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При Минпросвещения создали Всероссийский родительский комитет - РИА Новости, 19.09.2024
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11:36 19.09.2024 (обновлено: 12:35 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/komitet-1973586907.html
При Минпросвещения создали Всероссийский родительский комитет
При Минпросвещения создали Всероссийский родительский комитет - РИА Новости, 19.09.2024
При Минпросвещения создали Всероссийский родительский комитет
При Министерстве просвещения по поручению Владимира Путина создали Всероссийский родительский комитет, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:36
2024-09-19T12:35
общество
россия
владимир путин
сергей кравцов
социальный навигатор
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. При Министерстве просвещения по поручению Владимира Путина создали Всероссийский родительский комитет, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. "У нас с вами Всероссийский родительский комитет получился действительно всероссийским. Это очень важно. И очень важно то, что он создается в Год семьи, потому что, конечно, воспитание ребенка начинается в семье", — сказал министр на первом заседании комитета.Он подчеркнул важность поддержки новой структуры, а также чтобы все участники стали союзниками.Председателем комитета избрали директора детского лагеря "Артек" Константина Федоренко.Всероссийский родительский комитет — консультативный орган при Минпросвещения. Он объединил активных родителей и экспертов в сфере воспитания. В состав комитета могут войти родители из всех федеральных округов, общественники, представители Минпросвещения и подведомственных организаций.
https://ria.ru/20240911/kravtsov-1972100634.html
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общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
При Минпросвещения создали Всероссийский родительский комитет

Кравцов: Всероссийский родительский комитет создали при Минпросвещения

© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской ФедерацииЗдание Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. При Министерстве просвещения по поручению Владимира Путина создали Всероссийский родительский комитет, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"У нас с вами Всероссийский родительский комитет получился действительно всероссийским. Это очень важно. И очень важно то, что он создается в Год семьи, потому что, конечно, воспитание ребенка начинается в семье", — сказал министр на первом заседании комитета.
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Он подчеркнул важность поддержки новой структуры, а также чтобы все участники стали союзниками.
Председателем комитета избрали директора детского лагеря "Артек" Константина Федоренко.
Всероссийский родительский комитет — консультативный орган при Минпросвещения. Он объединил активных родителей и экспертов в сфере воспитания. В состав комитета могут войти родители из всех федеральных округов, общественники, представители Минпросвещения и подведомственных организаций.
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