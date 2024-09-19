https://ria.ru/20240919/krest-1973553121.html
Режиссер "Креста" рассказал об ожиданиях относительно фильма
Режиссер "Креста" рассказал об ожиданиях относительно фильма - РИА Новости, 19.09.2024
Режиссер "Креста" рассказал об ожиданиях относительно фильма
Фильм "Крест" о вере, надежде и любви, который выходит в прокат 26 сентября, будет будоражить воображение, душу и разум, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T07:46
2024-09-19T07:46
2024-09-19T12:26
сергей дебижев
москва
эфиопия
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Фильм "Крест" о вере, надежде и любви, который выходит в прокат 26 сентября, будет будоражить воображение, душу и разум, рассказал в интервью РИА Новости режиссер картины Сергей Дебижев. "Во-первых, желаю (зрителям, которые придут посмотреть фильм – ред.) удивиться, насколько выразительна может быть документалистика. Надеюсь, что образы и смыслы, которые в картине транслируются, будут будоражить воображение, душу и разум. Тут начинается наша и зрителя совместная работа. И надеюсь — это я по собственному опыту работы над картиной говорю, — что фильм духовно обогатит, что человек, его посмотревший, узнает, что он не знал, увидит, чего не видел раньше, и поймёт то, что недостаточно хорошо понимал", - сказал Дебижев. Ранее он сообщал, что фильм подойдёт для семейного выходного просмотра, будет интересен детям от 12 лет и "особенно актуален для молодёжи". Фильм Сергея Дебижева "Крест" выходит в широкий прокат 26 сентября, а 22 сентября состоится премьера в Москве. Это международный проект, съемки проходили в Эфиопии, Иерусалиме, Египте, Гонконге, Псково-Печерском и Соловецком монастырях. Как рассказывал РИА Новости режиссер, цель картины – поговорить о духовном мире: "фильм предлагает путешествие в иное, религиозное измерение, где царят вера, надежда и любовь". РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта "Крест".
https://ria.ru/20240919/krest-1973551541.html
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сергей дебижев, москва, эфиопия, иерусалим
Сергей Дебижев, Москва, Эфиопия, Иерусалим
Режиссер "Креста" рассказал об ожиданиях относительно фильма
Режиссер "Креста" Дебижев: фильм будет будоражить воображение, душу и разум