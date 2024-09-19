Главы МИД России и КНДР обсудили сотрудничество
ЦТАК: Лавров и глава МИД КНДР обсудили сотрудничество на международной арене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи в ходе встречи 17 сентября обсудили сотрудничество двух стран на международной арене, сообщило агентство ЦТАК.
"В ходе беседы (министры) провели полезный обмен мнениями по расширению и развитию двусторонних отношений во всех сферах, а также дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества на международной арене в духе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ", - говорится в сообщении.
Как отметило агентство, беседа прошла в "товарищеской и теплой атмосфере".
Ранее МИД РФ сообщал о встрече Лаврова с Цой Сон Хи, находившейся в Москве по пути в Санкт-Петербург для участия в первом Женском форуме БРИКС, проводящемся на полях четвертого Евразийского женского форума. Главы внешнеполитических ведомств, как отмечалось, воспользовались возможностью, чтобы обменяться мнениями по путям развития двусторонних отношений в соответствии с достигнутым уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран.
Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР
17 сентября, 17:28