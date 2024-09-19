https://ria.ru/20240919/krest-1973550150.html

Фильм "Крест" подойдет для семейного просмотра, пообещал режиссер

Фильм "Крест" подойдет для семейного просмотра, пообещал режиссер - РИА Новости, 19.09.2024

Фильм "Крест" подойдет для семейного просмотра, пообещал режиссер

Фильм "Крест" о вере, надежде и любви, который выходит в прокат 26 сентября, подойдёт для семейного просмотра в выходной день, он маркирован "12+", а также... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T06:34

2024-09-19T06:34

2024-09-19T12:27

культура

сергей дебижев

москва

эфиопия

иерусалим

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Фильм "Крест" о вере, надежде и любви, который выходит в прокат 26 сентября, подойдёт для семейного просмотра в выходной день, он маркирован "12+", а также будет интересен молодежи, рассказал в интервью РИА Новости режиссер картины Сергей Дебижев. "Хорошо фильм подойдёт для семейного выходного просмотра, будет интересен и детям - понятно, не маленьким, фильм маркирован "12+". Вообще считаю, что он особенно актуален для молодёжи. Картина сделана в такой эстетике, что, надеемся, сможет тронуть и молодых людей, как-то объяснить им, что правит этим миром, как он устроен, что есть религиозная составляющая в человеческом бытии. Фильм разделён на три части – "вера", "надежда" и "любовь" - мы пытаемся понять, как эта триада правит миром", - сказал Дебижев. По его мнению, молодёжной аудитории, которая находится в начале жизненного пути, "сложно без определённой поддержки сориентироваться в духовных вопросах". "Ведь развитие технологий их ориентирует на бездушный цифровой, виртуальный мир и не дает ни жизненных, ни духовных навыков. Поэтому считаем, что есть определённая миссия и у нашей картины, и шире - у нашей кинокомпании", - заключил собеседник агентства. Фильм Сергея Дебижева "Крест" выходит в широкий прокат 26 сентября, а 22 сентября состоится премьера в Москве. Это международный проект, съемки проходили в Эфиопии, Иерусалиме, Египте, Гонконге, Псково-Печерском и Соловецком монастырях. Как рассказывал РИА Новости режиссер, цель картины – поговорить о духовном мире: "фильм предлагает путешествие в иное, религиозное измерение, где царят вера, надежда и любовь". РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта "Крест".

https://ria.ru/20240916/film-1972905555.html

https://ria.ru/20240919/krest-1973548384.html

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сергей дебижев, москва, эфиопия, иерусалим