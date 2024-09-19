https://ria.ru/20240919/izrail-1973566712.html

США не откажутся от поддержки Израиля, заявил эксперт

США не откажутся от поддержки Израиля, заявил эксперт - РИА Новости, 19.09.2024

США не откажутся от поддержки Израиля, заявил эксперт

Действующая администрация США в преддверии выборов не отойдет от поддержки Израиля, если тот начнет наземную операцию в Ливане, а лишь выразит озабоченность его РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:09

2024-09-19T10:09

2024-09-19T10:09

в мире

израиль

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сша

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ллойд остин

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Действующая администрация США в преддверии выборов не отойдет от поддержки Израиля, если тот начнет наземную операцию в Ливане, а лишь выразит озабоченность его действиями, хотя риторика кандидатов в президенты Штатов по этой теме может различаться, предположил в разговоре с РИА Новости глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников ранее сообщила, что министр обороны США Ллойд Остин опасается начала израильской военной операции в Ливане против шиитского движения "Хезболлах" после серии взрывов средств связи. По данным газеты, израильские военные уже направили дивизию бойцов спецназначения и десантников на север Израиля с юга страны. При этом американские чиновники заявили изданию, что пока не видят признаков того, что наступление состоится в ближайшее время, в частности, указывая на отсутствие приказов по мобилизации израильских резервистов. "О прекращении поддержки Израиля речи не идет. Максимум официальный Вашингтон выразит свою озабоченность, но сейчас, в условиях, когда предвыборная гонка в США вышла в финальную фазу, предпринимать какие-то резкие действия на международной арене США просто не в состоянии", - считает Батюк. При этом он предположил, что в случае начала израильской операции в Ливане между риторикой кандидатов Камалы Харрис и Дональда Трампа будет разница. По мнению собеседника, если республиканский кандидат и его сторонники стоят на позиции безусловной поддержки Израиля, то Харрис, возможно, позволит себе критику действий Тель-Авиа, поскольку вынуждена считаться с мнением пропалестински настроенного левого крыла Демократической партии. "Возможно, что и администрация Байдена выступит с какими-нибудь критическими заявлениями по отношению к Израилю, но о каких-то реальных шагах вроде прекращения военно-экономической поддержки Израиля речи, конечно, не идет", - подчеркнул эксперт. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20.

https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html

https://ria.ru/20240919/konflikt-1915630213.html

израиль

ливан

сша

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