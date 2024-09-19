https://ria.ru/20240919/komitet-1973586907.html

При Минпросвещения создали Всероссийский родительский комитет

При Минпросвещения создали Всероссийский родительский комитет - РИА Новости, 19.09.2024

При Минпросвещения создали Всероссийский родительский комитет

При Министерстве просвещения по поручению Владимира Путина создали Всероссийский родительский комитет, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:36

2024-09-19T11:36

2024-09-19T12:35

общество

россия

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сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. При Министерстве просвещения по поручению Владимира Путина создали Всероссийский родительский комитет, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. "У нас с вами Всероссийский родительский комитет получился действительно всероссийским. Это очень важно. И очень важно то, что он создается в Год семьи, потому что, конечно, воспитание ребенка начинается в семье", — сказал министр на первом заседании комитета.Он подчеркнул важность поддержки новой структуры, а также чтобы все участники стали союзниками.Председателем комитета избрали директора детского лагеря "Артек" Константина Федоренко.Всероссийский родительский комитет — консультативный орган при Минпросвещения. Он объединил активных родителей и экспертов в сфере воспитания. В состав комитета могут войти родители из всех федеральных округов, общественники, представители Минпросвещения и подведомственных организаций.

https://ria.ru/20240911/kravtsov-1972100634.html

https://ria.ru/20240919/mintsifry-1973534170.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование