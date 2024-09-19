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Заключенный из ИК-19, где был захват заложников, отправлен в другую колонию - РИА Новости, 19.09.2024
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06:14 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ik-19-1973549608.html
Заключенный из ИК-19, где был захват заложников, отправлен в другую колонию
Заключенный из ИК-19, где был захват заложников, отправлен в другую колонию - РИА Новости, 19.09.2024
Заключенный из ИК-19, где был захват заложников, отправлен в другую колонию
Мать Темура Хусинова, которого называли предполагаемым участником захвата заложников в волгоградской колонии, сообщила РИА Новости, что ее сына этапировали из... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T06:14
2024-09-19T06:14
происшествия
волгоград
волгоградская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мать Темура Хусинова, которого называли предполагаемым участником захвата заложников в волгоградской колонии, сообщила РИА Новости, что ее сына этапировали из исправительной колонии №19 в Суровикино в лечебное исправительное учреждение в Волгограде. В августе заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. В ряде Telegram-каналов были опубликованы ориентировки на предполагаемых преступников, среди них был и Темур Хусинов 1995 года рождения. Также в СМИ публиковались видео от якобы самих преступников, которые они записывали в момент непосредственного захвата заложников. Согласно данным на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда, Темур Хусинов отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки. "Его (Темура Хусинова - ред.) перевели… Это лечебно-исправительная колония", - рассказала собеседница агентства. Ранее Волгоградское управление ФСИН подтвердило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19.
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968015588.html
волгоград
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происшествия, волгоград, волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Заключенный из ИК-19, где был захват заложников, отправлен в другую колонию

Мать заключенного ИК-19 Хусинова сообщила о его переводе в другую колонию

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВоенная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников
Военная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мать Темура Хусинова, которого называли предполагаемым участником захвата заложников в волгоградской колонии, сообщила РИА Новости, что ее сына этапировали из исправительной колонии №19 в Суровикино в лечебное исправительное учреждение в Волгограде.
В августе заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. В ряде Telegram-каналов были опубликованы ориентировки на предполагаемых преступников, среди них был и Темур Хусинов 1995 года рождения. Также в СМИ публиковались видео от якобы самих преступников, которые они записывали в момент непосредственного захвата заложников. Согласно данным на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда, Темур Хусинов отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки.
"Его (Темура Хусинова - ред.) перевели… Это лечебно-исправительная колония", - рассказала собеседница агентства.
Ранее Волгоградское управление ФСИН подтвердило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19.
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В волгоградской колонии заключенные захватили заложников
23 августа, 13:26
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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