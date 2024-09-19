https://ria.ru/20240919/kabmin-1973609877.html

В правительстве оценили проект о штрафах за ношение одежды, скрывающей лицо

В правительстве оценили проект о штрафах за ношение одежды, скрывающей лицо - РИА Новости, 19.09.2024

В правительстве оценили проект о штрафах за ношение одежды, скрывающей лицо

Проект о штрафах до 15 тысяч рублей за ношения одежды, скрывающей лицо, требует доработки, говорится в отзыве кабмина РФ, который опубликовал в своем... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:03

2024-09-19T13:03

2024-09-19T13:03

общество

россия

михаил матвеев

сергей обухов

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Проект о штрафах до 15 тысяч рублей за ношения одежды, скрывающей лицо, требует доработки, говорится в отзыве кабмина РФ, который опубликовал в своем Telegram-канале депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Ранее на отзыв в кабмин был направлен законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, в случае нарушения запрета предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей. Проект разработали депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов. В проекте сказано, что закрывать лицо можно в случае медицинских показаний, трудовой деятельности, в зимнее время и при проведении новогодних и других праздников. Также разрешено носить головные летние уборы и солнцезащитные очки. В других случаях за закрытие лица грозит штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение - от 15 до 30 тысяч рублей. "Законопроект требует существенной доработки", - сказано в отзыве кабмина. В нем отмечается, что содержание проектируемого состава административного преступления не позволяет однозначно определить обстоятельства, при которых применяются правила, исключающие ответственность за указанное правонарушение. Матвеев при этом отметил, что проект пока в ГД не внесен, решение об этом будет принято после завершения всех консультаций.

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общество, россия, михаил матвеев, сергей обухов, госдума рф, кпрф