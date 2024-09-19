Заключенный из ИК-19, где был захват заложников, отправлен в другую колонию
Мать заключенного ИК-19 Хусинова сообщила о его переводе в другую колонию
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВоенная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников
Военная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мать Темура Хусинова, которого называли предполагаемым участником захвата заложников в волгоградской колонии, сообщила РИА Новости, что ее сына этапировали из исправительной колонии №19 в Суровикино в лечебное исправительное учреждение в Волгограде.
В августе заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. В ряде Telegram-каналов были опубликованы ориентировки на предполагаемых преступников, среди них был и Темур Хусинов 1995 года рождения. Также в СМИ публиковались видео от якобы самих преступников, которые они записывали в момент непосредственного захвата заложников. Согласно данным на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда, Темур Хусинов отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки.
"Его (Темура Хусинова - ред.) перевели… Это лечебно-исправительная колония", - рассказала собеседница агентства.
Ранее Волгоградское управление ФСИН подтвердило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19.
В волгоградской колонии заключенные захватили заложников
23 августа, 13:26