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Сергей Дебижев: "Крест" – фильм о вере, надежде и любви

Сергей Дебижев: "Крест" – фильм о вере, надежде и любви - РИА Новости, 19.09.2024

Сергей Дебижев: "Крест" – фильм о вере, надежде и любви

Премьера документального фильма "Крест" пройдет в Москве 22 сентября, а 26 сентября он выйдет в широкий прокат. О географии съемок, аудитории картины, мировом... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T08:00

2024-09-19T08:00

2024-09-19T12:49

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Премьера документального фильма "Крест" пройдет в Москве 22 сентября, а 26 сентября он выйдет в широкий прокат. О географии съемок, аудитории картины, мировом прокате "Креста" и значении этого христианского символа рассказал в интервью РИА Новости режиссер Сергей Дебижев. Беседовал Артем Буденный.– Сергей Геннадьевич, ранее вы предполагали, что в фильме будет музыка Вячеслава Бутусова. От этой идеи отказались?– Наш совместный кинопроект "Святой архипелаг" о Соловецком монастыре вызвал большой интерес в обществе. Однако, "Крест" – фильм совсем другого плана, у него другая музыкальная основа. Здесь мы вернулись к нашему постоянному композитору Виктору Сологубу, а дальнейшее сотрудничество с Вячеславом Бутусовым мы перенесли на будущее.Фильм "Крест" наполнен целым массивом духовной музыки. Наиболее мощно звучат песнопения в исполнении схиархимандрита Серафима Бит Хариби из Грузии. Он поет на арамейском языке псалмы, "Отче наш" и молитву в Гефсиманском саду.– "Святой архипелаг" успешно прошел в прокате в прошлом году, и уже сейчас – новый фильм на религиозную тему. "Крест" – это продолжение предыдущей картины?– Вдохновленные "Святым архипелагом", многие думали, что следующий фильм будет "Святой архипелаг номер №2", это не так. Я стараюсь, чтобы у меня все фильмы были принципиально разные. Если "Архипелаг" – историко-религиозная картина, то "Крест" – скорее, религиозно-философская. В "Архипелаге" мы следовали темам, которые поднимали сами монахи, и из этого рождалась смысловая структура фильма. Была там и историческая часть, связанная с трагическими страницами жизни Соловков. В "Кресте" мы сами формировали "повестку".Кроме того, Соловки – это была больше локальная история, история места, а в "Кресте" совершенно другая широта охвата, и затрагиваются другие темы. Поэтому и съемки организованы иначе. Мы снимали в Иерусалиме на Страстной неделе, на Синае мы поднимались на гору Моисея, снимали и в Гонконге, Эфиопии. И, конечно, в русских монастырях, в том числе, на Соловках и в Печорах. Также в фильме есть часть, связанная с современностью, в частности, показана жизнь крупных городов с их греховным безумием. Это полноценный международный проект. В нынешней обстановке очень сложно путешествовать по миру, но нам многое удалось. Куда-то мы посылали операторов, куда-то ездили сами.– Чем продиктован выбор стран?– С Иерусалимом связаны события земной жизни Иисуса Христа. Эфиопия – одна из древнейших православных стран, что само по себе невероятно интересно, там мы снимали вырубленные в скалах крестообразные храмы. Что касается горы Синай (где, согласно вероучению, Моисей получил скрижали с десятью заповедями – ред.) – это ветхозаветная история, ведь христианство "выросло" из Ветхого завета. Еще мы побывали в таинственных, Богом созданных пещерах Псково-Печерского монастыря. Наш фильм предлагает путешествие в иное, религиозное измерение, где царят вера, надежда и любовь. Там другие законы – законы духовной жизни. Там нет ни времени, ни пространства, там бесконечность пересекается с вечностью, образуя крест.А Гонконг – это взгляд на современную цивилизацию с его небоскребами, технологиями. Это образ будущего, в которое нас пытаются отправить. Есть развитые страны вроде США, Сингапура, стран Европы, которые, так сказать, достигли "правильного" понимания и образа жизни, а остальные как бы недоразвитые, но они, конечно, со временем, когда разовьются, станут такими же. На поверку – ничего подобного. Потому что, когда людей лишают духовной основы в виде традиции, религии, национальной культуры и искусства, у их ничего не остается, кроме этих стеклянных небоскребов, телефонов в кармане и условных денег в виде единиц и нулей. Надеюсь, мы понимаем, что это не может быть целью существования.– Вы говорите, что "Крест" – международный проект. В каких странах вы бы хотели его показать?– Мы открыты к сотрудничеству и готовы показать "Крест" хоть по всему миру, если будет соответствующий запрос и интерес. Где именно – во многом будет зависеть от международной обстановки, но мы все равно будем пытаться, потому что одно дело – правительства и государства, а другое – люди.Например, я был сильно удивлен, когда нам предложили показать "Святой архипелаг" в США. Мы участвовали в американских фестивалях, давали интервью на английском языке. Было несколько показов в разных штатах – залы были битком. Я удивлялся: как же так, ведь государственная линия другая? А американцы мне говорят, что основная масса людей все-таки имеет традиционный склад мышления, религиозный, и то, что там делают их правители, – это все поверхностное, а в глубинах народных все нормально. Ну, будем на это надеяться.Кстати, "Святой архипелаг" вышел на международный уровень и получил невероятное количество призов. Вообще то, что говорит и делает Россия, все больше и больше вызывает интерес у вменяемых людей в других странах. Они как-то прислушиваются к нам, потому что понимают, что над нами всеми, всем миром, нависла реальная опасность полного духовного уничтожения и деградации.– Что вы хотели сказать миру этим фильмом?