https://ria.ru/20240919/kollayder-1973559775.html

Физики создали модель движения частиц в коллайдере "Супер С-тау фабрика"

Физики создали модель движения частиц в коллайдере "Супер С-тау фабрика" - РИА Новости, 19.09.2024

Физики создали модель движения частиц в коллайдере "Супер С-тау фабрика"

Специалисты Института ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) и Новосибирского госуниверситета создали модель движения частиц в... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T09:13

2024-09-19T09:13

2024-09-19T09:13

наука

новосибирск

россия

саров

владимир путин

российская академия наук

новосибирский государственный университет

наука

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НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Специалисты Института ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) и Новосибирского госуниверситета создали модель движения частиц в будущем уникальном российском электрон-позитронном коллайдере нового поколения "Супер С-Тау фабрика", сообщает ИЯФ СО РАН в четверг. "Супер С-тау фабрика" - будущий электрон-позитронный коллайдер, в научную программу которого будет входить изучение частиц, содержащих очарованные кварки и тау-лептоны, и поиск новых физических эффектов, не описываемых Стандартной моделью. Фабриками называют особый класс коллайдеров с высокой светимостью, а светимость – это величина, определяющая число рождений частиц, происходящих в единицу времени. Ожидается, что она будет в сто раз больше, чем у существующих в мире установок. Реализовать проект планируется в городе Сарове Нижегородской области. "Было проведено моделирование поведения электронов (их скорость, поперечная и продольная диффузия) в газовой смеси для внутренней трекинговой системы – части детектора, которая первая видит рожденные после столкновения электронов и позитронов частицы. Именно от выбора газовой смеси зависит качество измерения траектории полета детектируемых частиц", - говорится в сообщении. Перед прототипированием трекинговой системы специалисты рассчитали параметры различных газовых смесей для определения лучшей. Эти расчеты проводил аспирант НГУ Виджаянанд Куттикатту Вадакеппатту, приехавший в Новосибирск из Индии. Физики провели имитационные исследования для более чем 25 газовых аргоновых смесей и выбрали две: одну с содержанием 50% тетрафторида углерода и другую с содержанием 40% тетрафторида углерода и 15% метана. Исследование показало, что использование этих видов смесей позволит получить параметры, требуемые для экспериментов на коллайдере "Супер С-тау фабрика". "Для подтверждения полученных при моделировании результатов необходимо протестировать прототип время-проекционной камеры, разработка которого сейчас ведется в ИЯФ. После этого мы полностью завершим этот этап работы", – отметил Виджаянянд Куттикатту Вадакеппатту. Проект уникального электрон-позитронного коллайдера, который изначально планировалось реализовать в Новосибирске, в 2011 году вошел в число шести mega-science проектов, планируемых к реализации в России, а в 2017 году проект "Супер С-Тау фабрики" был включен в план реализации Стратегии научно-технологического развития России. В августе 2018 года в Новосибирске с проектом ознакомился президент РФ Владимир Путин. В 2021 году стало известно, что коллайдер могут построить не в Новосибирске, а в Сарове в рамках проекта Национального центра физики и математики (НЦФМ). Сейчас в мире не существует коллайдера, который вел бы полномасштабные исследования в этой области энергий. Это значит, что при создании "Супер Чарм-Тау фабрики" станет возможно обнаружить принципиально новую информацию о строении элементарных частиц. Это позволит России занять нишу в этом перспективном направлении мировой науки.

https://ria.ru/20240329/uchenye-1936532411.html

https://ria.ru/20240215/termoyad-1927395534.html

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саров

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новосибирск, россия, саров, владимир путин, российская академия наук, новосибирский государственный университет, наука