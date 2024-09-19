При Минпросвещения создали Всероссийский родительский комитет
Кравцов: Всероссийский родительский комитет создали при Минпросвещения
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской ФедерацииЗдание Министерства просвещения Российской Федерации
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. При Министерстве просвещения по поручению Владимира Путина создали Всероссийский родительский комитет, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"У нас с вами Всероссийский родительский комитет получился действительно всероссийским. Это очень важно. И очень важно то, что он создается в Год семьи, потому что, конечно, воспитание ребенка начинается в семье", — сказал министр на первом заседании комитета.
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Он подчеркнул важность поддержки новой структуры, а также чтобы все участники стали союзниками.
Председателем комитета избрали директора детского лагеря "Артек" Константина Федоренко.
Всероссийский родительский комитет — консультативный орган при Минпросвещения. Он объединил активных родителей и экспертов в сфере воспитания. В состав комитета могут войти родители из всех федеральных округов, общественники, представители Минпросвещения и подведомственных организаций.