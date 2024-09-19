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Режиссер "Креста" назвал целевую аудиторию фильма - РИА Новости, 19.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:05 19.09.2024 (обновлено: 12:27 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/krest-1973551541.html
Режиссер "Креста" назвал целевую аудиторию фильма
Режиссер "Креста" назвал целевую аудиторию фильма - РИА Новости, 19.09.2024
Режиссер "Креста" назвал целевую аудиторию фильма
Фильм "Крест" о вере, надежде и любви, который выходит в прокат 26 сентября, может быть интересен последователям разных религий и агностикам, рассказал в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T07:05
2024-09-19T12:27
культура
сергей дебижев
земля
москва
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Фильм "Крест" о вере, надежде и любви, который выходит в прокат 26 сентября, может быть интересен последователям разных религий и агностикам, рассказал в интервью РИА Новости режиссер картины Сергей Дебижев. "Фильм может быть интересен широкой аудитории: православной и шире — христианской, и людям, которые просто заинтересованы подобными темами, способны к анализу и понимают, что не все так просто в этом мире. Думаю, что наш фильм может быть интересен и последователям других религий: народы переселяются, мигрируют, культуры смешиваются. Кстати, считаю, что смешение культур — не всегда значит их обогащение. Жизнь вынуждает нас изучать другие религии, понимать людей, которые рядом с нами", - сказал Дебижев. Он добавил, что авторы картины задаются рядом вопросов. "Зачем человек живёт? Какова его миссия на Земле? Что есть вера? Откуда мы и куда идём? Какова разница между верой и неверием и как это меняет восприятие бытия? Что такое крест, который каждый человек несёт, что есть твой собственный крест? Существует ли по поводу человека какой-то Божественный план? С этими вопросами, кстати, связано понимание, что жизнь — это не просто набор биологических или технических проявлений, что человек больше является духовным существом, нежели физическим, что жизнь — дело серьёзное и духовное и не сводится к получению материальных благ и реализации каких-то амбиций", - заключил собеседник агентства. Фильм Сергея Дебижева "Крест" выходит в широкий прокат 26 сентября, а 22 сентября состоится премьера в Москве. Это международный проект, съемки проходили в Эфиопии, Иерусалиме, Египте, Гонконге, Псково-Печерском и Соловецком монастырях. Как рассказывал РИА Новости режиссер, цель картины – поговорить о духовном мире: "фильм предлагает путешествие в иное, религиозное измерение, где царят вера, надежда и любовь". РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта "Крест".
https://ria.ru/20240919/krest-1973550150.html
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сергей дебижев, земля, москва, эфиопия
Культура, Сергей Дебижев, Земля, Москва, Эфиопия
Режиссер "Креста" назвал целевую аудиторию фильма

Режиссер "Креста" Дебижев: фильм может заинтересовать верующих и агностиков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Фильм "Крест" о вере, надежде и любви, который выходит в прокат 26 сентября, может быть интересен последователям разных религий и агностикам, рассказал в интервью РИА Новости режиссер картины Сергей Дебижев.
"Фильм может быть интересен широкой аудитории: православной и шире — христианской, и людям, которые просто заинтересованы подобными темами, способны к анализу и понимают, что не все так просто в этом мире. Думаю, что наш фильм может быть интересен и последователям других религий: народы переселяются, мигрируют, культуры смешиваются. Кстати, считаю, что смешение культур — не всегда значит их обогащение. Жизнь вынуждает нас изучать другие религии, понимать людей, которые рядом с нами", - сказал Дебижев.
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Он добавил, что авторы картины задаются рядом вопросов. "Зачем человек живёт? Какова его миссия на Земле? Что есть вера? Откуда мы и куда идём? Какова разница между верой и неверием и как это меняет восприятие бытия? Что такое крест, который каждый человек несёт, что есть твой собственный крест? Существует ли по поводу человека какой-то Божественный план? С этими вопросами, кстати, связано понимание, что жизнь — это не просто набор биологических или технических проявлений, что человек больше является духовным существом, нежели физическим, что жизнь — дело серьёзное и духовное и не сводится к получению материальных благ и реализации каких-то амбиций", - заключил собеседник агентства.
Фильм Сергея Дебижева "Крест" выходит в широкий прокат 26 сентября, а 22 сентября состоится премьера в Москве. Это международный проект, съемки проходили в Эфиопии, Иерусалиме, Египте, Гонконге, Псково-Печерском и Соловецком монастырях. Как рассказывал РИА Новости режиссер, цель картины – поговорить о духовном мире: "фильм предлагает путешествие в иное, религиозное измерение, где царят вера, надежда и любовь".
РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта "Крест".
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КультураСергей ДебижевЗемляМоскваЭфиопия
 
 
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