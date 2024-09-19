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Фильм "Крест" подойдет для семейного просмотра, пообещал режиссер - РИА Новости, 19.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:34 19.09.2024 (обновлено: 12:27 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/krest-1973550150.html
Фильм "Крест" подойдет для семейного просмотра, пообещал режиссер
Фильм "Крест" подойдет для семейного просмотра, пообещал режиссер - РИА Новости, 19.09.2024
Фильм "Крест" подойдет для семейного просмотра, пообещал режиссер
Фильм "Крест" о вере, надежде и любви, который выходит в прокат 26 сентября, подойдёт для семейного просмотра в выходной день, он маркирован "12+", а также... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T06:34
2024-09-19T12:27
культура
сергей дебижев
москва
эфиопия
иерусалим
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Фильм "Крест" о вере, надежде и любви, который выходит в прокат 26 сентября, подойдёт для семейного просмотра в выходной день, он маркирован "12+", а также будет интересен молодежи, рассказал в интервью РИА Новости режиссер картины Сергей Дебижев. "Хорошо фильм подойдёт для семейного выходного просмотра, будет интересен и детям - понятно, не маленьким, фильм маркирован "12+". Вообще считаю, что он особенно актуален для молодёжи. Картина сделана в такой эстетике, что, надеемся, сможет тронуть и молодых людей, как-то объяснить им, что правит этим миром, как он устроен, что есть религиозная составляющая в человеческом бытии. Фильм разделён на три части – "вера", "надежда" и "любовь" - мы пытаемся понять, как эта триада правит миром", - сказал Дебижев. По его мнению, молодёжной аудитории, которая находится в начале жизненного пути, "сложно без определённой поддержки сориентироваться в духовных вопросах". "Ведь развитие технологий их ориентирует на бездушный цифровой, виртуальный мир и не дает ни жизненных, ни духовных навыков. Поэтому считаем, что есть определённая миссия и у нашей картины, и шире - у нашей кинокомпании", - заключил собеседник агентства. Фильм Сергея Дебижева "Крест" выходит в широкий прокат 26 сентября, а 22 сентября состоится премьера в Москве. Это международный проект, съемки проходили в Эфиопии, Иерусалиме, Египте, Гонконге, Псково-Печерском и Соловецком монастырях. Как рассказывал РИА Новости режиссер, цель картины – поговорить о духовном мире: "фильм предлагает путешествие в иное, религиозное измерение, где царят вера, надежда и любовь". РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта "Крест".
https://ria.ru/20240916/film-1972905555.html
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сергей дебижев, москва, эфиопия, иерусалим
Культура, Сергей Дебижев, Москва, Эфиопия, Иерусалим
Фильм "Крест" подойдет для семейного просмотра, пообещал режиссер

Режиссер "Креста" Дебижев сообщил, что фильм подойдет для семейного просмотра

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСоловецкий монастырь в Архангельской области
Соловецкий монастырь в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Соловецкий монастырь в Архангельской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Фильм "Крест" о вере, надежде и любви, который выходит в прокат 26 сентября, подойдёт для семейного просмотра в выходной день, он маркирован "12+", а также будет интересен молодежи, рассказал в интервью РИА Новости режиссер картины Сергей Дебижев.
«
"Хорошо фильм подойдёт для семейного выходного просмотра, будет интересен и детям - понятно, не маленьким, фильм маркирован "12+". Вообще считаю, что он особенно актуален для молодёжи. Картина сделана в такой эстетике, что, надеемся, сможет тронуть и молодых людей, как-то объяснить им, что правит этим миром, как он устроен, что есть религиозная составляющая в человеческом бытии. Фильм разделён на три части – "вера", "надежда" и "любовь" - мы пытаемся понять, как эта триада правит миром", - сказал Дебижев.
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По его мнению, молодёжной аудитории, которая находится в начале жизненного пути, "сложно без определённой поддержки сориентироваться в духовных вопросах". "Ведь развитие технологий их ориентирует на бездушный цифровой, виртуальный мир и не дает ни жизненных, ни духовных навыков. Поэтому считаем, что есть определённая миссия и у нашей картины, и шире - у нашей кинокомпании", - заключил собеседник агентства.
Фильм Сергея Дебижева "Крест" выходит в широкий прокат 26 сентября, а 22 сентября состоится премьера в Москве. Это международный проект, съемки проходили в Эфиопии, Иерусалиме, Египте, Гонконге, Псково-Печерском и Соловецком монастырях. Как рассказывал РИА Новости режиссер, цель картины – поговорить о духовном мире: "фильм предлагает путешествие в иное, религиозное измерение, где царят вера, надежда и любовь".
РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта "Крест".
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КультураСергей ДебижевМоскваЭфиопияИерусалим
 
 
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