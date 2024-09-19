https://ria.ru/20240919/krest-1973548384.html
Режиссер "Креста" сообщил о переносе сотрудничества с Бутусовым
Режиссер "Креста" сообщил о переносе сотрудничества с Бутусовым - РИА Новости, 19.09.2024
Режиссер "Креста" сообщил о переносе сотрудничества с Бутусовым
Музыки Вячеслава Бутусова не будет в документальном фильме "Крест", сотрудничество перенесли на будущее, рассказал в интервью РИА Новости режиссер картины... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T05:36
2024-09-19T05:36
2024-09-19T12:25
вячеслав бутусов
грузия
москва
эфиопия
сергей дебижев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828979383_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_1b1146b6c78f17162b3dfcd50604e2df.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Музыки Вячеслава Бутусова не будет в документальном фильме "Крест", сотрудничество перенесли на будущее, рассказал в интервью РИА Новости режиссер картины Сергей Дебижев. "Наш совместный кинопроект "Святой архипелаг" о Соловецком монастыре вызвал большой интерес в обществе. Однако "Крест" - фильм совсем другого плана, у него другая музыкальная основа. Здесь мы вернулись к нашему постоянному композитору Виктору Сологубу, а дальнейшее сотрудничество с Вячеславом Бутусовым мы перенесли на будущее", - сказал Дебижев. Он отметил, что картина наполнена целым массивом духовной музыки. "Наиболее мощно звучат песнопения в исполнении схиархимандрита Серафима Бит Хариби из Грузии. Он поет на арамейском языке псалмы, "Отче наш" и молитву в Гефсиманском саду", - заключил собеседник агентства. Фильм Дебижева о вере, надежде и любви "Крест" выходит в широкий прокат 26 сентября, а в воскресенье состоится премьера в Москве. Это международный проект, съемки которого проходили в Эфиопии, Иерусалиме, Египте, Гонконге, Псково-Печерском и Соловецком монастырях. Как ранее рассказывал РИА Новости режиссер, цель картины – поговорить о духовном мире: "фильм предлагает путешествие в иное, религиозное измерение, где царят вера, надежда и любовь". РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта "Крест".
https://sn.ria.ru/20240916/ladoga-1973028063.html
https://ria.ru/20240919/kusturitsa-1973534451.html
грузия
москва
эфиопия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828979383_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_02f689107f67829b029295d1f27e98da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав бутусов, грузия, москва, эфиопия, сергей дебижев
Вячеслав Бутусов, Грузия, Москва, Эфиопия, Сергей Дебижев
Режиссер "Креста" сообщил о переносе сотрудничества с Бутусовым
Режиссер "Креста" Дебижев: в фильме не будет музыки Бутусова