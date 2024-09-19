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Режиссер "Креста" сообщил о переносе сотрудничества с Бутусовым - РИА Новости, 19.09.2024
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05:36 19.09.2024 (обновлено: 12:25 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/krest-1973548384.html
Режиссер "Креста" сообщил о переносе сотрудничества с Бутусовым
Режиссер "Креста" сообщил о переносе сотрудничества с Бутусовым - РИА Новости, 19.09.2024
Режиссер "Креста" сообщил о переносе сотрудничества с Бутусовым
Музыки Вячеслава Бутусова не будет в документальном фильме "Крест", сотрудничество перенесли на будущее, рассказал в интервью РИА Новости режиссер картины... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T05:36
2024-09-19T12:25
вячеслав бутусов
грузия
москва
эфиопия
сергей дебижев
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Музыки Вячеслава Бутусова не будет в документальном фильме "Крест", сотрудничество перенесли на будущее, рассказал в интервью РИА Новости режиссер картины Сергей Дебижев. "Наш совместный кинопроект "Святой архипелаг" о Соловецком монастыре вызвал большой интерес в обществе. Однако "Крест" - фильм совсем другого плана, у него другая музыкальная основа. Здесь мы вернулись к нашему постоянному композитору Виктору Сологубу, а дальнейшее сотрудничество с Вячеславом Бутусовым мы перенесли на будущее", - сказал Дебижев. Он отметил, что картина наполнена целым массивом духовной музыки. "Наиболее мощно звучат песнопения в исполнении схиархимандрита Серафима Бит Хариби из Грузии. Он поет на арамейском языке псалмы, "Отче наш" и молитву в Гефсиманском саду", - заключил собеседник агентства. Фильм Дебижева о вере, надежде и любви "Крест" выходит в широкий прокат 26 сентября, а в воскресенье состоится премьера в Москве. Это международный проект, съемки которого проходили в Эфиопии, Иерусалиме, Египте, Гонконге, Псково-Печерском и Соловецком монастырях. Как ранее рассказывал РИА Новости режиссер, цель картины – поговорить о духовном мире: "фильм предлагает путешествие в иное, религиозное измерение, где царят вера, надежда и любовь". РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта "Крест".
https://sn.ria.ru/20240916/ladoga-1973028063.html
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вячеслав бутусов, грузия, москва, эфиопия, сергей дебижев
Вячеслав Бутусов, Грузия, Москва, Эфиопия, Сергей Дебижев
Режиссер "Креста" сообщил о переносе сотрудничества с Бутусовым

Режиссер "Креста" Дебижев: в фильме не будет музыки Бутусова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевец Вячеслав Бутусов
Певец Вячеслав Бутусов - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Музыки Вячеслава Бутусова не будет в документальном фильме "Крест", сотрудничество перенесли на будущее, рассказал в интервью РИА Новости режиссер картины Сергей Дебижев.
"Наш совместный кинопроект "Святой архипелаг" о Соловецком монастыре вызвал большой интерес в обществе. Однако "Крест" - фильм совсем другого плана, у него другая музыкальная основа. Здесь мы вернулись к нашему постоянному композитору Виктору Сологубу, а дальнейшее сотрудничество с Вячеславом Бутусовым мы перенесли на будущее", - сказал Дебижев.
Предпремьерный показ документального фильма Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Предпоказ документального фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти"
16 сентября, 17:29
Он отметил, что картина наполнена целым массивом духовной музыки.
"Наиболее мощно звучат песнопения в исполнении схиархимандрита Серафима Бит Хариби из Грузии. Он поет на арамейском языке псалмы, "Отче наш" и молитву в Гефсиманском саду", - заключил собеседник агентства.
Фильм Дебижева о вере, надежде и любви "Крест" выходит в широкий прокат 26 сентября, а в воскресенье состоится премьера в Москве. Это международный проект, съемки которого проходили в Эфиопии, Иерусалиме, Египте, Гонконге, Псково-Печерском и Соловецком монастырях. Как ранее рассказывал РИА Новости режиссер, цель картины – поговорить о духовном мире: "фильм предлагает путешествие в иное, религиозное измерение, где царят вера, надежда и любовь".
РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта "Крест".
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Вячеслав БутусовГрузияМоскваЭфиопияСергей Дебижев
 
 
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