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Главы МИД России и КНДР обсудили сотрудничество - РИА Новости, 19.09.2024
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17:42 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/lavrov-1973696830.html
Главы МИД России и КНДР обсудили сотрудничество
Главы МИД России и КНДР обсудили сотрудничество - РИА Новости, 19.09.2024
Главы МИД России и КНДР обсудили сотрудничество
Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи в ходе встречи 17 сентября обсудили сотрудничество двух стран на международной арене, сообщило РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:42
2024-09-19T17:42
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи в ходе встречи 17 сентября обсудили сотрудничество двух стран на международной арене, сообщило агентство ЦТАК. "В ходе беседы (министры) провели полезный обмен мнениями по расширению и развитию двусторонних отношений во всех сферах, а также дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества на международной арене в духе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ", - говорится в сообщении. Как отметило агентство, беседа прошла в "товарищеской и теплой атмосфере". Ранее МИД РФ сообщал о встрече Лаврова с Цой Сон Хи, находившейся в Москве по пути в Санкт-Петербург для участия в первом Женском форуме БРИКС, проводящемся на полях четвертого Евразийского женского форума. Главы внешнеполитических ведомств, как отмечалось, воспользовались возможностью, чтобы обменяться мнениями по путям развития двусторонних отношений в соответствии с достигнутым уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран. Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20240613/kndr-1952554049.html
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россия, москва, санкт-петербург, сергей лавров, цой сон хи, владимир путин, брикс, оон, в мире
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, Владимир Путин, БРИКС, ООН, В мире
Главы МИД России и КНДР обсудили сотрудничество

ЦТАК: Лавров и глава МИД КНДР обсудили сотрудничество на международной арене

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи в ходе встречи 17 сентября обсудили сотрудничество двух стран на международной арене, сообщило агентство ЦТАК.
"В ходе беседы (министры) провели полезный обмен мнениями по расширению и развитию двусторонних отношений во всех сферах, а также дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества на международной арене в духе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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Как отметило агентство, беседа прошла в "товарищеской и теплой атмосфере".
Ранее МИД РФ сообщал о встрече Лаврова с Цой Сон Хи, находившейся в Москве по пути в Санкт-Петербург для участия в первом Женском форуме БРИКС, проводящемся на полях четвертого Евразийского женского форума. Главы внешнеполитических ведомств, как отмечалось, воспользовались возможностью, чтобы обменяться мнениями по путям развития двусторонних отношений в соответствии с достигнутым уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран.
Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР
17 сентября, 17:28
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургСергей ЛавровЦой Сон ХиВладимир ПутинБРИКСООНВ мире
 
 
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