– Основная мысль, которая транслируется в фильме, что мир значительно сложнее, удивительнее и волшебнее, чем картина, которую нам навязывают материалисты, что в нем существуют духовные законы, которые им управляют. Не законы экономики, а именно духовные законы и есть самые главные, именно они охраняют этот мир. Мы также показываем, что есть система, скажем, вразумления и наказания от Божественного проведения за определенные проступки или отход от понимания фундаментальных основ бытия. Также существует система поощрений, то есть получение благодати, спокойствия, которая ведет к полноценному существованию. Соответственно, когда мы удаляемся от Бога, благодать от нас уходит, когда мы приближаемся к Нему, мы вновь её обретаем. На эту тему и рассуждают герои фильма.Крест выбран как образ, на основе которого вот эти мысли в фильме озвучены, это древнейший символ – в нем заложены сакральные смыслы. С одной стороны, это символ мучений, с другой – он превратился в символ спасения.Также мы задаемся рядом вопросов. Зачем человек живет? Какова его миссия на Земле? Что есть вера? Откуда мы и куда идем? Какова разница между верой и неверием, и как это меняет восприятие бытия? Что такое крест, который каждый человек несет, что есть твой собственный крест? Существует ли по поводу человека какой-то Божественный план? С этими вопросами, кстати, связано понимание, что жизнь – это не просто набор биологических или технических проявлений, что человек больше является духовным существом, нежели физическим, что жизнь – дело серьезное и духовное и не сводится к получению материальных благ и реализации каких-то амбиций.Наша цель — начать об этом разговор. Он давно назрел. Общество к нему готово. Конечно, какие-то темы мы разбираем подробнее, но мы не можем дать всех ответов. Мне кажется, что самое главное – это вопросы. Жизнь ставит постоянно перед человеком вопросы, и фильм наш ставит вопросы. А уж дальше – зависит от самого человека.– На какую аудиторию рассчитана картина?– Фильм может быть интересен широкой аудитории, для православной и шире – христианской, и для людей, которые просто заинтересованы подобными темами, которые способны к анализу и понимают, что не все так просто в этом мире. Думаю, что наш фильм может быть интересен и последователям других религий: народы переселяются, мигрируют, культуры смешиваются. Кстати, считаю, что смешение культур – не всегда значит их обогащение. Жизнь вынуждает нас изучать другие религии, понимать людей, которые рядом с нами.Хорошо фильм подойдет для семейного выходного просмотра, будет интересен и детям – понятно, не маленьким, фильм маркирован "12+". Вообще считаю, что он особенно актуален для молодежи. Картина сделана в такой эстетике, что, надеемся, сможет тронуть и молодых людей, как-то объяснить им, что правит этим миром, как он устроен, что есть религиозная составляющая в человеческом бытии. Фильм разделен на три части: "вера", "надежда" и "любовь" – мы пытаемся понять, как эта триада правит миром.Как мне кажется, молодежной аудитории сложно без определенной поддержки сориентироваться в духовных вопросах, а она находится в начале жизненного пути. Ведь развитие технологий их ориентирует на бездушный цифровой, виртуальный мир и не дает ни жизненных, ни духовных навыков. Поэтому считаем, что есть определенная миссия и у нашей картины, и шире у нашей кинокомпании.– Можно ли назвать фильм миссионерским?– И все же миссионерской картину назвать нельзя, это, скорее какая-то вразумительная история для людей, которые на фоне информационного шума и фейков еще способны к духовному, настоящему разговору. Ведь духовная сфера вообще находится в сегодняшнем мире как бы в маргинальном положении, потому что она в оппозиции тезису "главное комфорт и прогресс". И хотя Россия исторически считается последним ковчегом духовности, православия, традиционных ценностей, но, по большому счету, атеистическая, материалистическая картина мира так или иначе доминирует и у нас, транслируется через воспитание, школу, СМИ, а разговор о душе и с душой практически не ведется, в особенности это касается кинематографа. Он часто работает с инстинктами и транслирует ложные схемы поведения. Государству стоит обращать внимание на эти вещи, ведь кино – это "оружие массового поражения", и очень важно, в чьих оно руках. Здесь хочу подчеркнуть, что мы благодарны министерству культуры, которое поддерживает наши начинания.Есть известный указ президента о традиционных ценностях, что мы тут за семью, за веру, за правильное отношение к обучению детей, но пока в реальности этого (отстаивания традиционных ценностей – ред.), к сожалению, не происходит в той степени, в которой оно должно происходить. Было бы хорошо, если бы государство вместе с обществом представило внятную картину будущего: что из себя должна представлять наша страна через десятилетия не только, например, в экономической, но и в духовной сфере, то есть, создать образ будущего. К претворению его в жизнь надо подключить всех, в том числе и кино, чтобы вдохновить людей, чтобы они понимали, какую страну мы хотим построить.– Фильм выходит в широкий прокат 26 сентября. Что бы вы могли пожелать, посоветовать зрителю?– Во-первых, желаю удивиться, насколько выразительна может быть документалистика. Надеюсь, что образы и смыслы, которые в картине транслируются, будут будоражить воображение, душу и разум. Тут начинается наша и зрителя совместная работа. И надеюсь – это я по собственному опыту работы над картиной говорю, – что фильм духовно обогатит, что человек, его посмотревший, узнает, что он не знал, увидит, чего не видел раньше, и поймет то, что недостаточно хорошо понимал.РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта "Крест".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, сергей дебижев, россия, кино и сериалы, культура, фильмы