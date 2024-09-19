https://ria.ru/20240919/krest-1973548384.html

Режиссер "Креста" сообщил о переносе сотрудничества с Бутусовым

Режиссер "Креста" сообщил о переносе сотрудничества с Бутусовым - РИА Новости, 19.09.2024

Режиссер "Креста" сообщил о переносе сотрудничества с Бутусовым

Музыки Вячеслава Бутусова не будет в документальном фильме "Крест", сотрудничество перенесли на будущее, рассказал в интервью РИА Новости режиссер картины... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T05:36

2024-09-19T05:36

2024-09-19T12:25

вячеслав бутусов

грузия

москва

эфиопия

сергей дебижев

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Музыки Вячеслава Бутусова не будет в документальном фильме "Крест", сотрудничество перенесли на будущее, рассказал в интервью РИА Новости режиссер картины Сергей Дебижев. "Наш совместный кинопроект "Святой архипелаг" о Соловецком монастыре вызвал большой интерес в обществе. Однако "Крест" - фильм совсем другого плана, у него другая музыкальная основа. Здесь мы вернулись к нашему постоянному композитору Виктору Сологубу, а дальнейшее сотрудничество с Вячеславом Бутусовым мы перенесли на будущее", - сказал Дебижев. Он отметил, что картина наполнена целым массивом духовной музыки. "Наиболее мощно звучат песнопения в исполнении схиархимандрита Серафима Бит Хариби из Грузии. Он поет на арамейском языке псалмы, "Отче наш" и молитву в Гефсиманском саду", - заключил собеседник агентства. Фильм Дебижева о вере, надежде и любви "Крест" выходит в широкий прокат 26 сентября, а в воскресенье состоится премьера в Москве. Это международный проект, съемки которого проходили в Эфиопии, Иерусалиме, Египте, Гонконге, Псково-Печерском и Соловецком монастырях. Как ранее рассказывал РИА Новости режиссер, цель картины – поговорить о духовном мире: "фильм предлагает путешествие в иное, религиозное измерение, где царят вера, надежда и любовь". РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта "Крест".

https://sn.ria.ru/20240916/ladoga-1973028063.html

https://ria.ru/20240919/kusturitsa-1973534451.html

грузия

москва

эфиопия

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вячеслав бутусов, грузия, москва, эфиопия, сергей дебижев