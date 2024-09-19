https://ria.ru/20240919/ik-19-1973549608.html

Заключенный из ИК-19, где был захват заложников, отправлен в другую колонию

Заключенный из ИК-19, где был захват заложников, отправлен в другую колонию - РИА Новости, 19.09.2024

Заключенный из ИК-19, где был захват заложников, отправлен в другую колонию

Мать Темура Хусинова, которого называли предполагаемым участником захвата заложников в волгоградской колонии, сообщила РИА Новости, что ее сына этапировали из... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T06:14

2024-09-19T06:14

2024-09-19T06:14

происшествия

волгоград

волгоградская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мать Темура Хусинова, которого называли предполагаемым участником захвата заложников в волгоградской колонии, сообщила РИА Новости, что ее сына этапировали из исправительной колонии №19 в Суровикино в лечебное исправительное учреждение в Волгограде. В августе заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. В ряде Telegram-каналов были опубликованы ориентировки на предполагаемых преступников, среди них был и Темур Хусинов 1995 года рождения. Также в СМИ публиковались видео от якобы самих преступников, которые они записывали в момент непосредственного захвата заложников. Согласно данным на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда, Темур Хусинов отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки. "Его (Темура Хусинова - ред.) перевели… Это лечебно-исправительная колония", - рассказала собеседница агентства. Ранее Волгоградское управление ФСИН подтвердило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19.

https://ria.ru/20240823/koloniya-1968015588.html

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волгоград, волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)