообщал о встрече Лаврова с Цой Сон Хи, находившейся в Москве по пути в Санкт-Петербург для участия в первом Женском форуме БРИКС, проводящемся на полях четвертого Евразийского женского форума. Главы внешнеполитических ведомств, как отмечалось, воспользовались возможностью, чтобы обменяться мнениями по путям развития двусторонних отношений в соответствии с достигнутым уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран. Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20240613/kndr-1952554049.html

https://ria.ru/20240917/lavrov-1973226355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, санкт-петербург, сергей лавров, цой сон хи, владимир путин, брикс, оон, в мире